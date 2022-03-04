急性发作治疗的目的是缓解症状和恢复到病人最好的肺功能。治疗包括：
吸入型支气管扩张剂（beta2受体激动剂和抗胆碱能类药物）
常常需要全身性糖皮质激素
当急性发作时病人要学会自我吸入2~4喷沙丁胺醇或类似的短效beta受体激动剂，每隔20分钟1次，连续3次，如果可能还需测量最大呼气流量（PEF）。当这些短效的急救药物起效时（症状缓解和PEF>基线值80%），患者可以在家里控制急性发作。对治疗无反应、伴严重症状或PEF<基线值80%的病人将遵循由医师制定的治疗计划或去急诊室接受治疗（具体剂量见表治疗哮喘急性加重的药物）。
哮喘急性加重的药物治疗*, †
药物
形式
【用法用量】儿童
【用法用量】成人
注释
全身性beta2-激动剂
肾上腺素
注射溶液：1mg/mL（1：1000）
0.01 mL/kg，皮下注射（最大剂量：0.4～0.5 mL，每20分钟1次，共3～4次或按需每4小时1次）
0.2～0.5mg皮下注射，每20分钟1次，共3次或按需要每2小时1次
皮下注射给药与吸入治疗效果相同，而且伴随更多副作用。
应用于成人有争议，对于有心血管疾病的患者可能禁忌。
特布他林
注射溶液：1mg/mL
< 12 yr: 0.005–0.01 mg/kg q 20 min up to 3 doses; may repeat q 2–6 h prn ＜12 岁: 0.005～0.01 mg/kg，每20分钟1次，至多共3次，然后需要时每2～6小时重复给药1次
≥12岁：与成人相同
0.25 mg皮下注射一次
在15～30分钟内可重复1次（最大剂量：4小时内不超过0.5mg）
—
短效beta2受体激动剂
沙丁胺醇
HFA：90mcg/喷
与成人相同
4-10喷，每20分钟一次，共3次，然后加量至每1-2小时一次，共6-10次。
如果病人能够协同使用储雾罐或手持药皿吸入装置，MDI与雾化溶剂一样有效。
雾化溶液：5mg/mL，0.63，1.25和2.5mg/3mL
0.15mg/kg，每20分钟1次，共3次（最小2.5mg），然后0.15～0.3mg/kg，直到需要时10mg每1～4小时1次。
或者0.5mg/kg/h持续雾化
2.5～5 mg，每20分钟一次，共3次；之后按需要2.5～10 mg q1～4 h
（或者，10〜15 mg/h持续雾化，但副作用增加）
—
左沙丁胺醇
HFA：90mcg/喷
与成人相同
4～8喷每20分钟1次，共3次，然后需要时每1～4小时1次
是沙丁胺醇R异构体
0.63mg与1.25mg消旋沙丁胺醇是等效的。
左旋沙丁胺醇可能比沙丁胺醇副作用更少
雾化溶液：0.63和1.25mg/3mL
0.075mg/kg（最小1.25mg）每20分钟1次，共3次；然后0.075～0.15mg/kg，直到需要时5mg每1～4小时1次。
或者，0.25mg/kg/h持续雾化
1.25～2mg，每20分钟1次，共3次；然后必要时1.25～5mg每1～4小时1次。
或者，5~7.5mg/h持续雾化
—
抗胆碱能药物
异丙托溴铵
雾化溶液：500mcg/2.5mL（0.02%）
0.25~0.5mg每20分钟1次，共3次，然后需要时每2～4小时1次
0.5mg每20分钟1次，共3次，然后需要时每2～4小时1次
异丙托溴铵应加入beta2受体激动剂，非一线治疗方案。
它可以与沙丁胺醇混合在一起雾化使用
MDI递送剂量低，而且对重症发作应用未研究。
联合用药
异丙托溴铵和沙丁胺醇
软雾吸入剂(SMI)：
每喷含20mcg异丙托溴铵和100mcg沙丁胺醇
与成人相同
1喷每30分钟1次，共3次，然后必要时每2～4小时1次
异丙托溴铵延长了沙丁胺醇的气管舒张作用。
雾化溶液：0.5mg异丙托溴铵和2.5mg沙丁胺醇溶于3mL溶液
1.5mL每20分钟1次，共3次，然后需要时每2～4小时1次
3mL每30分钟1次，共3次，然后需要时每2～4小时1次
