嘧啶可以新合成，也可以是通过正常旁路代谢循环再利用。嘧啶分解代谢产生柠檬酸循环中间产物。有几种嘧啶代谢紊乱（见 表）。
也可参见可疑遗传性代谢病的诊断程序。
嘧啶代谢障碍
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
遗传性乳清酸尿症 (258900*)
尿苷单磷酸合成酶缺乏（遗传性乳清酸尿症）
生化特征： 尿乳清酸盐升高
临床特征： 巨幼红胞性贫血、复发性感染、细胞免疫缺陷、发育障碍
治疗： 尿苷、尿苷酸和胞嘧啶核苷酸
双氢嘧啶脱氢酶缺乏 (274270*)
二氢嘧啶脱氢酶
生化特征： 尿中尿嘧啶、胸腺嘧啶和5 -羟甲基升高
临床特征： 先天性障碍型中，生长和发育迟缓、癫痫、僵直、小头畸形
I药理型中，对5-氟尿嘧啶有不良反应，包括骨髓抑制、神经毒性、胃肠道和皮肤症状、死亡
治疗： 无特异治疗，除了停用药物
二氢嘧啶尿 (222748*)
二氢嘧啶酶
生化特征： 尿中二氢尿嘧啶和二氢胸腺嘧啶升高
临床特征： 各异；喂食问题、癫痫、嗜睡、恍惚、代谢性酸中毒
有时是良性的
治疗： 未建立
beta-脲基丙酸酶缺乏症 (613161*)
beta-脲基丙酸酶 （beta-丙氨酸合成酶）
生化特征： 尿中脲基丙酸和脲基丁酸升高
临床特征： 小头畸型、发育迟缓、肌张力障碍、脊柱侧凸
治疗： 未建立
5′嘧啶核苷酸酶缺乏症 (266120*)
5′-磷酸水解酶
生化特征： 无特异特征
临床特征： 溶血性贫血、嗜碱性颗粒
治疗： 支持性治疗
活化诱导胞嘧啶核苷脱氨酶缺乏 （高IgM综合征 II型； 605257*)
活化诱导胞嘧啶核苷脱氨酶
生化特征： 高IgM、低～缺乏IgG和IgA
临床特征：复发性细菌感染、有缺陷的Ig类转换
治疗： 感染控制
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。
尿苷单磷酸合成酶缺乏（遗传性乳清酸尿症）
该酶催化乳清酸磷酸核糖基转移酶和乳清酸核苷-5′-单磷酸脱羧酶反应。该酶缺乏可致乳清酸积聚，引起临床表现：巨幼红细胞性贫血、乳清酸结晶尿、肾病、心脏畸形、斜视和反复感染。
尿苷-磷酸合酶缺乏的诊断根据多种组织中的DNA分析和/或酶学分析。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）
尿苷单磷酸合酶缺乏症的治疗是用口服尿苷补充。
更多信息
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information