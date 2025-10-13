狂犬病暴露后预防
动物种类
动物的评估和处理
暴露后预防*
臭鼬、浣熊、蝙蝠†、狐狸以及其他大多数食肉动物
除非实验室检测证明为阴性，否则视为患有狂犬病‡
考虑立即接种疫苗和狂犬病免疫球蛋白。
狗、猫、雪貂
健康且可供观察10天
除非动物表现出狂犬病症状，否则不开始免疫预防。§
不明的（逃脱）
咨询公共卫生官员。¶
狂犬病或怀疑狂犬病的
立即疫苗注射
给予狂犬病免疫球蛋白。
家畜、小型啮齿类动物（如松鼠、仓鼠、豚鼠、沙鼠、花栗鼠、家鼠等）、兔类（家兔、野兔）、大型啮齿类动物（旱獭、河狸）以及其他哺乳动物
个体分析
咨询公共卫生人员。
被松鼠、仓鼠、豚鼠、沙鼠、花栗鼠、大鼠、小鼠及其他小型啮齿类动物或兔类咬伤几乎从不需要免疫预防。
*立即用肥皂和清水彻底清洗所有伤口。
由于蝙蝠咬伤难以察觉，若存在咬伤的合理可能性（如睡醒时房间内有蝙蝠，或发现幼儿与蝙蝠接触），应接种疫苗。
‡动物应尽早安乐死和检测。不推荐保留动物进行观察。如动物的狂犬病毒免疫荧光检测结果为阴性，则可停止被咬者的免疫预防。 野生动物与家养狗猫交配的后代被认为是野生动物，安乐死和狂犬病检测被认为是最安全的方法。被称为狼狗的动物可能是个例外，它们可能是狗；在这种情况下，建议在对动物实施安乐死和进行检测之前咨询公共卫生官员。
§如果动物在10天的观察期内保持健康，则说明其在咬人时不具有传染性。一旦发现咬人的狗、猫或雪貂出现狂犬病表现则立即予狂犬病免疫球蛋白和人二倍体细胞狂犬病疫苗（HDCV）。出现症状的动物应立即行安乐死和检测。
¶如当地无法进行专家咨询且存在感染狂犬病的可能，应考虑立即接种疫苗。
Adapted from Human Rabies Prevention — United States, 2008 Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 57(RR03):1–26,28, 2008.