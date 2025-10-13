哮喘的药物治疗
药物治疗
注释
短效beta受体激动剂
沙丁胺醇
沙丁胺醇被用作缓解性*药物。
不推荐维持治疗
常规使用提示哮喘控制不佳，需要加用其他药物。
如果患者能够通过储雾罐或手持吸入器协调应用吸入装置，MDI-DPI和雾化治疗同样有效。
雾化沙丁胺醇可与其他雾化溶液混合。
左沙丁胺醇
左沙丁胺醇是沙丁胺醇的R异构体。
左沙丁胺醇的不良反应可能较少。
长效beta受体激动剂（不能用于单药治疗）
阿福特罗
阿福特罗是福莫特罗的R异构体。
福莫特罗
—
沙美特罗
作用持续12小时。
每晚一次对夜间哮喘有益。
沙美特罗不用于急性发作时症状的缓解。
超长效beta受体激动剂（不能用于单药治疗）
茚达特罗
—
奥达特罗
—
维兰特罗
维兰特罗仅可与氟替卡松和/或乌美溴铵联合使用。
抗胆碱能药物
异丙托溴铵
异丙托溴铵可与沙丁胺醇在同一雾化器中混合使用。
但不作为一线治疗。
定期使用对长期维持治疗没有明显益处，但有急性症状时可使用。
噻托溴铵
噻托溴铵作用时间比异丙托溴铵长。
低剂量噻托溴铵SMI制剂是唯一推荐用于哮喘的剂量。
糖皮质激素（吸入性）
倍氯米松
剂量根据严重程度而定，从1～2喷到疾病控制为止。
长期应用时可能有全身副作用。
最大剂量阈值在产生下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制的阈值之上。
如果需要更高的剂量来控制哮喘，建议咨询专家。
布地奈德
剂量根据严重程度而定，从1～2喷到疾病控制为止。
长期使用可能产生全身性效应。
最大剂量阈值在产生下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制的阈值之上。
如果需要更高的剂量来控制哮喘，建议咨询专家。
环索奈德
剂量根据严重程度而定，从1～2喷到疾病控制为止。
长期使用可能产生全身性效应。
最大剂量阈值在产生下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制的阈值之上。
如果需要更高的剂量来控制哮喘，建议咨询专家。
氟尼缩松
剂量根据严重程度而定，从1～2喷到疾病控制为止。
长期使用可能产生全身性效应。
最大剂量阈值在产生下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制的阈值之上。
如果需要更高的剂量来控制哮喘，建议咨询专家。
糠酸氟替卡松
剂量根据严重程度而定，从1～2喷到疾病控制为止。
长期使用可能产生全身性效应。
最大剂量阈值在产生下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制的阈值之上。
如果需要更高的剂量来控制哮喘，建议咨询专家。
丙酸氟替卡松
剂量根据严重程度而定，从1～2喷到疾病控制为止。
长期应用时可能有全身副作用。
最大剂量阈值在产生下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制的阈值之上。
如果需要更高的剂量来控制哮喘，建议咨询专家。
莫美他松
剂量根据严重程度而定，从1～2喷到疾病控制为止。
长期使用可能产生全身性效应。
最大剂量阈值在产生下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制的阈值之上。
如果需要更高的剂量来控制哮喘，建议咨询专家。
全身性糖皮质激素（口服）
甲基泼尼松龙
维持剂量按需要每日早晨或隔日给予单剂。
当初始治疗失败或病情逐渐恶化，短程冲击对控制病情有效。
冲击治疗需持续到患者PEF达到80%个人最佳值或症状缓解，可能疗程需要>3～10天。
泼尼松龙
维持剂量按需要每日早晨或隔日给予单剂。
当初始治疗失败或病情逐渐恶化，短程冲击对控制病情有效。
冲击治疗需持续到患者PEF达到80%个人最佳值或症状缓解，可能疗程需要>3～10天。
泼尼松
