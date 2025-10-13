各种维生素的推荐摄入量
年龄
叶酸（mcg）
烟酸（mg NE*）
核黄素（mg）
维生素B1（mg）
维生素A（mcg）
维生素B6（mg）
维生素B12（mcg）
维生素 C（mg）
维生素 D（IU）†
维生素 E（mg）
维生素 K（mcg）
婴儿
0–6月
65
2
0.3
0.2
400
0.1
0.4
40
400
4
2.0
7–12月
80
4
0.4
0.3
500
0.3
0.5
50
400
5
2.5
儿童
1-3岁
150
6
0.5
0.5
300
0.5
0.9
15
600
6
30
4–8岁
200
8
0.6
0.6
400
0.6
1.2
25
600
7
55
男性
9-13岁
300
12
0.9
0.9
600
1.0
1.8
45
600
11
60
14-18岁
400
16
1.3
1.2
900
1.3
2.4
75
600
15
75
19–70岁
400
16
1.3
1.2
900
1.3
2.4
90
600
15
120
> 70岁
400
16
1.3
1.2
900
1.7
2.4
90
800‡
15
120
女性
9-13岁
300
12
0.9
0.9
600
1.0
1.8
45
600
11
60
14-18岁
400
14
1.0
1.0
700
1.2
2.4
65
600
15
75
19–70岁
400
14
1.1
1.1
700
1.3
2.4
75
600
15
90
> 70岁
400
14
1.1
1.1
700
1.5
2.4
75
800‡
15
90
妊娠期妇女
19–50岁
600
18
1.4
1.4
770
1.9
2.6
85
600
15
90
哺乳期女性
19–50岁
500
17
1.6
1.4
1300
2.0
2.8
120
600
19
90
上限（UL）§
1000
35
ND
ND
3000
100
ND
2000
4000
1000
ND
注：推荐膳食供给量（RDAs）以常规字体显示。RDAs能满足97％～98％健康人的需求。
适宜摄入量（AIs）以粗体字表示。当计算某营养素 RDA 的数据不足时，AI 基于健康人群营养素摄入量的观察或实验估算值确定。
* 1烟酸当量（NE）等于1mg烟酸或60mg膳食色氨酸。
†维生素D 200 IU相当于维生素D3 5 mcg。
‡对于年龄≥70岁的人，建议摄入维生素D 800 IU。
§ UL（可接受的上限摄入量）是大多数成年人每天可摄入的最大营养素量，不会产生不良影响。超过UL越多，出现副作用的可能性越大。
IU = 国际单位；ND=因数据不足无法确定（摄入来源应限于食物）；RAE=视黄醇活性当量（1 微克预成维生素 A 的 RAE=3.33 单位）。
Data from Institute of Medicine (US) Subcommittee on Interpretation and Uses of Dietary Reference Intakes (DRIs); Institute of Medicine (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes: DRI Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment.Washington (DC): National Academies Press (US); 2000.