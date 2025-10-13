盆腔炎治疗方案*
治疗
推荐方案
替代方案
胃肠外†
方案A：
头孢曲松1g IV q24h
加
多西环素100mg po或IV q12h
加
甲硝唑 500 mg，口服或静脉注射，每 12 小时一次
方案B：头孢替坦2g IV q12h
或
或头孢西丁2g IV q6h
加
多西环素100mg po或IV q12h
方案C：
氨苄西林/舒巴坦3g IV q6h
加
多西环素100mg po或IV q12h
方案D：
克林霉素 900mg IV q8h
加
庆大霉素 2 mg/kg IV 或 IM（负荷剂量），随后每 8 小时 1.5 mg/kg（维持剂量）；可以用每日单次给药代替（3–5 mg/kg qd）
口服或肌内注射†
方案 A: 头孢曲松500mg单次肌内注射‡
加
多西环素100mg 口服，每日2次，持续14天。
联合
甲硝唑500mg 口服，每日2次，持续14天。
方案 B:头孢西丁2g单次肌内注射，同时口服1次丙磺舒1g
加
多西环素100mg 口服，每日2次，持续14天。
联合
甲硝唑500mg 口服，每日2次，持续14天。
方案 C:其他三代非肠道途径头孢菌素（如头孢唑肟、头孢噻肟）
加
多西环素100mg 口服，每日2次，持续14天。
联合
甲硝唑500mg 口服，每日2次，持续14天。
方案 D§:左氧氟沙星500mg口服，每日1次，14天
或
莫西沙星 400 mg 口服，每天一次，持续 14 天
联合
甲硝唑500mg 口服，每日2次，持续14天。
方案D：阿奇霉素500mg IV qd/bid，接着250mg po qd，共7天
伴或不伴
甲硝唑500毫克，每日口服两次，持续12至14天
* 来自疾病控制和预防中心的建议。Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep 70(4):1-187, 2021 doi:10.15585/mmwr.rr7004a1
† 对于轻至中度急性盆腔炎，可以考虑肌肉注射或口服治疗，因为肌肉注射/口服治疗与胃肠外治疗的临床结局类似。如果病人在72小时内对口服治疗无反应，应重新评估以明确诊断，并应给予静脉治疗。
‡ 如果患者体重>150 kg，且有淋球菌感染记录，则应给予1 g头孢曲松。
§ 如果患者对头孢菌素过敏、淋病的社区患病率及个人风险都很低，并且能够随访，可以考虑该方案。开始治疗前必须进行淋病检查，建议采取以下治疗措施：