吸入支气管扩张剂（beta2受体激动剂和抗胆碱能类药）是急诊治疗哮喘的主要措施。在成人和年长儿中，通过定量吸入器（MDI）、储雾罐和雾化吸入沙丁胺醇同样有效。因协调定量吸入器和储雾罐困难，故雾化治疗是幼儿的首选。应该强调的是，与普遍的看法相反，没有数据支持连续beta-2激动剂雾化给药优于间歇性给药。最近证据表明，雾化器氦氧驱动比氧气驱动可更好地改善支气管扩张剂的效果。由于氦气的密度较低，因此认为它有助于将支气管扩张剂输送至远端气道。但是，使用氦气雾化的技术方面（可用性，氦气浓度校准，需要定制面罩以避免被室内空气稀释）限制了其广泛应用。

皮下给予肾上腺素1 mg/mL (1:1000)溶液或特布他林是儿童的一种替代治疗。特布他林比肾上腺素更好，因为它的心血管作用较小，作用持续更长，但是它不再大量生产，而且昂贵。

因为心脏副作用，成人皮下注射beta2受体激动剂引发的关注度上升。 然而，临床中严重的副作用很少出现，皮下给药可能对最大吸入治疗无反应者或那些不能接受有效雾化治疗者（如：咳嗽剧烈、通气不足或不能合作者）有好处。

对单独使用沙丁胺醇疗效不佳者可联合雾化异丙托溴铵 和沙丁胺醇；有证据支持大剂量beta2受体激动剂和异丙托溴铵同时应用作为一线治疗。

除了最轻的急性发作，全身糖皮质激素治疗（泼尼松、泼尼松龙、甲基泼尼松龙）可用于所有病人；而对使用一或两种支气管扩张剂后PEF正常者不必使用。静注和口服途径给药同样有效。如果静脉通路已建立可予静注甲基泼尼松龙，必要或方便时可换成口服制剂。一般而言，推荐较高剂量（强的松50〜60 mg，每日一次）用于严重急性发作需要住院治疗者，而较低剂量（40 mg每天一次）则用于轻度发作者的门诊治疗。虽然有关最佳剂量和持续时间的证据很弱，但在大多数指南中建议治疗疗程儿童3~5天和成人5~7天，并且应该根据发作的严重程度和持续时间（1, 2)。

茶碱在哮喘急性加重的治疗中作用轻微。

硫酸镁可松弛平滑肌，但其用于治疗哮喘恶化的有效性存有争议。

抗生素仅在病史、体格检查或X线提示潜在细菌感染时使用；大多哮喘急性发作时感染源于病毒。

对于低 O2 血症的患者，应当通过鼻导管或面罩以一定的流速或浓度吸氧 以维持血 O2 饱和度>90%。

当焦虑引起哮喘急性发作时，安慰治疗是最好的方法。抗焦虑剂和吗啡相对禁忌，因其与呼吸抑制相关，吗啡可通过肥大细胞释放组胺引起类过敏反应，这些药物可增加死亡率和机械通气的需要。