盆腔炎性疾病(PID)指女性上生殖道的一种多微生物感染，包括宫颈、子宫、输卵管和卵巢；可能有脓肿。PID 可能是由性传播感染引起的。常见症状和体征包括下腹疼痛、不规则阴道出血、宫颈分泌物和宫颈运动压痛。长期并发症有不孕、慢性盆腔痛和异位妊娠。根据宫颈样本的聚合酶链反应检查、检测淋球菌和衣原体，显微镜下检查宫颈分泌物（常用），偶尔也用超声检查或腹腔镜检查。用抗生素治疗。
盆腔炎(PID)可影响宫颈、子宫、输卵管和/或卵巢。宫颈感染（宫颈炎）引起黏液性脓性分泌物。输卵管感染（输卵管炎）和子宫感染（子宫内膜炎）倾向于一起发生。如果病情严重，感染能扩散到卵巢（卵巢炎），然后扩散到腹膜（腹膜炎）。伴有子宫内膜炎和卵巢炎的输卵管炎，不管有没有腹膜炎，通常都称为输卵管炎，即使累及其他器官也是如此。脓可以积聚在输卵管（输卵管积脓），并可能形成脓肿（输卵管卵巢脓肿）。
PID的病因
PID是由于微生物丛阴道和宫颈上行感染至子宫内膜和输卵管导致的。性传播感染 淋球菌 和 沙眼衣原体 是 PID 的常见原因。Mycoplasma genitalium衣原体也是性传播，也可引起或导致PID。性传播PID的发生率正在下降； <50％的急性PID患者淋病或衣原体感染呈阳性。
PID通常也牵涉其他需氧菌或厌氧菌，包括与细菌性阴道病相关的病原菌。阴道微生物如 流感嗜血杆菌, 无乳链球菌, 肠革兰氏阴性杆菌和脲原体 sp可能参与PID的致病。阴道炎症和细菌性阴道病有助于阴道微生物的向上传播。
危险因素
盆腔炎性疾病常发生于<35岁的妇女。在初潮前、绝经后或妊娠期很少发生。
危险因素包括
既往PID
存在细菌性阴道病或任何性传播感染
其他危险因素，尤其是淋球菌或衣原体感染包括
低龄化
非白种人
社会经济地位低下
有多个性伴侣或新的性伴侣，或有不使用避孕套的男性伴侣
冲洗
PID的症状和体征
盆腔炎通常引起下腹痛、发热、宫颈分泌物和异常子宫出血，尤其是在月经期或月经后。
宫颈炎
在 宫颈炎，子宫颈出现红斑且易碎（容易出血）。黏液脓性排泄物常见，通常可以看到从宫颈口流出黄绿色分泌物。
急性输卵管炎
通常有下腹痛，多为两侧，也可以是单侧，即使两侧输卵管均受累。上腹部也可出现疼痛。疼痛严重时有恶心、呕吐。超过1/3的病人有不规则阴道出血（由子宫内膜炎引起）和/或发热。
偶尔有性交痛或尿痛。
许多妇女病情严重到能形成疤痕的程度，可是她们的症状很轻或没有症状。
在早期，体征很轻或没有。以后宫颈举痛、肌卫或反跳痛就常见了。
与沙眼衣原体引起的盆腔炎相比，由淋球菌引起的PID病情更急，症状更重。沙眼衣原体引起的盆腔炎可能呈潜伏状态。因 M. genitalium引起的PID 和由 C. trachomatis引起的类似, 也是温和的，应在一线治疗后效果不明显的妇女中予以考虑。
并发症
Fitz-Hugh-Curtis综合征（引起右上象限疼痛的肝周围炎）可能由急性淋球菌或衣原体输卵管炎引起。感染可以变为慢性，特征是间断性的加重和缓解。
在患输卵管炎的妇女中，约15%可以发展成输卵管-卵巢脓肿（附件积脓）。可伴有急性或慢性感染，如果治疗较晚或不彻底这就更可能发生了。常有疼痛、发热和腹膜刺激症，也可能加重。可扪及一侧附件包块，虽然显著压痛可能影响到检查。脓肿破裂也可发生，导致进行性加重的严重症状和感染性休克可能。
输卵管积水是输卵管伞部阻塞，输卵管扩张充满非脓性液体；一般无症状，但可引起盆腔压迫感、慢性盆腔疼痛、性交痛和/或不孕。
