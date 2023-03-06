怀疑指数高

盆腔检查

宫颈检查 淋病奈瑟菌 和 沙眼奈瑟菌

怀疑指数应该很高，特别是在有风险因素的育龄妇女和女孩中，因为临床表现是可变的，即使症状轻微的感染也可能有严重的后遗症。

当育龄妇女出现下腹部疼痛或宫颈或不明原因的阴道分泌物，特别是发烧时，应怀疑患有盆腔炎。在无法解释的不规则阴道出血、性交痛、或尿痛时，应考虑PID。

如果性活跃的年轻女性和其他有性传播感染风险的女性正在经历骨盆或下腹疼痛，则应对PID进行推定诊断并开始治疗，除PID外，无法确定其他疾病的病因，并且如果骨盆检查符合以下3个最低临床标准中的1个或多个：

宫颈举痛

子宫压痛

附件压痛

此外，盆腔检查时，可触及的附件肿块提示输卵管卵巢脓肿。

如果怀疑患有 PID，则对宫颈标本进行 NAAT（核酸扩增试验） 淋球菌 和 衣原体 （大约 99% 的敏感度和特异性）已完成。如果没有NAAT，就做培养。然而，即使宫颈标本是阴性的，上呼吸道感染也有可能。

白细胞计数可能升高，但对诊断没有帮助。育龄妇女应进行妊娠试验。

如果由于压痛而不能对病人进行彻底的检查，那么应尽可能地做影像检查。超声检查是首选的一线检查。如果超声不可用或不确定，可以进行其他影像学检查（如 CT 扫描），以评估脓肿形成，包括输卵管卵巢脓肿。

影像学检查的其他指征是临床怀疑有附件或盆腔肿块，或者患者在 48 至 72 小时内对抗生素没有反应。在这种情况下，应尽快进行超声检查或 CT 扫描，以排除输卵管卵巢脓肿、输卵管脓肿以及与 PID 无关的疾病（例如， 宫外孕, 附件扭转）。

如果超声检查或其他影像学检查无法明确诊断，或者盆腔炎的经验性治疗失败，则应进行腹腔镜检查；腹腔镜检查期间发现的脓性腹膜物质是诊断金标准。

经验与提示