维持剂量按需要每日早晨或隔日给予单剂。
当初始治疗失败或病情逐渐恶化，短程冲击对控制病情有效。
冲击治疗需持续到患者PEF达到80%个人最佳值或症状缓解，可能疗程需要>3～10天。
联合用药
异丙托溴铵/沙丁胺醇
异丙托溴铵延长沙丁胺醇扩张支气管的作用。
氟替卡松/沙美特罗
中剂量吸入剂适用于低～中剂量吸入糖皮质激素无法控制的哮喘病人。
高剂量用于中～高剂量吸入糖皮质激素无法控制的哮喘病人。
布地奈德/福莫特罗
低剂量吸入剂适用于通过低至中剂量吸入糖皮质激素无法控制的哮喘患者。
较高剂量吸入剂适用于通过中至高剂量吸入糖皮质激素无法控制的哮喘患者。
莫美他松/福莫特罗
低剂量组合推荐用于仅用低剂量糖皮质激素未能控制的哮喘。
中剂量组合推荐用于中剂量吸入性糖皮质激素未能控制的哮喘。
高剂量组合推荐用于高剂量吸入性糖皮质激素未能控制的哮喘。
氟替卡松/维兰特罗
根据哮喘严重程度建议起始剂量
氟替卡松/乌美溴铵/维兰特罗
根据哮喘严重程度建议起始剂量
布地奈德/沙丁胺醇
布地奈德/沙丁胺醇用作缓解治疗。
肥大细胞膜稳定剂
色甘酸钠
色甘酸钠（雾化吸入） 于运动或过敏原暴露前使用。
一次用药可有效预防过敏1～2小时。
奈多罗米
奈多罗米可作为轻至中度持续性哮喘的辅助维持治疗。
它不如吸入性糖皮质激素有效。
白三烯调节剂
孟鲁司特
孟鲁司特是白三烯受体拮抗剂，是白三烯D4和E4的竞争性抑制剂。
由于存在神经精神不良药物事件的潜在风险,在开始使用孟鲁司特前必须谨慎。
扎鲁司特
扎鲁司特是白三烯受体拮抗剂，是白三烯D4和E4的竞争性抑制剂。
餐前1小时或餐后2小时用药。
齐留通
齐留通是5-脂氧合酶抑制剂。
用药剂量影响病人依从性。
齐留通可引起肝酶升高，并抑制经 CYP3A4 代谢的药物（包括茶碱）的代谢。
齐留通可用于儿童，但仅限 ≥ 12 岁者。
甲基黄嘌呤
茶碱
由于代谢清除率差异较大、药物相互作用、药物导致的下食管括约肌松弛从而加重反流以及加重支气管痉挛等情况存在，且可能存在不良反应，因此必须进行常规的血药浓度监测。
更安全替代药物的出现已导致这种药物的使用减少。
生物制剂
苯拉丽珠单抗
本瑞利珠单抗用作嗜酸性表型患者的附加治疗。
杜比单抗
初始剂量应分两次注射。
度普利尤单抗用作嗜酸性表型患者的附加治疗。
美泊利单抗
—
奥马珠单抗或生物类似药（奥马珠单抗-IgE复合物）
—
瑞利珠单抗
—
特泽鲁单抗
特泽帕鲁单抗是针对重度持续性哮喘患者的附加治疗。
缓解药物（也称为急救吸入剂）包括：短效β2受体激动剂、吸入性糖皮质激素联合短效β2受体激动剂，或吸入性糖皮质激素联合长效β2受体激动剂。
DPI = 干粉吸入器； MDI = 定量吸入器；SMI = 软雾吸入器；PEF = 呼气峰流速。
Adapted from the National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3, Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007.August 28, 2007.Available at www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf; and Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC), Cloutier MM, Baptist AP, et al: 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group.J Allergy Clin Immunol 146(6):1217–1270, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2020.10.003
更多信息参见全球哮喘防治倡议。Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2025.Updated May 2025.Accessed May 20, 2025.Available from www.ginasthma.org