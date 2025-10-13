老年人虐待的危险因素
因素
注释
对于受害者
社会孤立
虐待孤立的人群不易被发现或终止。社会孤立可加重压力
慢性疾病、功能障碍或两者兼有
逃脱、寻求帮助以及自我防卫的能力降低
患有慢性疾病或功能障碍的人可能需要更多的照护，这增加了照护者的压力。
认知功能损害
经济虐待以及忽视的风险显著增高
痴呆患者可能很难照护，使照护者沮丧，可能有攻击性和破坏性，不堪重负的照护者因此实施虐待
对于施虐者
物质使用障碍
酒精或药物使用障碍、中毒以及物质戒断是虐待行为的主要预测因素。物质依赖的照护者可能会尝试使用或出售处方给老年人的药物，剥夺他人的治疗。
精神障碍
精神障碍（例如精神分裂症、创伤后应激障碍）和情感障碍（例如重度抑郁症）会增加虐待行为的风险。
从精神病院出院的成年子女可返回其年长父母的家中接受照顾。这些病人，即使在医院里没有暴力倾向，在家里也可能变得有暴力倾向。
暴力史
关系中（特别是配偶之间）以及家庭外部的暴力史可能会产生虐待老人的行为。一种理论认为暴力是应对困难的生活经历习得的反应，以及表达愤怒和沮丧的习得的方法。由于难以获取有关过去家庭暴力的可靠信息，该理论缺乏实证依据。
施虐者对老年人的依赖
由于对老年人经济支持、医疗或功能援助、住房、情感支持以及其他需要的依赖可能导致愤恨，从而引起虐待。如果老年人拒绝向家庭成员（特别是成年子女）提供资源，更易发生虐待。
应激
压力性生活事件（如慢性经济问题，家庭中的死亡）以及照护责任增加虐待的发生管理压力或应对护理负担的困难可能会导致虐待。
对于受害者与施虐者
共享居住模式
独居的老年人较少被虐待。在共享居住模式中，通常导致虐待的紧张和冲突机会更大。
Adapted from Pillemer K, Burnes D, Riffin C, Lachs MS. Elder Abuse.Global Situation, Risk Factors, and Prevention Strategies. Gerontologist.2016;56 Suppl 2(Suppl 2):S194-S205.doi:10.1093/geront/gnw004