莫美他松和福莫特罗
HFA：100mcg或200mcg莫美他松和5mcg福莫特罗; 50mcg莫美他松和5mcg福莫特罗适用于＜12岁的儿童
<6岁：不推荐作为急救治疗
≥ 6 岁：按需2喷；儿童每日最大维持剂量和急救用量8 喷(36 mcg)，成人为 12 次
按需每天2次，每次2喷
每日最大维持剂量和急救用量 12 喷 (54 mcg)
布地奈德和福莫特罗
HFA：80或160 mcg布地奈德和4.5 mcg福莫特罗
6-11 岁：布地奈德 80 mcg/福莫特罗 4.5 mcg，按需 1-2 喷；最多可重复每日最大维持剂量和急救用量 8 喷/天（36 微克福莫特罗）
≥ 12 岁：按需2喷；每日最大维持剂量和急救用量 8 喷 (36 mcg)
按需使用2次，每次2喷
最大维持剂量和急救用量 12 喷(54 mcg)
全身用糖皮质激素
甲基泼尼松龙
片剂：2，4，8，16，32mg
住院病人：1mg/kg每6小时1次持续48小时，然后0.5～1.0mg/kg bid（最大剂量60mg/d）直到PEF＝预计值或个人最佳值的70%。
门诊病人冲击治疗：0.5～1.0mg/kg bid（最大剂量60mg/d，持续3～5天）
住院病人：40～60mg每6小时或每8小时1次持续48小时，然后60～80mg/d直到PEF达70％预计值或个人最佳值。
门诊病人冲击治疗：40～60mg 1次或分2次，持续5～7天
如胃肠功能正常，静注与口服相似。
在重症发作时，提高剂量无优势。
通常用法是持续频繁的增倍日剂量直到病人FEV1或PEF达50％预计值或个人最佳值，然后常在48小时内降低剂量到每日2次。
住院治疗或急诊就诊可持续5～10天。
如果病人也给予吸入糖皮质激素治疗，则不需逐渐减量
泼尼松龙
片剂：5mg
口腔崩解片：10，15，和30毫克
溶剂：5，10，15，20或25mg/5mL
泼尼松
片剂：1，2.5，5，10，20，50mg
溶液：5mg/mL，5mg/5mL
*除非特别指出，否则适用于所有年龄。
†药物剂量和使用时间由临床反应决定。
ED = 急诊室；FEV1= 第1秒用力呼气量；HFA = 氢氟烷烃；MDI = 定量气雾吸入器；PEF = 呼气峰流量；SIM = 软雾吸入器。
Adapted from National Heart, Lung, and Blood Institute: Expert Panel Report 3: Guidelines for the diagnosis and management of asthma—full report 2007.2007年8月28日。Available at www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.pdf.
急诊治疗
吸入支气管扩张剂（beta2受体激动剂和抗胆碱能类药）是急诊治疗哮喘的主要措施。在成人和年长儿中，通过定量吸入器（MDI）、储雾罐和雾化吸入沙丁胺醇同样有效。因协调定量吸入器和储雾罐困难，故雾化治疗是幼儿的首选。应该强调的是，与普遍的看法相反，没有数据支持连续beta-2激动剂雾化给药优于间歇性给药。最近证据表明，雾化器氦氧驱动比氧气驱动可更好地改善支气管扩张剂的效果。由于氦气的密度较低，因此认为它有助于将支气管扩张剂输送至远端气道。但是，使用氦气雾化的技术方面（可用性，氦气浓度校准，需要定制面罩以避免被室内空气稀释）限制了其广泛应用。
皮下给予肾上腺素1 mg/mL (1:1000)溶液或特布他林是儿童的一种替代治疗。特布他林比肾上腺素更好，因为它的心血管作用较小，作用持续更长，但是它不再大量生产，而且昂贵。
因为心脏副作用，成人皮下注射beta2受体激动剂引发的关注度上升。 然而，临床中严重的副作用很少出现，皮下给药可能对最大吸入治疗无反应者或那些不能接受有效雾化治疗者（如：咳嗽剧烈、通气不足或不能合作者）有好处。
对单独使用沙丁胺醇疗效不佳者可联合雾化异丙托溴铵 和沙丁胺醇；有证据支持大剂量beta2受体激动剂和异丙托溴铵同时应用作为一线治疗。
