Richmond躁动-镇静量表
评分
术语
描述
+4
好斗的
过度好斗的或暴力的；对工作人员的直接危险
+3
明显激惹
拉扯或移除气管插管或导管，或对医护人员有攻击性行为
+2
激惹
频繁无目的运动或患者-呼吸机不同步
+1
不安
焦虑或忧虑，但动作无攻击性或不剧烈
0
清醒且安静
—
-1
昏昏欲睡
并非完全警觉，但对声音刺激能保持（超过10秒）清醒，并有眼神交流。
-2
轻度镇静
对声音刺激有短暂（少于10秒）的觉醒及眼神接触
-3
中度镇静
对声音刺激有任何动作（但无眼神接触）
-4
深度镇静
对声音没有反应，但对身体刺激有任何动作
-5
不能唤醒
对声音或物理刺激没有反应
Adapted from Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, et al: The Richmond Agitation-Sedation Scale: Validity and reliability in adult intensive care unit patients.American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 166(10)1338–1344, 2002.doi: 10.1164/rccm.2107138