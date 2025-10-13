脯氨酸和羟脯氨酸代谢紊乱
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
血脯氨酸过多症，I型(239500*)
脯氨酸氧化酶（脯氨酸脱氢酶）
生化特征：血浆脯氨酸和尿脯氨酸、羟脯氨酸、甘氨酸升高
临床特征：通常良性，遗传性肾炎，神经性耳聋
治疗：不需要
血脯氨酸过多症，II型(239510*)
delta1-吡咯啉-5-羧酸脱氢酶
生化特征：血浆脯氨酸和吡咯啉-5-羧酸（P5C）升高；尿P5C、delta1-吡咯啉-5-羧酸、脯氨酸、羟脯氨酸和甘氨酸升高
临床特征：儿童时期，癫痫、智力残疾
成人期，良性
治疗：不需要
Delta1-吡咯啉-5-羧酸合成酶缺乏症(138250*)
delta1-吡咯啉-5-羧酸合成酶
生化特征：低血浆脯氨酸、瓜氨酸、精氨酸和鸟氨酸
临床特征： 高氨血症、白内障、智力残疾、关节松弛
治疗：避免空腹
高羟脯胺酸血症(237000*)
4-羟基脯氨酸氧化酶
生化特征： 羟脯氨酸血症
临床特征：疾病关联证据不足
治疗：不需要
脯肽酶缺乏症(170100*)
脯氨肽酶
生化特征：未水解尿中氨基酸特征正常，但是过量脯氨酸和羟脯氨酸存在于酸水解尿中
临床特征：皮肤溃疡、频繁感染、畸形特征、免疫缺陷、智力残疾、慢性肺病
治疗：补充脯氨酸、Mn++和抗坏血酸、必需氨基酸、输血（浓缩红细胞）、局部使用脯氨酸和甘氨酸软膏
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。