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盆腔炎治疗方案*

盆腔炎治疗方案*

治疗

推荐方案

替代方案

胃肠外†

方案A：

头孢曲松1g IV q24h

多西环素100mg po或IV q12h

甲硝唑 500 mg，口服或静脉注射，每 12 小时一次

方案B：头孢替坦2g IV q12h

或头孢西丁2g IV q6h

多西环素100mg po或IV q12h

方案C

氨苄西林/舒巴坦3g IV q6h

多西环素100mg po或IV q12h

方案D：

克林霉素 900mg IV q8h

庆大霉素 2 mg/kg IV 或 IM（负荷剂量），随后每 8 小时 1.5 mg/kg（维持剂量）；可以用每日单次给药代替（3–5 mg/kg qd）

口服或肌内注射†

方案 A: 头孢曲松500mg单次肌内注射‡

多西环素100mg 口服，每日2次，持续14天。

联合

甲硝唑500mg 口服，每日2次，持续14天。

方案 B:头孢西丁2g单次肌内注射，同时口服1次丙磺舒1g

多西环素100mg 口服，每日2次，持续14天。

联合

甲硝唑500mg 口服，每日2次，持续14天。

方案 C:其他三代非肠道途径头孢菌素（如头孢唑肟、头孢噻肟）

多西环素100mg 口服，每日2次，持续14天。

联合

甲硝唑500mg 口服，每日2次，持续14天。

方案 D§:左氧氟沙星500mg口服，每日1次，14天

莫西沙星 400 mg 口服，每天一次，持续 14 天

联合

甲硝唑500mg 口服，每日2次，持续14天。

方案D：阿奇霉素500mg IV qd/bid，接着250mg po qd，共7天

伴或不伴

甲硝唑500毫克，每日口服两次，持续12至14天

* 来自疾病控制和预防中心的建议。Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep 70(4):1-187, 2021 doi:10.15585/mmwr.rr7004a1

† 对于轻至中度急性盆腔炎，可以考虑肌肉注射或口服治疗，因为肌肉注射/口服治疗与胃肠外治疗的临床结局类似。如果病人在72小时内对口服治疗无反应，应重新评估以明确诊断，并应给予静脉治疗。

‡ 如果患者体重>150 kg，且有淋球菌感染记录，则应给予1 g头孢曲松。

§ 如果患者对头孢菌素过敏、淋病的社区患病率及个人风险都很低，并且能够随访，可以考虑该方案。开始治疗前必须进行淋病检查，建议采取以下治疗措施：

  • 淋球菌培养结果为阳性：根据药敏结果选择治疗

  • 证实Neisseria gonorrhoeae（淋病奈瑟菌）对喹诺酮类耐药或药敏结果不能确定：咨询感染性疾病专科医生

* 来自疾病控制和预防中心的建议。Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep 70(4):1-187, 2021 doi:10.15585/mmwr.rr7004a1

† 对于轻至中度急性盆腔炎，可以考虑肌肉注射或口服治疗，因为肌肉注射/口服治疗与胃肠外治疗的临床结局类似。如果病人在72小时内对口服治疗无反应，应重新评估以明确诊断，并应给予静脉治疗。

‡ 如果患者体重>150 kg，且有淋球菌感染记录，则应给予1 g头孢曲松。

§ 如果患者对头孢菌素过敏、淋病的社区患病率及个人风险都很低，并且能够随访，可以考虑该方案。开始治疗前必须进行淋病检查，建议采取以下治疗措施：

  • 淋球菌培养结果为阳性：根据药敏结果选择治疗

  • 证实Neisseria gonorrhoeae（淋病奈瑟菌）对喹诺酮类耐药或药敏结果不能确定：咨询感染性疾病专科医生

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