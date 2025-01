稳定期COPD的治疗

1.Pascoe S, Barnes N, Brusselle G, et al: Blood eosinophils and treatment response with triple and dual combination therapy in chronic obstructive pulmonary disease: analysis of the IMPACT trial.Lancet Respir Med 7(9):745–756 2019.doi: 10.1016/S2213-2600(19)30190-0

2.Lipson DA, Crim C, Criner GJ, et al: Reduction in all-cause mortality with fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol in patients with chronic obstructive pulmonary disease.Am J Respir Crit Care Med 201(12):1508–1516, 2020.doi: 10.1164/rccm.201911-2207OC

3.Rabe KF, Martinez FJ, Ferguson GT, et al: Triple inhaled therapy at two glucocorticoid doses in moderate-to-very-severe COPD.N Engl J Med 383(1):35–48, 2020.doi: 10.1056/NEJMoa1916046