虐待老人是对老年人身体或精神虐待、忽视或经济剥削。

常见的虐待老人类型包括身体虐待，精神虐待，忽视以及经济剥削。每种类型都可能是有意或无意的。多重受害（多种形式的虐待同时发生）很常见。施虐者通常是成年子女，也可能为其他家庭成员或雇佣的或非正式的照护者。

躯体虐待是指使用外力导致身体或精神受伤或不适。包括打击、推搡、摇晃、殴打、约束、暴力喂养以及不必要的药物管理。可包括性侵犯（任何形式未经同意或武力或威胁的性亲密）。

精神虐待是指使用言语、动作或其他形式导致精神压力或苦恼。 包括发出威胁（如，将其关押），侮辱和苛刻的命令，以及保持沉默忽略个人。也包括婴儿化（施虐者将老人当作孩子进行家长式的年龄歧视），使得老年人对施虐产生依赖。

忽视指不能或拒绝提供食物、医疗、个人照护或其它生活必需品，也包括放任不管。当忽视造成身体或精神损害时考虑为虐待。

经济虐待是指剥削或忽视个人财产或资金。包括诈骗、在分发资产时施加压力、不负责任地管理一个人的钱。

报告的虐待案件不到 20%，只有约 15% 的受虐待老年人寻求当局或提供者的帮助。尽管真实发生率尚不清楚，但虐待老年人似乎是美国日益严重的公共卫生问题。美国国家老年人虐待中心援引研究报告称，多达十分之一的老年人是身体虐待、心理虐待、性虐待、经济剥削和忽视的受害者。全球 60 岁以上的社区居民中有多达六分之一是虐待的受害者（1），并且长期护理机构中比率更高（2)。大约 12% 的老年人虐待受害者经历过多种类型的虐待（3）。虐待老人与身体伤害、身体健康状况不佳、心理伤害、反复住院、经济崩溃和过早死亡有关。

虐待往往随着时间的推移更频繁更严重。新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 大流行期间，虐待老年人的报告有所增加；此外，身体和精神虐待的发生率以及多种类型的虐待案件也显着较高(4)，这可能是因为受害者的脆弱性增加，以及由于社会孤立、经济困难和影响施虐者的更多压力源和/或触发因素。心理健康状况不佳。因此，医生必须保持警惕，识别有虐待风险的老年患者，并提供适当的干预和咨询转诊。

老年人虐待的危险因素 对于受害人来说，虐待老人的风险因素包括 慢性疾病造成的损伤

功能损害

认知功能损害

沟通障碍

社会孤立 对于施虐者，危险因素包括物质滥用、精神疾病、暴力史、压力以及对受害者的依赖（包括共用生活设施，－（见表虐待老人的危险因素）。 表格 老年人虐待的危险因素 表格

老年人虐待的治疗 一个跨学科团队解决方案（包括医生、护士、社会工作者、律师、执法人员、精神科医生和其他从业人员）是必不可少的。 应调查任何既往的干预（如法庭保护令）以及失败的原因，以避免重复发生任何错误。 干预 如果患者现处于危险之中，医生在与患者协商后，应该考虑安排住院、执法干预或搬至安全的地方。应告知患者每一个选择的风险及后果。 如果患者目前并没有处于危险之中，应采取措施以降低风险，但不那么紧迫。干预的选择取决于行为人的伤害意图。例如，如果因为对于医嘱的误解，一个家庭成员管理太多的药物，唯一需要的干预可能是给予更清晰的指示。如出现故意过量使用，需要更深入的干预。 总而言之，应根据每一种不同的情况进行个体化干预。干预措施可能包括 医疗辅助

文化敏感xing宣教（如教导受害者关于虐待及可有的选择，帮助他们制定安全计划）

创伤知情心理支持（例如，对受害者和可能的家庭进行短期或长期心理治疗，以解决抑郁症和特定创伤在个人生活中的作用）

执法以及法律干预（如逮捕罪犯，保护令，包括资产保护的法律宣传）

替代性住房（如老年庇护中心、护理之家、虐待者收容所)

