狂犬病（rabies）是经受感染的蝙蝠或其他特定的哺乳动物的唾液传播的病毒性脑炎。症状包括抑郁和发热，随后出现躁动、过度流涎以及伴有恐水症状的喉部痉挛。 诊断是通过皮肤活检与荧光抗体或聚合酶链反应测试。 易感人群应注射疫苗。被受感染动物咬后，预防措施包括伤口处理、被动和主动免疫；经及时恰当处理，可避免患狂犬病。否则，患该病的患者几乎最终都会死亡。治疗以支持为主。

(参见颅内感染介绍。）

全球每年有>59,000人死于狂犬病，其中大多数发生在非洲和亚洲，这两个地区犬类狂犬病流行 (1)。<在美国，对家养动物的疫苗接种已经将狂犬病病例减少到每年大约3例（2），这些病例主要是通过感染的蝙蝠传播的。。受感染的浣熊、黄鼠狼和狐狸也可传播狂犬病。尚无从小型啮齿动物（如松鼠、花栗鼠、大鼠、小鼠、仓鼠、豚鼠、沙鼠）和兔形动物（包括兔子和野兔）向人类传播狂犬病的报道。

患狂犬病的动物通常经过唾液传播病毒，因此被咬后容易得病。偶尔通过破损皮肤或眼部、鼻部和口腔黏膜传播。病毒从破损处进入人体，再经由皮肤神经末梢逐渐向上到达脊髓（如面部被咬则到达脑干），最后进入大脑。之后再从大脑通过周围神经，到达身体其他部位。累及唾液腺和口腔黏膜是其传染性的重要原因。

狂犬病的症状和体征 被咬部位可出现疼痛和感觉异常。进展的速度与病毒的接种和伤口距大脑的距离有关。 潜伏期平均为1～2个月，也可能>1年。 狂犬病最初的症状缺少特异性：发热、头痛和不适等。数天内可进展为脑炎（狂躁型狂犬病，占80％）或瘫痪（瘫痪型狂犬病，占20％）。脑炎引起狂躁、意识错乱、激惹、行为异常、幻觉和失眠。唾液分泌增多，一想要饮水就会出现咽喉部的痛性痉挛（恐水症）。而在瘫痪型狂犬病中，瘫痪平面逐渐上升，最终进展为四肢瘫，没有谵妄和恐水症状。

狂犬病的诊断 带有荧光抗体测试的皮肤活检

有时对体液或组织样本进行聚合酶链反应 (PCR) 检测 被动物咬伤或接触过蝙蝠的病人，出现脑炎和上升型瘫痪，应考虑此病可能。被蝙蝠咬伤后因部位表浅容易忽略。 颈部皮肤活检标本的直接荧光抗体检测是一项可选的诊断性检查。脑脊液、唾液和组织的PCR检测同样可取。血清和CSF标本可行狂犬病毒的抗体检测。 CT、MRI和EEG检查结果多正常或无特异性改变。

狂犬病治疗 支持治疗 一旦狂犬病发病，治疗仅为支持性，包括深度镇静（如氯胺酮，咪达唑仑）和安慰治疗。病人通常在症状出现后3～10天内死亡。只有少数患者幸存，所有幸存者都在症状出现前接受免疫预防。证据表明，狂犬病临床症状出现后给予狂犬疫苗或免疫球蛋白可加快病情恶化。