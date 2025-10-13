基于初诊时遗传学特征的急性髓系白血病风险分层
预后
遗传异常
预后良好
t(15;17)(q24.1;q24.1)/PML::RARA
t(16;16) 或者 inv(16)(p13.1q22)/CBFB::MYH11
t(8;21)/(q22;q22.1)/RUNX1::RUNX1T1
突变的NPM1不伴FLT3-ITD
bZIP框内突变的CEBPA
中等预后
正常核型伴突变的NPM1和FLT3-ITD
野生型NPM1伴FLT3-ITD（无不良风险遗传学病变）
t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLLT3::KMT2A
未归类为良好或不良的细胞遗传学和/或分子异常
预后不良
inv(3)(q21.3q26.2)或t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2::MECOM(EVI1)
t(3q26.2;v)/MECOM(EVI1)重排
−5或del(5q)；−7；−17/abn(17p)
t(6;9)(p23.3;q34.1)/DEK::NUP214
t(v;11q23.3)/KMT2A重排
t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR::ABL1
t(8;16)(p11.2;p13.3)/KAT6A::CREBBP
单体核型
复杂核型定义为存在≥3个无关染色体异常，且无其他类别定义性重现性遗传学异常；排除具有≥3个三体（或多体）但无结构异常的超二倍体核型。
突变的ASXL1、BCOR、EZH2、RUNX1、SF3B1、SRSF2、STAG2、U2AF1和/或ZRSR2
突变的TP53
ITD = 内部串联重复。
Döhner H, Wei AH, Appelbaum FR, et al.Diagnosis and management of AML in adults: 2022 recommendations from an international expert panel on behalf of the ELN. Blood 2022;140(12):1345-1377.doi:10.1182/blood.2022016867