‡动物应尽早安乐死和检测。不推荐保留动物进行观察。如动物的狂犬病毒免疫荧光检测结果为阴性，则可停止被咬者的免疫预防。 野生动物与家养狗猫交配的后代被认为是野生动物，安乐死和狂犬病检测被认为是最安全的方法。被称为狼狗的动物可能是个例外，它们可能是狗；在这种情况下，建议在对动物实施安乐死和进行检测之前咨询公共卫生官员。