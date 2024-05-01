稳定期COPD的治疗

推荐的药物治疗在表COPD的药物治疗中进行了总结。

吸入型支气管舒张剂是治疗COPD的支柱，药物包括

beta-受体激动剂

抗胆碱能药物（毒蕈碱受体阻断剂）

这两类药物同等有效。轻度患者 疾病仅在出现症状时才被治疗。中度至重度 慢性阻塞性肺疾病患者应选择这些类别的一种或两种药物规律服用，以改善肺功能并增加活动能力。

使用抗胆碱能药物，吸入型糖皮质激素，或长效beta受体激动剂可减少发作频率。没有可信证据表明规则使用支气管舒张剂能延缓肺功能的恶化。初始治疗方案的选择是一个个体化问题，选择短效beta受体激动剂还是长效beta受体激动剂，抑或是抗胆碱能药物，或两者联合应用，涉及权衡医疗费用、患者使用便利性和偏好、疗效等问题。

对于慢性稳定期疾病的家庭治疗，优先使用定量吸入器或干粉吸入器给药，而不是使用雾化器给药；家用雾化器在清洁和干燥不彻底时容易受到污染。与使用吸入器进行肺总量操作相比，雾化器通过潮气呼吸将药物输送到更近端的气道，从而导致药物管理效率低下。因此，雾化装置应该留给那些不能协调定量吸入器和吸入动作或不能产生足够的吸气流量来吸入干粉吸入剂的人。

对于定量吸入器的使用，应教育病人呼气至功能残气量时再缓慢吸入气溶胶至肺总量，在呼气前屏气3~4秒。储雾罐可确保药物输送到远端气道，降低对吸入器和吸气动作间协调性的要求。有些储雾罐在病人吸气太快时可发出警告。 新的或最近未使用的定量雾化吸入器需要喷2~3喷启动剂量（不同的制造商对“最近未使用”的解释略有不同，时间跨度为3~14天不等）。

与定量吸入器相比，干粉吸入器需要快速深吸气以分解粉末，使得最小的颗粒沉积在末端气腔中。

表格

beta-受体激动剂 beta受体激动剂能松弛支气管平滑肌，增加黏液纤毛清除。沙丁胺醇气雾剂，根据需要每天用定量吸入器吸入 4 至 6 次，每次 2 喷，通常是发作性呼吸困难或急性发作早期治疗的首选药物。 长效β受体激动剂 对于有夜间症状或频繁服药不方便的患者来说是更好的选择，可以作为 COPD 的初始治疗。 可选择吸入沙美特罗粉剂，每次1喷（50mcg），每日2次；茚达特罗，每次1喷（75mcg），每日1次（在欧洲每次150mcg，每日1次）；奥达特罗，每次2喷，每天同一时间，1日1次。维兰特罗和福莫特罗可与吸入皮质类固醇联合使用。 也可以使用雾化形式的阿福特罗和福莫特罗。干粉剂对难以协调使用定量吸入器的病人更有效。 必须告知病人短效和长效beta受体激动剂的区别，因为后者若按需使用或每天超过2次会增加心律失常的危险。 任何beta受体激动剂都会产生副作用，包括手抖、焦虑、心动过速、轻度或一过性的低血钾。