输卵管炎可引起输卵管疤痕和粘连，能引起慢性盆腔痛，不孕，增加异位妊娠的风险。
PID的诊断
怀疑指数高
盆腔检查
宫颈检查 淋病奈瑟菌 和 沙眼奈瑟菌
怀疑指数应该很高，特别是在有风险因素的育龄妇女和女孩中，因为临床表现是可变的，即使症状轻微的感染也可能有严重的后遗症。
当育龄妇女出现下腹部疼痛或宫颈或不明原因的阴道分泌物，特别是发烧时，应怀疑患有盆腔炎。在无法解释的不规则阴道出血、性交痛、或尿痛时，应考虑PID。
如果性活跃的年轻女性和其他有性传播感染风险的女性正在经历骨盆或下腹疼痛，则应对PID进行推定诊断并开始治疗，除PID外，无法确定其他疾病的病因，并且如果骨盆检查符合以下3个最低临床标准中的1个或多个：
宫颈举痛
子宫压痛
附件压痛
此外，盆腔检查时，可触及的附件肿块提示输卵管卵巢脓肿。
如果怀疑患有 PID，则对宫颈标本进行 NAAT（核酸扩增试验） 淋球菌 和 衣原体 （大约 99% 的敏感度和特异性）已完成。如果没有NAAT，就做培养。然而，即使宫颈标本是阴性的，上呼吸道感染也有可能。
白细胞计数可能升高，但对诊断没有帮助。育龄妇女应进行妊娠试验。
如果由于压痛而不能对病人进行彻底的检查，那么应尽可能地做影像检查。超声检查是首选的一线检查。如果超声不可用或不确定，可以进行其他影像学检查（如 CT 扫描），以评估脓肿形成，包括输卵管卵巢脓肿。
影像学检查的其他指征是临床怀疑有附件或盆腔肿块，或者患者在 48 至 72 小时内对抗生素没有反应。在这种情况下，应尽快进行超声检查或 CT 扫描，以排除输卵管卵巢脓肿、输卵管脓肿以及与 PID 无关的疾病（例如， 宫外孕, 附件扭转）。
如果超声检查或其他影像学检查无法明确诊断，或者盆腔炎的经验性治疗失败，则应进行腹腔镜检查；腹腔镜检查期间发现的脓性腹膜物质是诊断金标准。
经验与提示
鉴别诊断
PID的治疗
抗生素覆盖 淋球菌, 衣原体和阴道菌群中的生物体
当怀疑PID诊断但尚未确认宫颈感染或患者不符合所有临床标准时，出于以下几个原因对PID进行经验性治疗：
检查结果可能需要几天时间。
根据临床标准的诊断可能不精确。
对症状轻微的PID不治疗可能会导致严重的并发症。
根据经验给予抗生素以覆盖 淋病奈瑟菌, 沙眼奈瑟菌和阴道菌群，包括厌氧菌，并根据实验室测试结果进行修改。
经验与提示
宫颈炎病人和轻到中度的PID病人不需要住院。通常门诊治疗（见表盆腔炎治疗方案）的目标也包括根除细菌性阴道病，因为它们经常同时存在。
有淋球菌和衣原体感染的病人的伴侣也应接受治疗。
盆腔炎治疗方案*
治疗
推荐方案
替代方案
胃肠外的†
方案A：
头孢曲松1g IV q24h
加
多西环素100mg po或IV q12h
加
甲硝唑 500 mg，口服或静脉注射，每 12 小时一次
方案B：头孢替坦2g IV q12h
或
或头孢西丁2g IV q6h
加
多西环素100mg po或IV q12h
方案C：
氨苄西林/舒巴坦3g IV q6h
加
多西环素100mg po或IV q12h
方案D：
克林霉素 900mg IV q8h
加
庆大霉素 2 mg/kg IV 或 IM（负荷剂量），随后每 8 小时 1.5 mg/kg（维持剂量）；可以用每日单次给药代替（每天一次 3–5 mg/kg）
口服或肌内注射†
方案 A: 头孢曲松500mg单次肌内注射‡
加
多西环素100mg po bid 共14天
