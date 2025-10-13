慢性阻塞性肺病的药物治疗
治疗方法
无加重的呼吸困难
伴有或不伴有呼吸困难的加重
初始治疗*
LABA 或 LAMA
LABA 或 LAMA
初始升级治疗
LABA + LAMA
LABA + LAMA 或 LABA + LAMA + ICS†
持续症状的后续治疗方法
考虑更换吸入器或药物
实施或加强非药物治疗
评估呼吸困难的其他原因
LABA + LAMA + ICS + 罗氟司特或阿奇霉素‡
* 应为所有患者开具救援短效支气管扩张剂，以立即缓解症状。
†ICS对嗜酸性粒细胞计数 ≥150/μL (≥0.15×109/L)的患者最有效。如果患者出现肺炎或对治疗无反应，可能需要降级 ICS。对于嗜酸性粒细胞计数 ≥300/μL (≥0.30 ×109/L)的患者，降级治疗更有可能导致急性加重。
‡ 对于反复发作，加用 PDE4 抑制剂（如罗氟司特）或长期使用阿奇霉素。罗氟司特适用于 FEV1 < 50% 的慢性支气管炎 COPD 患者。阿奇霉素适合已戒烟者，但对目前吸烟者的效果较差。
FEV1 = 深吸一口气后第一秒用力呼出的空气量；LABA = 长效β受体激动剂；LAMA = 长效抗毒蕈碱拮抗剂；ICS = 吸入皮质类固醇；PDE4 = 磷酸二酯酶 4 抑制剂。
Adapted from the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report.可访问：http://www.goldcopd.org。