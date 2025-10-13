血栓形成的风险评估
危险因素
评分
年龄（岁）
41–60
1
60–74
2
≥ 75
3
手术治疗
住院期间小手术
1
在过去1个月内大手术
1
住院期间关节镜手术
2
目前住院期间大手术持续> 45分钟
1
目前住院期间腹腔镜手术持续> 45分钟
2
目前住院期间择期腿部主要关节置换术
5
伴随情况
静脉曲张
1
炎症性肠病
1
腿部出现水肿
1
肥胖（BMI> 25）
1
急性心肌梗死
1
前1个月内心脏衰竭
1
前1个月内败血症
1
前1月内严重的肺部疾病*
1
肺功能异常（如慢性阻塞性肺病）
1
中心静脉通路
2
癌症（现在或以前）
2
DVT/PE病史
3
血栓的家族史†
3
凝血因子V Leiden突变
3
凝血酶原20210A基因突变
3
血清同型半胱氨酸升高
3
狼疮抗凝物阳性
3
抗心磷脂抗体增高
3
肝素诱发的血小板减少症
3
其他先天性或获得性血栓形成倾向
3
前1个月内中风
5
前1个月内多发创伤
5
前1月内急性脊髓损伤/麻痹
5
制动
正卧床休息（内科患者）
1
卧床休息> 72小时
2
前1个月内的石膏固定
2
前1个月内的髋部，骨盆，或小腿骨折
5
女性的其它危险因素
口服避孕药、激素替代治疗
1
前1个月内妊娠或生产
1
不明原因的死胎史，反复自然流产（≥3），早产与毒血症或生长受限的婴儿
1
其他
其他危险因素‡
1
*包括肺炎在内的严重肺病。
†血栓家族史是最易遗漏的危险因素。
‡其他危险因素包括体重指数> 40，吸烟，需要 胰岛素治疗的糖尿病，化疗，输血，以及手术时长> 2小时。
Data from Gould MK, Garcia DA, Wren SM, et al.Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines [published correction appears in Chest 2012 May;141(5):1369]. Chest 2012;141(2 Suppl):e227S-e277S.doi:10.1378/chest.11-2297
BMI =体重指数; COPD =慢性阻塞性肺疾病; DVT =深静脉血栓形成; PE =肺栓塞。