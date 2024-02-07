皮肤局部治疗制剂按照治疗作用分组包括治疗
有效的外用治疗依赖于
配制药物的载体
敷料类型
载体
局部制剂的有效成分可置于不同的载体中，包括
粉剂
液体
水油混合物
载体可影响疗效，也可引起不良反应（如过敏性接触性皮炎或过敏性刺激性皮炎）。一般而言，水状的制剂有干燥作用（液体蒸发），可用于炎症急性期。粉末也有干燥作用。油性制剂可增加皮肤水分，用于慢性炎症。
制剂的选择遵循使用部位、效果及便利性原则。
粉剂
活性成分（如抗真菌药）可与无活性的粉状载体混合以发挥治疗作用。该制剂可用于潮湿或擦烂部位的皮损。
液体
液体载体包括
浴用剂及浸泡液
泡沫
溶液
洗剂
凝胶
浴用剂和浸泡液可用于大面积皮疹的治疗，如广泛的 接触性皮炎或特应性皮炎。
泡沫是酒精或润肤剂雾化后形成。他们往往被迅速吸收，多用于身体毛发部位。
溶液 是将有效成分溶于溶剂中制成。通常溶剂有：乙醇、丙二醇、聚乙二醇或水。溶液使用方便，特别是用于头皮部的疾病，如银屑病或脂溢性皮炎，但容易引起干燥。 一种常见的溶液是醋酸铝溶液。
乳液是以水为载体的乳状制剂，常用于有毛皮肤。对于处于炎症急性期的渗出性皮疹，它可起冷却、干燥作用。例如，接触性皮炎、足癣和股癣。
凝胶的载体是一种稠厚的聚合物。将药物的有效成分加入该载体中就形成凝胶。这种剂型能够更有效地控制药剂的释放，常用于痤疮，酒渣鼻和头皮银屑病。
混和载体
敷料
敷料可以保护开放性皮损，促进愈合，增加药物的吸收并且防止病人衣物污染。
非封闭性敷料
最常用的非封闭性敷料是纱布。 纱布能最大限度地让空气流通到伤口，有助于皮损干燥，有时是促进愈合的首选。
从湿到干的敷料 非封闭性敷料用溶液浸湿，通常是生理盐水，用于清洁皮疹 及去除皮损处厚痂。使用湿润的敷料，待溶液蒸发后移去敷 料（湿-干）；皮肤的渗出物等就会附着于敷料上被一并 去除。
封闭性敷料
封闭性敷料可提高局部治疗药物的吸收率和有效性。最常用的是聚乙烯透明薄膜（家用塑料包装纸）或透明半透性敷料。水胶体敷料从皮肤中吸取液体并形成凝胶，可与纱布一起应用于皮肤溃疡患者。氧化锌明胶（乌纳糊靴）对淤滞性皮炎和溃疡患者有效。浸有氟羟基氢化可的松的塑料绷带可用于治疗孤立或难愈合的皮损。
封闭性敷料与外用激素联合，可促进激素吸收，用于治疗银屑病、特应性皮炎、系统性红斑狼疮的皮损、慢性手部皮炎及其他疾病。外用激素系统吸收后，可导致肾上腺皮质功能抑制。局部皮质类固醇的局部不良反应包括 痱子、皮肤萎缩、皮纹、细菌或真菌感染和痤疮样皮疹。
局部用药
外用制剂主要分类包括
清洁剂
保湿剂
干燥剂
抗炎制剂
抗菌剂
角质剥脱剂
收敛剂
止痒剂
清洁剂
主要的清洁剂包括肥皂、洗涤剂和溶剂。前两者均十分常用。婴儿香波性质温和，流进眼睛里也不会引起刺激症状。可用于清洗伤口、清除银屑病、湿疹、皮炎局部的痂或鳞屑。急性刺激性、渗出性皮损最好用清水或等渗的生理盐水清洗。
水是制成清洁剂的主要成分。 有机溶剂（如丙酮、石油制品、丙二醇）有刺激性，会令皮肤干燥，常引起刺激性皮炎，过敏性接触性皮炎较少见。要清除皮肤上硬化的焦油和干燥的油漆，则需要使用以凡士林为基质的软膏或市售的无水清洁剂。
保湿剂
干燥剂
擦烂部位如趾间、臀沟、腋下、腹股沟、乳房下的过度潮湿可引起刺激和浸渍。
粉剂可吸水保持浸渍部位皮肤干燥，减少摩擦。但有些粉剂吸水后结成团块，也可对皮肤产生刺激。常用的粉剂为玉米淀粉和滑石粉。虽然滑石粉干燥效果好，但滑石粉由于吸入后可形成肉芽肿，所以现在已不用于婴儿扑粉。玉米淀粉可促进真菌生长。 偶尔需要超吸收性粉末（极易吸收的粉末）来干燥非常潮湿的区域（例如，治疗间檫疹）。
氯化铝溶液是另一种干燥剂，常用于多汗症。
