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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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嘧啶代谢障碍

作者：Matt Demczko, MD, Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
已审核/已修订 3月 2024
看法 进行患者培训

嘧啶可以新合成，也可以是通过正常旁路代谢循环再利用。嘧啶分解代谢产生柠檬酸循环中间产物。有几种嘧啶代谢紊乱（见 ）。

也可参见可疑遗传性代谢病的诊断程序

表格
表格

嘧啶代谢障碍

疾病（OMIM编号）

蛋白质或酶缺陷

注释

遗传性乳清酸尿症 (258900*)

尿苷单磷酸合成酶缺乏（遗传性乳清酸尿症）

生化特征： 尿乳清酸盐升高

临床特征： 巨幼红胞性贫血、复发性感染、细胞免疫缺陷、发育障碍

治疗： 尿苷、尿苷酸和胞嘧啶核苷酸

双氢嘧啶脱氢酶缺乏 (274270*)

  1. 先天性障碍型

  2. 药理型

二氢嘧啶脱氢酶

生化特征： 尿中尿嘧啶、胸腺嘧啶和5 -羟甲基升高

临床特征： 先天性障碍型中，生长和发育迟缓、癫痫、僵直、小头畸形

I药理型中，对5-氟尿嘧啶有不良反应，包括骨髓抑制、神经毒性、胃肠道和皮肤症状、死亡

治疗： 无特异治疗，除了停用药物

二氢嘧啶尿 (222748*)

二氢嘧啶酶

生化特征： 尿中二氢尿嘧啶和二氢胸腺嘧啶升高

临床特征： 各异；喂食问题、癫痫、嗜睡、恍惚、代谢性酸中毒

有时是良性的

治疗： 未建立

beta-脲基丙酸酶缺乏症 (613161*)

beta-脲基丙酸酶 （beta-丙氨酸合成酶）

生化特征： 尿中脲基丙酸和脲基丁酸升高

临床特征： 小头畸型、发育迟缓、肌张力障碍、脊柱侧凸

治疗： 未建立

5嘧啶核苷酸酶缺乏症 (266120*)

5-磷酸水解酶

生化特征： 无特异特征

临床特征： 溶血性贫血、嗜碱性颗粒

治疗： 支持性治疗

活化诱导胞嘧啶核苷脱氨酶缺乏 （高IgM综合征 II型； 605257*)

活化诱导胞嘧啶核苷脱氨酶

生化特征： 高IgM、低～缺乏IgG和IgA

临床特征：复发性细菌感染、有缺陷的Ig类转换

治疗： 感染控制

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

尿苷单磷酸合成酶缺乏（遗传性乳清酸尿症）

该酶催化乳清酸磷酸核糖基转移酶和乳清酸核苷-5-单磷酸脱羧酶反应。该酶缺乏可致乳清酸积聚，引起临床表现：巨幼红细胞性贫血、乳清酸结晶尿、肾病、心脏畸形、斜视和反复感染。

尿苷-磷酸合酶缺乏的诊断根据多种组织中的DNA分析和/或酶学分析。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）

尿苷单磷酸合酶缺乏症的治疗是用口服尿苷补充。

更多信息

以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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