转介服务以提供基本支持（例如交通和食品援助）并减少社会孤立 如果受害者有决策能力，他们应该帮助决定自己的干预措施。如果没有，由跨学科团队，理想的情况下为监护人或监督官做大部分决定。基于暴力的严重程度、受害人先前的生活方式选择以及法律后果作出决定。通常，没有简单的正确选择；每个病例都必须认真监测。 护理和社会工作问题 作为跨学科团队的成员，护士及社会工作者应该帮助防止虐待老年人并监测效果。护士、社会工作者，或两者都可被任命为协调员，以确保相关信息的准确记录，有关各方联系和通报情况，必要时提供每天24小时的照护。 应该每年向所有护士及社会工作者提供在职的有关虐待老人的教育。在一些州，医生、护士及社会工作者需要强制性地接受关于虐待儿童的教育。然而，只有少数的几个州有强制性的关于虐待老人的专业教育。 报告 所有州都需要呈报机构内怀疑或证实的虐待，大部分州要求家庭内发生的虐待也需要报道。美国所有州设立法律，为弱势、丧失民事行为能力或残疾成年人提供保护及服务。 美国>75％的州，指定接收虐待报告的机构是国家社会服务部（成人保护服务机构）。在其他的州，指定机构是州内老龄问题的单位。机构内的虐待，应联络当地长期护理申诉专员办事处。美国任何地方的这些机构和办事处的电话都可联系老年保健指南（800～677～1116或www.eldercare.gov）或国家受虐老人中心（855～500～3537 或www.ncea.acl.gov）以及通过提供患者居住的城市乡村邮政编码获得。健康保健医护人员应该知道自己州的法律及报告流程。 照护者问题 健康老人或认知障碍老人的照护者可能无法提供充分的照护或没有意识到他们的行为有时可能涉及虐待。这些照护者可能沉浸于他们的照护角色中，他们变得有社会顾虑，缺乏一个关于什么是正常的照护的客观参照。照护者压力的有害影响包括抑郁症、与压力有关的疾病增加以及萎缩的社交网络。这些需要详细记录在案。医生需要指出照护者的这些影响。向照护者提供包括成人日间照护、短期项目及家庭健康照护等服务项目。家庭应该通过联系老年护理定位器（800～677～1116或 www.eldercare.gov）或全国地区机构老龄化协会（202～872～0888或HealthinAging.org)获得帮助。

老年人虐待的预后 受虐待的老年人面临严重负面后果的高风险，包括过早死亡、抑郁、心理健康不佳、心理困扰、焦虑和自杀念头（1)。在社区居住的65岁以上的成年人中，因虐待、剥削或忽视而被转介到保护服务机构，与年龄匹配的对照组相比，虐待似乎单独预示着更低的存活率。 预后参考 1.Yunus RM, Hairi NN, Choo, WY: Consequences of elder abuse and neglect: A systematic review of observational studies. Trauma Violence Abuse 20 (2):197–213, 2019.doi: 10.1177/1524838017692798 Epub 2017 Feb 22.

老年人虐待的预防 医生或其他健康照护医务人员可能是受害者除肇事者之外唯一可以接触的人，因此应对虐待的危险因素及虐待征象要提高警惕。 认识到高风险情况可以防止虐待老人的发生—如当一个虚弱的或有认知障碍的人正由曾有物质滥用、暴力、精神障碍或照护者负担的人照护时。 当一个年老体弱的人（如卒中史或新发疾病的患者）出院至不稳定的家庭环境时，医生应该特别留意。医生也应该记得，肇事者及受害者可能并不符合固有观念。 老年人常同意与他们有药物、酒精问题或严重精神疾病的家庭成员共处一室。这个家庭成员可能从精神卫生机构或其他机构出院搬至老人家中，并没有监测可能导致虐待的危险因素。医生因此应该向病人提出建议让其考虑这种居住安排是否合理，特别是当过去这段关系很紧张时。 另外可以考虑从正式服务机构和非正式私人机构筛选聘用住家帮工。一小部分雇佣家庭帮工的患者有关于盗窃，忽视或虐待的担忧，这点也十分重要。筛选和培训这类工作人员可有助于防止虐待。 患者也应主动降低被虐待的风险（如通过保持社会关系，增加社会和社区接触）。在签署任何关系到他们居住在哪或谁为其做经济决策时寻求法律协助。