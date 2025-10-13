部分外用糖皮质激素的相对效能
分级*
糖皮质激素
I
0.05% 二丙酸倍他米松软膏（常通过丙二醇等特定基质增强作用）。
0.05%丙酸氯倍他索乳膏或软膏或泡沫
0.05%双醋二氟拉松软膏
0.1%氟西奈德霜剂
0.05%丙酸卤倍他索乳膏或软膏
II
0.1%安西奈德软膏
0.05%二丙酸倍他米松乳膏
0.05%二丙酸倍他米松软膏（与 I 类倍他米松软膏配方不同）
0.25%去羟米松乳膏，0.05%凝胶，0.25%软膏
0.05%双醋二氟拉松软膏
0.05%氟西奈德乳膏、凝胶、软膏或溶液
0.1%哈西奈德霜剂、软膏或溶液
0.1%糠酸莫米松软膏
III
0.1%安西奈德乳膏或洗剂
0.05%二丙酸倍他米松乳膏
0.05%二丙酸倍他米松洗剂
0.1%戊酸倍他米松软膏
0.05%去羟米松乳膏
0.05%双醋二氟拉松乳膏
0.05%氟西奈德润肤霜
0.005%丙酸氟替卡松软膏
0.1%曲安奈德软膏
IV
0.025%醋酸氟轻松软膏
0.05%氟羟基氢化可的松软膏
0.1%糠酸莫米松乳膏或洗剂
0.1%曲安奈德软膏或乳膏
V
0.1%戊酸倍他米松乳膏
0.05%地奈德软膏
0.025%醋酸氟轻松乳膏
0.05%氟羟基氢化可的松乳膏
0.05%丙酸氟替卡松乳膏
0.1%丁酸氢化可的松乳膏、软膏或溶液
0.2%戊酸氢化可的松乳膏或软膏
0.1%曲安奈德洗剂或0.025%软膏
VI
0.05%双丙酸阿氯米松乳膏或软膏
0.1%戊酸倍他米松洗剂
0.05%地奈德乳膏
0.03%特戊酸氟米松乳膏（美国未上市）
0.01%醋酸氟轻松乳膏或溶液
0.1%曲安奈德乳膏
0.025%曲安奈德乳膏或洗剂
VII
1%或2.5%氢化可的松乳膏，洗剂，软膏
醋酸氢化可的松（1%或2.5%乳膏、1%或2.5%洗剂、1%或2.5%软膏）和1%盐酸丙吗卡因
*Ⅰ类是最强效制剂，Ⅶ类为最弱效。药效取决于多种因素，包括糖皮质激素的特性和浓度以及所使用的基质。