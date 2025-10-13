* 来自疾病控制和预防中心的建议。Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep 70(4):1-187, 2021 doi:10.15585/mmwr.rr7004a1

† 对于轻至中度急性盆腔炎，可以考虑肌肉注射或口服治疗，因为肌肉注射/口服治疗与胃肠外治疗的临床结局类似。如果病人在72小时内对口服治疗无反应，应重新评估以明确诊断，并应给予静脉治疗。

‡ 如果患者体重>150 kg，且有淋球菌感染记录，则应给予1 g头孢曲松。