WITH
甲硝唑500mg po q12h 共14天
方案 B:头孢西丁2g单次肌内注射，同时口服1次丙磺舒1g
加
多西环素100mg po bid 共14天
WITH
甲硝唑500mg po q12h 共14天
方案 C:其他三代非肠道途径头孢菌素（如头孢克呜、头孢噻呜）
加
多西环素100mg po bid 共14天
WITH
甲硝唑500mg po q12h 共14天
方案 D§:左氧氟沙星500mg口服，每日1次，14天
或
莫西沙星 400 mg 口服，每天一次，持续 14 天
WITH
甲硝唑500mg po q12h 共14天
方案D：阿奇霉素500mg静脉滴注1次或分2次/天，接着250mg口服1次/日，共7天
伴或不伴
甲硝唑500毫克，每日口服两次，持续12至14天
* 来自疾病控制和预防中心的建议。Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep 70(4):1-187, 2021 doi:10.15585/mmwr.rr7004a1
† 考虑用口服方案治疗轻、中度急性盆腔炎，因为口服方案与注射用药方案的临床结局类似。如果病人在治疗后的72小时内对口服治疗无反应，应重新评估以明确诊断，都应给予静脉治疗。
‡ 如果患者体重>150 kg，且有淋球菌感染记录，则应服用1 g头孢曲松。
§ 如果胃肠外头孢菌素不可行，如果淋病的社区患病率及个人风险都很低，如果能够随访，可以考虑该方案。开始治疗前必须进行淋病检查，建议采取以下治疗措施：
如果病人在使用覆盖常见病原体的抗生素后症状治疗后没有改善，应考虑由 M. genitalium 引起的PID。 患者可以经验性使用莫西沙星400毫克口服来处理，一次/天，7~14天（如，10天）。
如果PID出现以下任何情况应住院治疗：
诊断不明确，不能排除外科急诊（如阑尾炎）
怀孕
严重症状或高烧
输卵管卵巢脓肿
无法耐受或不能进行后续的门诊治疗（如由于呕吐）
对门诊治疗（口服药物）没有反应
在这些病人中，培养结果一出来就立即开始静脉使用抗生素（见表盆腔炎的治疗方案），连续使用至病人不发热后的24小时。
输卵管卵巢脓肿可能需要更长时间的静脉抗生素治疗。如果单用抗生素效果欠佳，可考虑采用超声或CT引导下的经皮或经阴道引流进行治疗(1)。有时需要腹腔镜手术或剖腹探查术进行引流怀疑输卵管卵巢脓肿破裂时，需要立即做剖腹探查术对育龄妇女来说，手术目的是保留存盆腔器官（有希望保留生育力）。
治疗参考文献
1.Goje O, Markwei M, Kollikonda S, et al: Outcomes of minimally invasive management of tubo-ovarian abscess: A systematic review.J Minim Invasive Gynecol 28 (3):556–564, 2021.doi: 10.1016/j.jmig.2020.09.014
关键点
淋球菌和衣原体是PID常见的原因，但感染常有多种病原体。
PID可引起输卵管结疤和粘连，能引起慢性盆腔痛，不孕，增加异位妊娠的风险。
即使最小的有症状的感染也可造成严重的后果，因此怀疑指数应该高。
PCR和培养是准确的检测;然而，如果治疗时还未得到检查结果，通常建议经验性治疗。
PID妇女的住院根据临床标准（见上文）。