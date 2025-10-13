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血栓形成的风险评估

血栓形成的风险评估

危险因素

评分

年龄（岁）

41–60

1

60–74

2

≥ 75

3

手术治疗

住院期间小手术

1

在过去1个月内大手术

1

住院期间关节镜手术

2

目前住院期间大手术持续> 45分钟

1

目前住院期间腹腔镜手术持续> 45分钟

2

目前住院期间择期腿部主要关节置换术

5

伴随情况

静脉曲张

1

炎症性肠病

1

腿部出现水肿

1

肥胖（BMI> 25）

1

急性心肌梗死

1

前1个月内心脏衰竭

1

前1个月内败血症

1

前1月内严重的肺部疾病*

1

肺功能异常（如慢性阻塞性肺病）

1

中心静脉通路

2

癌症（现在或以前）

2

DVT/PE病史

3

血栓的家族史†

3

凝血因子V Leiden突变

3

凝血酶原20210A基因突变

3

血清同型半胱氨酸升高

3

狼疮抗凝物阳性

3

抗心磷脂抗体增高

3

肝素诱发的血小板减少症

3

其他先天性或获得性血栓形成倾向

3

前1个月内中风

5

前1个月内多发创伤

5

前1月内急性脊髓损伤/麻痹

5

制动

正卧床休息（内科患者）

1

卧床休息> 72小时

2

前1个月内的石膏固定

2

前1个月内的髋部，骨盆，或小腿骨折

5

女性的其它危险因素

口服避孕药、激素替代治疗

1

前1个月内妊娠或生产

1

不明原因的死胎史，反复自然流产（≥3），早产与毒血症或生长受限的婴儿

1

其他

其他危险因素‡

1

*包括肺炎在内的严重肺病。

†血栓家族史是最易遗漏的危险因素。

‡其他危险因素包括体重指数> 40，吸烟，需要 胰岛素治疗的糖尿病，化疗，输血，以及手术时长> 2小时。

Data from Gould MK, Garcia DA, Wren SM, et al.Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Chest 2012 May;141(5):1369]. Chest 2012;141(2 Suppl):e227S-e277S.doi:10.1378/chest.11-2297

BMI =体重指数; COPD =慢性阻塞性肺疾病; DVT =深静脉血栓形成; PE =肺栓塞。

*包括肺炎在内的严重肺病。

†血栓家族史是最易遗漏的危险因素。

‡其他危险因素包括体重指数> 40，吸烟，需要 胰岛素治疗的糖尿病，化疗，输血，以及手术时长> 2小时。

Data from Gould MK, Garcia DA, Wren SM, et al.Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Chest 2012 May;141(5):1369]. Chest 2012;141(2 Suppl):e227S-e277S.doi:10.1378/chest.11-2297

BMI =体重指数; COPD =慢性阻塞性肺疾病; DVT =深静脉血栓形成; PE =肺栓塞。

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