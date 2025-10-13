成人 48 小时绝对淋巴细胞计数、辐射剂量 *,†与预后之间的关系
最低淋巴细胞计数绝对值（细胞数/mL）
辐射剂量（Gy）
预后
> 1500（正常成人）‡ (> 1.5 × 109/L)
0.0–0.4
预后极佳
1000–1499 (1–1.499 × 109/L)
0.5–1.9
好
500–999 (0.5–0.999 × 109/L)
2.0–3.9
一般
100–499 (0.1–0.499 ×109/L)
4.0–7.9
差
< 100 (< 0.1 × 109/L)
≥ 8.0
几乎致死
*全身辐射暴露（大致剂量）。
† 此表中显示的淋巴细胞计数的绝对剂量-反应关系可能会因伴随的身体创伤而受到干扰。对身体创伤的应激反应伴随着一般的外周血白细胞增多，白细胞分化和淋巴细胞亚群发生各种变化。
‡ 儿童的计数通常较高，随着年龄的增长而变化，中位数从0–2岁时的4600/mL（4.6×109/L），到2–6岁时的3100/mL（3.1×109/L），到7-17岁时的2300/mL（2.3×109/L）。
Adapted from Mettler FA Jr, Voelz GL.Major radiation exposure—what to expect and how to respond.New Engl J Med.346:1554–1561, 2002.doi: 10.1056/NEJMra000365