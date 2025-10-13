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嘧啶代谢障碍

嘧啶代谢障碍

疾病（OMIM编号）

蛋白质或酶缺陷

注释

遗传性乳清酸尿症 (258900*)

尿苷单磷酸合成酶

生化特征： 尿乳清酸盐升高

临床特征： 巨幼红胞性贫血、复发性感染、细胞免疫缺陷、发育障碍

治疗： 尿苷、尿苷酸和胞嘧啶核苷酸

双氢嘧啶脱氢酶缺乏 (274270*)

  1. 先天性障碍型

  2. 药理型

二氢嘧啶脱氢酶

生化特征： 尿中尿嘧啶、胸腺嘧啶和5 -羟甲基升高

临床特征： 先天性障碍型中，生长和发育迟缓、癫痫、僵直、小头畸形

药理型中，对5-氟尿嘧啶的不良反应包括骨髓抑制、神经毒性、胃肠道和皮肤症状、死亡。

治疗： 无特异治疗，除了停用药物

二氢嘧啶尿 (222748*)

二氢嘧啶酶

生化特征： 尿中二氢尿嘧啶和二氢胸腺嘧啶升高

临床特征： 各异；喂食问题、癫痫、嗜睡、恍惚、代谢性酸中毒

有时是良性的

治疗： 未建立

beta-脲基丙酸酶缺乏症 (613161*)

beta-脲基丙酸酶 （beta-丙氨酸合成酶）

生化特征： 尿中脲基丙酸和脲基丁酸升高

临床特征： 小头畸型、发育迟缓、肌张力障碍、脊柱侧凸

治疗： 未建立

5嘧啶核苷酸酶缺乏症 (266120*)

5-磷酸水解酶

生化特征： 无特异特征

临床特征： 溶血性贫血、嗜碱性颗粒

治疗： 支持性治疗

活化诱导胞嘧啶核苷脱氨酶缺乏 （高IgM综合征 II型； 605257*)

活化诱导胞嘧啶核苷脱氨酶

生化特征： 高IgM、低～缺乏IgG和IgA

临床特征：复发性细菌感染、有缺陷的Ig类转换

治疗： 感染控制

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

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