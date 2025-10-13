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各种维生素的推荐摄入量

各种维生素的推荐摄入量

年龄

叶酸（mcg）

烟酸（mg NE*）

核黄素（mg）

维生素B1（mg）

维生素A（mcg）

维生素B6（mg）

维生素B12（mcg）

维生素 C（mg）

维生素 D（IU）†

维生素 E（mg）

维生素 K（mcg）

婴儿

0–6月

65

2

0.3

0.2

400

0.1

0.4

40

400

4

2.0

7–12月

80

4

0.4

0.3

500

0.3

0.5

50

400

5

2.5

儿童

1-3岁

150

6

0.5

0.5

300

0.5

0.9

15

600

6

30

4–8岁

200

8

0.6

0.6

400

0.6

1.2

25

600

7

55

男性

9-13岁

300

12

0.9

0.9

600

1.0

1.8

45

600

11

60

14-18岁

400

16

1.3

1.2

900

1.3

2.4

75

600

15

75

19–70岁

400

16

1.3

1.2

900

1.3

2.4

90

600

15

120

> 70岁

400

16

1.3

1.2

900

1.7

2.4

90

800‡

15

120

女性

9-13岁

300

12

0.9

0.9

600

1.0

1.8

45

600

11

60

14-18岁

400

14

1.0

1.0

700

1.2

2.4

65

600

15

75

19–70岁

400

14

1.1

1.1

700

1.3

2.4

75

600

15

90

> 70岁

400

14

1.1

1.1

700

1.5

2.4

75

800‡

15

90

妊娠期妇女

19–50岁

600

18

1.4

1.4

770

1.9

2.6

85

600

15

90

哺乳期女性

19–50岁

500

17

1.6

1.4

1300

2.0

2.8

120

600

19

90

上限（UL）§

1000

35

ND

ND

3000

100

ND

2000

4000

1000

ND

注：推荐膳食供给量（RDAs）以常规字体显示。RDAs能满足97％～98％健康人的需求。

适宜摄入量（AIs）粗体字表示。当计算某营养素 RDA 的数据不足时，AI 基于健康人群营养素摄入量的观察或实验估算值确定。

* 1烟酸当量（NE）等于1mg烟酸或60mg膳食色氨酸。

†维生素D 200 IU相当于维生素D3 5 mcg。

‡对于年龄70岁的人，建议摄入维生素D 800 IU。

§ UL（可接受的上限摄入量）是大多数成年人每天可摄入的最大营养素量，不会产生不良影响。超过UL越多，出现副作用的可能性越大。

IU = 国际单位；ND=因数据不足无法确定（摄入来源应限于食物）；RAE=视黄醇活性当量（1 微克预成维生素 A 的 RAE=3.33 单位）。

注：推荐膳食供给量（RDAs）以常规字体显示。RDAs能满足97％～98％健康人的需求。

适宜摄入量（AIs）粗体字表示。当计算某营养素 RDA 的数据不足时，AI 基于健康人群营养素摄入量的观察或实验估算值确定。

* 1烟酸当量（NE）等于1mg烟酸或60mg膳食色氨酸。

†维生素D 200 IU相当于维生素D3 5 mcg。

‡对于年龄70岁的人，建议摄入维生素D 800 IU。

§ UL（可接受的上限摄入量）是大多数成年人每天可摄入的最大营养素量，不会产生不良影响。超过UL越多，出现副作用的可能性越大。

IU = 国际单位；ND=因数据不足无法确定（摄入来源应限于食物）；RAE=视黄醇活性当量（1 微克预成维生素 A 的 RAE=3.33 单位）。

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