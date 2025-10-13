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Richmond躁动-镇静量表

Richmond躁动-镇静量表

评分

术语

描述

+4

好斗的

过度好斗的或暴力的；对工作人员的直接危险

+3

明显激惹

拉扯或移除气管插管或导管，或对医护人员有攻击性行为

+2

激惹

频繁无目的运动或患者-呼吸机不同步

+1

不安

焦虑或忧虑，但动作无攻击性或不剧烈

0

清醒且安静

-1

昏昏欲睡

并非完全警觉，但对声音刺激能保持（超过10秒）清醒，并有眼神交流。

-2

轻度镇静

对声音刺激有短暂（少于10秒）的觉醒及眼神接触

-3

中度镇静

对声音刺激有任何动作（但无眼神接触）

-4

深度镇静

对声音没有反应，但对身体刺激有任何动作

-5

不能唤醒

对声音或物理刺激没有反应

Adapted from Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, et al: The Richmond Agitation-Sedation Scale: Validity and reliability in adult intensive care unit patients.American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 166(10)1338–1344, 2002.doi: 10.1164/rccm.2107138

Adapted from Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, et al: The Richmond Agitation-Sedation Scale: Validity and reliability in adult intensive care unit patients.American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 166(10)1338–1344, 2002.doi: 10.1164/rccm.2107138

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