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成人 48 小时绝对淋巴细胞计数、辐射剂量 *,与预后之间的关系

成人 48 小时绝对淋巴细胞计数、辐射剂量 *,†与预后之间的关系

最低淋巴细胞计数绝对值（细胞数/mL）

辐射剂量（Gy）

预后

> 1500（正常成人） (> 1.5 × 109/L)

0.0–0.4

预后极佳

1000–1499 (1–1.499 × 109/L)

0.5–1.9

500–999 (0.5–0.999 × 109/L)

2.0–3.9

一般

100–499 (0.1–0.499 ×109/L)

4.0–7.9

< 100 (< 0.1 × 109/L)

≥ 8.0

几乎致死

*全身辐射暴露（大致剂量）。

此表中显示的淋巴细胞计数的绝对剂量-反应关系可能会因伴随的身体创伤而受到干扰。对身体创伤的应激反应伴随着一般的外周血白细胞增多，白细胞分化和淋巴细胞亚群发生各种变化。

儿童的计数通常较高，随着年龄的增长而变化，中位数从0–2岁时的4600/mL（4.6×109/L），到2–6岁时的3100/mL（3.1×109/L），到7-17岁时的2300/mL（2.3×109/L）。

Adapted from Mettler FA Jr, Voelz GL.Major radiation exposure—what to expect and how to respond.New Engl J Med.346:1554–1561, 2002.doi: 10.1056/NEJMra000365

*全身辐射暴露（大致剂量）。

此表中显示的淋巴细胞计数的绝对剂量-反应关系可能会因伴随的身体创伤而受到干扰。对身体创伤的应激反应伴随着一般的外周血白细胞增多，白细胞分化和淋巴细胞亚群发生各种变化。

儿童的计数通常较高，随着年龄的增长而变化，中位数从0–2岁时的4600/mL（4.6×109/L），到2–6岁时的3100/mL（3.1×109/L），到7-17岁时的2300/mL（2.3×109/L）。

Adapted from Mettler FA Jr, Voelz GL.Major radiation exposure—what to expect and how to respond.New Engl J Med.346:1554–1561, 2002.doi: 10.1056/NEJMra000365

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