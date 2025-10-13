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部分外用糖皮质激素的相对效能

部分外用糖皮质激素的相对效能

分级*

糖皮质激素

I

0.05% 二丙酸倍他米松软膏（常通过丙二醇等特定基质增强作用）。

0.05%丙酸氯倍他索乳膏或软膏或泡沫

0.05%双醋二氟拉松软膏

0.1%氟西奈德霜剂

0.05%丙酸卤倍他索乳膏或软膏

II

0.1%安西奈德软膏

0.05%二丙酸倍他米松乳膏

0.05%二丙酸倍他米松软膏（与 I 类倍他米松软膏配方不同）

0.25%去羟米松乳膏，0.05%凝胶，0.25%软膏

0.05%双醋二氟拉松软膏

0.05%氟西奈德乳膏、凝胶、软膏或溶液

0.1%哈西奈德霜剂、软膏或溶液

0.1%糠酸莫米松软膏

III

0.1%安西奈德乳膏或洗剂

0.05%二丙酸倍他米松乳膏

0.05%二丙酸倍他米松洗剂

0.1%戊酸倍他米松软膏

0.05%去羟米松乳膏

0.05%双醋二氟拉松乳膏

0.05%氟西奈德润肤霜

0.005%丙酸氟替卡松软膏

0.1%曲安奈德软膏

IV

0.025%醋酸氟轻松软膏

0.05%氟羟基氢化可的松软膏

0.1%糠酸莫米松乳膏或洗剂

0.1%曲安奈德软膏或乳膏

V

0.1%戊酸倍他米松乳膏

0.05%地奈德软膏

0.025%醋酸氟轻松乳膏

0.05%氟羟基氢化可的松乳膏

0.05%丙酸氟替卡松乳膏

0.1%丁酸氢化可的松乳膏、软膏或溶液

0.2%戊酸氢化可的松乳膏或软膏

0.1%曲安奈德洗剂或0.025%软膏

VI

0.05%双丙酸阿氯米松乳膏或软膏

0.1%戊酸倍他米松洗剂

0.05%地奈德乳膏

0.03%特戊酸氟米松乳膏（美国未上市）

0.01%醋酸氟轻松乳膏或溶液

0.1%曲安奈德乳膏

0.025%曲安奈德乳膏或洗剂

VII

1%或2.5%氢化可的松乳膏，洗剂，软膏

醋酸氢化可的松（1%或2.5%乳膏、1%或2.5%洗剂、1%或2.5%软膏）和1%盐酸丙吗卡因

*Ⅰ类是最强效制剂，Ⅶ类为最弱效。药效取决于多种因素，包括糖皮质激素的特性和浓度以及所使用的基质。

*Ⅰ类是最强效制剂，Ⅶ类为最弱效。药效取决于多种因素，包括糖皮质激素的特性和浓度以及所使用的基质。

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