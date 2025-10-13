哮喘急性加重的药物治疗*, †
药物治疗
形式
【用法用量】儿童
【用法用量】成人
注释
短效beta2受体激动剂‡
沙丁胺醇
HFA：90mcg/喷
与成人相同
4-10喷，每20分钟1次，共3次，然后每1-2小时1次，共6-10次。
如果病人能够协同使用储雾罐或手持药皿吸入装置，MDI与雾化溶剂一样有效。
雾化溶液：5mg/mL，0.63，1.25和2.5mg/3mL
0.15mg/kg，每20分钟1次，共3次（最小2.5mg），然后0.15～0.3mg/kg，直到需要时10mg每1～4小时1次。
或者，采用 0.5 毫克/千克/小时的持续雾化治疗（对于 12 岁以下的儿童，剂量可高达每小时 10 至 20 毫克）
对于>12岁的儿童，最高10-15 mg/h
2.5～5 mg，每20分钟一次，共3次；之后按需要2.5～10 mg q1～4 h
或者，10–15 mg/h持续雾化
持续雾化疗法与间歇性雾化疗法效果相似，但会增加不良反应的发生频率。
左沙丁胺醇
HFA：45 mg/喷
与成人相同
4～8喷每20分钟1次，共3次，然后需要时每1～4小时1次
左旋沙丁胺醇是沙丁胺醇的R异构体。
0.63mg与1.25mg消旋沙丁胺醇是等效的。
左旋沙丁胺醇可能比沙丁胺醇不良反应更少。
雾化溶液：0.31，0.63和1.25mg/3mL，1.25mg/0.5mL
0.075mg/kg（最小1.25mg）每20分钟1次，共3次；然后0.075～0.15mg/kg，直到需要时5mg每1～4小时1次。
1.25–2 mg，每20分钟1次，共3次；然后必要时1.25–5 mg每1–4小时1次
或者，5–7.5 mg/h持续雾化
—
抗胆碱能药物
异丙托溴铵
雾化溶液：500mcg/2.5mL（0.02%）
MDI：18 mcg/喷
0.25–0.5 mg每20分钟1次，共3次，然后需要时每2–4小时1次
儿童：根据需要每 20 分钟 4–8 吸，最多持续 3 小时。
青少年:每20分钟8喷,最多使用3小时
0.5 mg每20分钟1次，共3次，然后需要时每2–4小时1次
异丙托溴铵应作为β2受体激动剂的辅助用药，而非作为一线治疗。
它可以与沙丁胺醇混合在同一雾化器中使用。
MDI递送的剂量较低，且未在急性加重期进行研究。
联合用药
异丙托溴铵/沙丁胺醇
SMI：每喷含异丙托溴铵 20微克和沙丁胺醇 100微克
—
每30分钟1喷，共3次，然后必要时每2–4小时1次
异丙托溴铵延长沙丁胺醇的支气管扩张作用。
雾化溶液：3ml药瓶中0.5mg异丙托溴铵和2.5mg沙丁胺醇
每20分钟1.5 mL，共3次，然后需要时最多3小时1次
每30分钟3 mL，共3次，然后需要时每2–4小时1次
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布地奈德/福莫特罗
氢氟烷烃（HFA）：80或160 mcg布地奈德和4.5 mcg福莫特罗
4 至 ＜12 岁：布地奈德 80 μg/福莫特罗 4.5 μg，每次 1 吸，根据症状需要时使用；如症状未缓解，可间隔数分钟后再次按需吸入。
包括维持和缓解治疗在内的每日最大剂量为8喷
≥ 12岁及以上：布地奈德 160微克/福莫特罗 4.5微克，按需1至2吸用于缓解症状，若数分钟后症状仍需控制，可再次按需使用。
每日最大剂量为12喷
每日2次，每次2喷，按需使用
每日最大维持治疗及急救（缓解剂）剂量为 12 喷（54 微克）
即使作为缓解治疗使用，也应继续每日维持治疗方案。
布地奈德/沙丁胺醇
HFA：每喷含布地奈德 80微克/沙丁胺醇 90微克
<18岁：不使用
≥ 18 岁：80 µg 布地奈德/90 µg 沙丁胺醇，按需吸入 2 次。
24小时内最多6次或12喷
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全身性糖皮质激素
甲基泼尼松龙
片剂：2，4，8，16，32mg
0–11岁：每日1–2 mg/kg，可一次服用或分两次服用，直至症状缓解且肺功能峰值（PEF）达到患者个人最佳值的至少80%。
40～80 mg，每日1次或分2次给药，直至症状缓解且呼气峰流速（PEF）达到患者个人最佳值的至少70%。
如胃肠功能正常，静脉给药与口服给药相比并无优势。
在重症发作时，提高剂量无优势。
剂量每天给予一次或两次，直至第一秒用力呼气量（FEV1）或最大呼气流量（PEF）达到预测值或个人最佳值的 50% 之后，再将剂量减至每天两次，通常在 48 小时内完成。
住院或急诊就诊后的治疗期，成人通常为 5 至 10 天，儿童则为 3 至 5 天。
如果病人也给予吸入糖皮质激素治疗，则不需逐渐减量
注射混悬液:20 mg/mL、40 mg/mL和80 mg/mL
注射用溶液：40 mg、125 mg、500 mg、1000 mg和2000 mg
0～11岁：1～2 mg/kg，每日1次或分2次给药，直至症状缓解且呼气峰流速（PEF）达到患者个人最佳值的至少70%。
60-80毫克，分3或4次剂量服用48小时，然后30-40毫克/天直至PEF达到个人最佳值的70%
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泼尼松龙
片剂：5mg
口腔崩解片：10，15，和30毫克
1–2 mg/kg，分1–2次给药，直至呼气峰流速（PEF）达到预计值或个人最佳值的70%。
40～80 mg，每日1次或分2次给药，直至呼气峰流速（PEF）达到患者预测值或个人最佳值的70%。
最大剂量
<2岁：20 mg/天
3-5岁：30 mg/天
6-11岁：40毫克/天
溶剂：5，10，15，20或25mg/5mL
同上
同上
同上
泼尼松
片剂：1，2.5，5，10，20，50mg
1-2 mg/kg 每日，连续5天
40–60 mg/日，单次每日给药或每 12 小时分次给药，疗程 3–10 天。
最大剂量
<2岁：20 mg/天
3-5岁：30 mg/天
6-11岁：40毫克/天
浓缩液：5 mg/mL
溶液： 5mg/5mL
同上
同上
同上
*除非特别指出，否则适用于所有年龄。
†药物剂量和使用时间由临床反应决定。
‡ 短效β2受体激动剂必须与吸入性糖皮质激素（即糖皮质类固醇）联合使用。
ED =急诊室；FEV1=第1秒用力呼气量；HFA = 氢氟烷；MDI =定量吸入器；PEF =呼气峰流量；SMI = 软雾吸入器。
Adapted from National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3: Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007.August 28, 2007.Available at www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf; and Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC), Cloutier MM, Baptist AP, et al: 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group.J Allergy Clin Immunol 146(6):1217–1270, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2020.10.003.
更多信息参见全球哮喘防治倡议。Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2025.Updated May 2025.Accessed May 20, 2025.Available from www.ginasthma.org.