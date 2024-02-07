液体载体包括

浴用剂及浸泡液

泡沫

溶液

洗剂

凝胶

浴用剂和浸泡液可用于大面积皮疹的治疗，如广泛的 接触性皮炎或特应性皮炎。

泡沫是酒精或润肤剂雾化后形成。他们往往被迅速吸收，多用于身体毛发部位。

溶液 是将有效成分溶于溶剂中制成。通常溶剂有：乙醇、丙二醇、聚乙二醇或水。溶液使用方便，特别是用于头皮部的疾病，如银屑病或脂溢性皮炎，但容易引起干燥。 一种常见的溶液是醋酸铝溶液。

乳液是以水为载体的乳状制剂，常用于有毛皮肤。对于处于炎症急性期的渗出性皮疹，它可起冷却、干燥作用。例如，接触性皮炎、足癣和股癣。

凝胶的载体是一种稠厚的聚合物。将药物的有效成分加入该载体中就形成凝胶。这种剂型能够更有效地控制药剂的释放，常用于痤疮，酒渣鼻和头皮银屑病。