抗炎制剂
局部抗炎制剂包括激素类药物和非激素类药物。
激素是大多数非感染炎症性皮肤病的主要治疗药物。洗剂可用于擦烂部位和面部。凝胶适用于头皮以及当脚趾间需要干燥时治疗足癣。乳剂用于面部、擦烂区域、炎症性皮肤病的处理。软膏用在干燥、鳞屑多的皮损上。当需要提高药物效能时，可选用软膏。激素浸润的绷带用于防止表皮剥脱，增加激素的吸收率和效能。
外用激素的效能从弱效（Ⅶ类）到强效（Ⅰ类—— 见表 局部皮质类固醇激素相关效能）不等。效能之所以不同，其内在区别在于成分的不同卤化作用，如氟化或氯化。
局部皮质类固醇激素相关效能
分级*
糖皮质激素
I
0.05%二丙酸倍他米松软膏
0.05%丙酸氯倍他索乳膏或软膏或泡沫
0.05%双醋二氟拉松软膏
0.1%醋酸氟轻松霜剂
0.05%丙酸卤倍他索乳膏或软膏
II
0.1%安西奈德软膏
0.05%二丙酸倍他米松乳膏
倍他米松二丙酸酯 0.05% 软膏（与 I 类倍他米松软膏的配方不同）
0.25%去羟米松乳膏，0.05%凝胶，0.25%软膏
0.05%双醋二氟拉松软膏
0.05%氟轻松乳膏，凝胶，软膏，溶液
0.1%哈西奈德霜剂、you'xing软膏或溶液
0.1%糠酸莫米松软膏
III
0.1%安西奈德乳膏或洗剂
0.05%二丙酸倍他米松乳膏
0.05%二丙酸倍他米松洗剂
0.1%戊酸倍他米松软膏
0.05%去羟米松乳膏
0.05%双醋二氟拉松乳膏
氟轻松 c 0.05% 润肤霜
0.005%丙酸氟替卡松软膏
0.1%曲安奈德软膏
IV
0.025%氟西奈德软膏
0.05%氟羟基氢化可的松软膏
0.1%糠酸莫米松乳膏或洗剂
0.1%曲安奈德软膏或乳膏
V
0.1%戊酸倍他米松乳膏
0.05%地奈德软膏
0.025%氟西奈德乳膏
0.05%氟羟基氢化可的松乳膏
0.05%丙酸氟替卡松乳膏
0.1%氢化可的松丁酸酯乳膏，软膏或溶液
0.2％戊酸氢化可的松乳膏或软膏
0.1%曲安奈德洗剂或0.025%软膏
VI
0.05%双丙酸阿氯米松乳膏或软膏
0.1%戊酸倍他米松洗剂
0.05%地奈德乳膏
0.03% 氟米松戊酸酯乳膏（美国没有销售）
0.01%氟西奈德乳膏或溶液
0.1%曲安奈德乳膏
0.025%曲安奈德乳膏或洗剂
VII
1%或2.5%氢化可的松乳膏，洗剂，软膏
1%或2.5%醋酸氢化可的松乳膏，洗剂，软膏1%盐酸丙吗卡因
*Ⅰ类是最强效制剂，Ⅶ类为最弱效。制剂效能取决于多种因素，包括药物的特性，浓度以及调配时使用的基质。
外用激素制剂一般一天使用2～3次，但高效能制剂一天1次或更低频率使用即可。大多数皮肤病使用中效——高效激素制剂。中效制剂可用于轻度炎症或用于面部和间擦部位，因为这些部位皮肤更容易出现局部不良反应及系统吸收。所有的外用激素使用>1个月，都可能引起皮肤萎缩、细纹、痤疮样皮疹。特别是在面部、腋窝或生殖器等皮肤薄弱部位更易出现。激素也可促进真菌生长。长时间使用激素制剂，制剂内的防腐剂或添加剂也可能引起接触性皮炎。激素本身所致的接触性皮炎亦有发生。面部使用中效或高效激素可引起口周皮炎，弱效引起者少见。儿童使用强效激素，大面积涂抹或封闭敷料下或长时程使用，可引起肾上腺功能抑制。激素使用的相对禁忌证还包括局部伴发感染的皮疹和痤疮样皮疹。
非激素类抗炎药有焦油制剂。焦油是从粗制煤焦油中提取出的物质，可用于银屑病。产生的副作用包括刺激皮肤、毛囊炎、污染衣物用具、光敏感。禁用于感染性皮肤。现在有许多市售的产品是草本制剂，但它们的效力尚未得到充分证实。但是草本产品的有效性至今仍未确定。对于特应性皮炎，可以使用外用钙调神经磷酸酶抑制剂吡美莫司和他克莫司以及外用磷酸二酯酶-4 抑制剂克利沙波罗。局部 Janus 激酶 (JAK) 抑制剂芦可替尼目前也正在使用（1）。
抗菌剂
局部抗菌药包括
抗细菌药
抗真菌药
杀虫药
非特异性杀菌药
