该酶催化乳清酸磷酸核糖基转移酶和乳清酸核苷-5′-单磷酸脱羧酶反应。该酶缺乏可致乳清酸积聚，引起临床表现：巨幼红细胞性贫血、乳清酸结晶尿、肾病、心脏畸形、斜视和反复感染。

尿苷-磷酸合酶缺乏的诊断根据多种组织中的DNA分析和/或酶学分析。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）

尿苷单磷酸合酶缺乏症的治疗是用口服尿苷补充。