抗胆碱能药物 抗胆碱能药物（抗毒蕈碱药）通过竞争性抑制毒蕈碱受体（M1， 和M3）而松弛支气管平滑肌。长效抗毒蕈碱拮抗剂是 COPD 患者的一线治疗合理替代方案。抗胆碱能药物的副作用包括瞳孔扩大（及诱发或加重急性闭角型青光眼的风险）、尿潴留和口干。 异丙托品是短效的抗胆碱能药物，定量吸入器吸入，剂量是每4~6小时1次，每次2~4喷（17mcg/喷）。 异丙托溴铵起效较慢（30分钟内起效，1~2小时达峰），因此常指定一种beta2受体激动剂，与异丙托溴铵置于同一个吸入器中，或作为按需急救药物分开使用。 噻托溴铵是一种长效的四价铵抗胆碱能药，以粉剂形式(18 mcg/puff) 或软雾吸入器 (2.5 mcg/puff)吸入。剂量是干粉吸入器每天一次 1 口（18 微克），软雾吸入器每天一次 2 口（5 微克）。 阿地溴铵可作为多剂量干粉吸入剂使用。剂量为每次1喷（400mcg/喷） ，每日2次。 Aclidinium 也可与长效 β-激动剂联合用作干粉吸入器。 Umeclidinium 可在干粉吸入器中与维兰特罗（一种长效 β-激动剂）每天一次组合使用。 甘罗溴铵(一种抗胆碱能药)可与茚达特罗或福莫特罗(长效beta受体激动剂)在干粉或计量吸入器中联合使用。 瑞非那新每天通过雾化器给药一次。

吸入糖皮质激素 糖皮质激素是常规治疗的组成部分之一。 吸入型糖皮质激素似乎可减轻气道炎症，逆转beta受体的下调，抑制白三烯和细胞因子的产生。激素不能改变继续吸烟者的肺功能下降过程，但确实可缓解症状及短期改善某些病人的肺功能，并增加支气管舒张剂的作用，可减少COPD急性加重的次数。对于已经使用最优支气管舒张剂治疗但症状持续，或反复加重的患者，可应用吸入糖皮质激素。吸入性皮质类固醇对患有以下疾病的患者的益处最大 嗜酸性粒细胞增多症 (1)。在急性加重患者中，加用吸入性皮质类固醇能够降低急性加重频率并延长生存期 (2, 3）。 老年人吸入糖皮质激素的长期危险尚未证实，但可能增加骨质疏松, 白内障, 和非致命性肺炎的风险。 因此长期用药者应定期接受眼科检查及骨密度筛查，如有症状(如夜视改变史、虚弱或骨折)，有指征时应补充钙、维生素D和双膦酸盐。 如果患者出现肺炎或对治疗无反应，可能需要降低吸入皮质类固醇治疗的剂量。 对于 COPD 患者，不再建议使用长效β-激动剂和吸入性皮质类固醇联合治疗而不使用长效抗胆碱能药物，除非他们同时患有哮喘。 口服或全身应用糖皮质激素不应常用于慢性稳定期COPD的治疗。

茶碱 现在有了更安全、更有效的药物，不再推荐使用茶碱来治疗慢性稳定性 COPD。茶碱可减轻平滑肌痉挛，增强黏液纤毛清除功能，改善右室功能，降低肺血管阻力和动脉压。 其作用方式了解甚少，但似乎不同于beta2受体激动剂和抗胆碱能药物。其在改善运动中膈肌功能和呼吸困难方面的作用尚不清楚。 茶碱可用于对吸入药物反应不佳且在试用茶碱期间已显示出症状改善的患者。无需监测血药浓度，除非病人对药物无反应、出现中毒症状或质疑其依从性时；缓慢吸收的口服制剂降低了给药频率，能提高病人的依从性。 毒性反应常见，包括失眠、胃肠道不适，甚至在低血药浓度时也可见。更严重的副作用如室上性和室性心律失常、癫痫发作易出现在血药浓度>20mg/L (111 micromol/L)时。 茶碱的肝脏代谢变异很大，受遗传因素、年龄、吸烟史、肝功能损害、饮食、某些药物如大环内酯类和氟喹诺酮类抗生素及非镇静性H2受体阻断剂的影响。

磷酸二酯酶（PDE）4抑制剂 磷酸二酯酶-4抑制剂 比茶碱对肺部磷酸二酯酶特异性更高，同时副作用更少。它不仅具有抗炎作用而且是轻度的支气管扩张剂。磷酸二酯酶-4抑制剂（如罗氟司特）可与其他支气管扩张剂一起用于减少有症状的COPD伴慢性支气管炎患者的恶化。。 常见的副作用包括恶心，头痛和体重减轻，但这些副作用会随着持续使用而减轻。