抗细菌药物适用范围很窄。外用克林霉素或红霉素可作为寻常型痤疮的主要或辅助治疗手段。只有当病人不愿或无法耐受口服抗菌药时，局部用药才被采用。局部甲硝唑和偶尔局部磺胺醋酰，克林霉素，红霉素或用于玫瑰痤疮。莫匹罗星对G+菌（金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus，链球菌）有很好的抗菌活性，可用于治疗未累及深部组织的脓疱疮 (2)。雷帕霉素(2)和氧杂沙星( 3)是治疗脓疱病的其他局部用抗生素。
非处方类外用抗菌药，如杆菌肽和多粘菌素已经被外用凡士林取代，用于皮肤活检的术后护理、预防擦伤、轻度烧伤、表皮剥脱部位感染。 外用凡士林与这些局部用抗生素一样有效，且不会引起接触性皮炎，而这些抗生素，尤其是局部外用新霉素可引起接触性皮炎。另外，正在愈合的伤口使用含杀虫成分的肥皂清洗或外用抗菌药，实际上会减慢伤口的愈合速度。
抗真菌药物 用于治疗 念珠菌病，各种各样的 皮肤癣菌病以及其他真菌感染（见表 治疗浅部真菌感染的选择*）。
杀虫剂 （例如氯菊酯、马拉硫磷）用于治疗虱子和疥疮（见表格 虱子的初始治疗方案 和 疥疮的治疗方法）。
非特异性杀菌药包括碘溶液（氯碘羟喹、聚维酮碘）、甲紫、银制剂（硝酸银、磺胺嘧啶银）和吡硫锌。碘溶液可用于手术前的皮肤准备。若需理化特性稳定的抗菌剂/抗微生物制剂，可使用甲紫，其价格低廉。银制剂，如磺胺嘧啶银有很强的抗菌活性，可有效治疗烧伤和溃疡患者。包扎严重伤口的敷料需要用银剂浸透。吡硫锌有抗真菌活性，洗发香波中常加入以治疗由银屑病或脂溢性皮炎引起的头屑增多。局部抗菌药和银剂一般不用于正在愈合的伤口，因为它们有刺激性且会破坏脆弱的肉芽组织。在过去的几年中，次氯酸钠已被用作清洗剂和喷雾剂中的防腐剂。
角质剥脱剂
收敛剂
收敛剂可用使蛋白质沉淀，皮肤收缩，有干燥作用。最常用的收敛剂是醋酸铝溶液。收敛剂通常可作为浸泡液使用或湿敷，治疗感染性湿疹、渗出性皮疹、擦洗压迫性溃疡。北美金缕梅也是一种常用的非处方类收敛剂。
止痒剂
多虑平是一种外用抗组胺药，可用于治疗特应性皮炎、慢性单纯性苔藓样皮炎、钱币状皮炎所致瘙痒。
其他的止痒剂还包括0.5%～3%樟脑、0.1%～0.2%薄荷脑、盐酸丙吗卡因和EMLA。EMLA是将1︰1的利多卡因和丙胺卡因置于水包油的载体中形成的制剂。 如果局部小面积皮肤瘙痒，且瘙痒不是十分严重，外用止痒剂即可，不需全身用药，如口服抗组胺药。 炉甘石洗剂比止痒剂更能舒缓。
外用苯佐卡因及苯海拉明（一些非处方类洗剂中常见成分）可致敏皮肤，所以不推荐使用。
外用药物参考文献
1.Ruxolitinib (Opzelura) for atopic dermatitis. Med Lett Drugs Ther 64(1642):12-13, 2022.
2.Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al: Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the infectious diseases society of America. Clin Infect Dis 59(2):147-159, 2014.doi: 10.1093/cid/ciu296
3.Rosen T, Albareda N, Rosenberg N, et al: Efficacy and Safety of Ozenoxacin Cream for Treatment of Adult and Pediatric Patients With Impetigo: A Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol 154(7):806-813, 2018.doi: 10.1001/jamadermatol.2018.1103