除了最轻的急性发作，全身糖皮质激素治疗（泼尼松、泼尼松龙、甲基泼尼松龙）可用于所有病人；而对使用一或两种支气管扩张剂后PEF正常者不必使用。静注和口服途径给药同样有效。如果静脉通路已建立可予静注甲基泼尼松龙，必要或方便时可换成口服制剂。一般而言，推荐较高剂量（强的松50〜60 mg，每日一次）用于严重急性发作需要住院治疗者，而较低剂量（40 mg每天一次）则用于轻度发作者的门诊治疗。虽然有关最佳剂量和持续时间的证据很弱，但在大多数指南中建议治疗疗程儿童3~5天和成人5~7天，并且应该根据发作的严重程度和持续时间（1, 2)。
茶碱在哮喘急性加重的治疗中作用轻微。
硫酸镁可松弛平滑肌，但其用于治疗哮喘恶化的有效性存有争议。
抗生素仅在病史、体格检查或X线提示潜在细菌感染时使用；大多哮喘急性发作时感染源于病毒。
对于低 O2 血症的患者，应当通过鼻导管或面罩以一定的流速或浓度吸氧 以维持血 O2 饱和度>90%。
当焦虑引起哮喘急性发作时，安慰治疗是最好的方法。抗焦虑剂和吗啡相对禁忌，因其与呼吸抑制相关，吗啡可通过肥大细胞释放组胺引起类过敏反应，这些药物可增加死亡率和机械通气的需要。
住院治疗
如果病人在急诊积极治疗4小时内未恢复到基线水平，通常需要住院治疗。住院标准各不相同，但明确的指征是
未能改善
疲劳加重
复发beta-2激动剂治疗后复发
PaO2显著下降(< 50mmHg）
PaCO2 显著增加 (> 40mmHg）
PaCO2显着增加提示进展为呼吸衰竭。
即使给予积极治疗病情仍持续恶化的患者，可选用无创正压通气 （NIPPV）以改善呼吸。出现呼吸衰竭者则可能需要经气管插管的有创机械通气。对于PaCO2升高且与呼吸窘迫程度不匹配的急性呼吸衰竭患者，在严重急性发作早期使用NIPPV，可以预防插管。它应用于尽管立即用支气管扩张剂和全身性糖皮质激素治疗仍恶化并进展至呼吸衰竭的患者，使用标准如呼吸急促（呼吸频率> 25/分钟），使用辅助呼吸肌，PaCO2 > 40但<60 mmHg，以及低氧血症。若患者有以下情况应使用机械通气而不是NIPPV：
PaCO2>60mmHg
意识水平下降
呼吸道分泌物过多
可能妨碍无创通气的面部异常（如手术，创伤）
如果NIPPV 1小时后没有明显改善，应积极考虑机械通气。
需要插管 机械通气的患者宜处于镇静状态，但因可能与糖皮质激素相互作用引起持续性神经肌肉无力，所以应避免常规使用神经肌肉阻滞剂。如果使用者熟悉氯胺酮的适用证和不良反应（例如，喉痉挛、僵硬和支气管粘液漏），则可将氯胺酮用于清醒插管操作。
通常采用辅助控制模式的定容通气，这是因为这种模式在高气道阻力和阻力变化时能提供恒定的肺泡通气。呼吸机应设置在相对低的频率，相对高的吸气流速(> 80L/分），从而可延长呼气时间，并达到最小的内源性呼气末正压（auto-PEEP）。初始潮气量可以设置为理想体重的6~8 mL/kg，应用外源性PEEP可促进患者主动触发，尽量减少呼吸机不同步或使自动PEEP最小化。由于高气道阻力和吸气流量，可能会出现高气道峰压在这些患者中，气道压力峰值并不反映由肺泡内压引起的肺扩张的程度。 然而，如果平台压超过30～35cm水柱，则潮气量应减少，以防发生气胸。当需要减少潮气量时，中等程度的高碳酸血症是可以接受的（“允许性高碳酸血症”），但如果动脉pH值低于7.10，则可以考虑缓慢输注碳酸氢钠，这是为了将pH 值维持在7.20和7.25之间，尤其是在血流动力学不稳定的情况下。一旦气流阻塞缓解，PaCO2和动脉血pH正常，病人通常能很快撤机。（详细信息，请参考呼吸衰竭和机械通气）
其他治疗
对哮喘发作有效的其他疗法，有报道但尚无充分研究证据。氦气和氧气的混合物（氦氧混合气）用于减少呼吸作功，并通过减少由于氦气（一种比氧气密度低的气体）引起的湍流而改善通气。虽然理论上氦气有益，但关于其有效性的研究结果矛盾；另外，缺乏即时可用性且无法同时提供高浓度氧气（由于吸入空气中70～80%为氦气）也限制其使用。但是，氦氧混合气可能有助于声带功能障碍患者的治疗。
对哮喘持续状态患者使用七氟醚和异氟醚等药物进行全身麻醉会导致支气管扩张，其机制尚不清楚，可能是对气道平滑肌的直接松弛作用或胆碱能张力减弱。