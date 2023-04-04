虐待老人是对老年人身体或精神虐待、忽视或经济剥削。
常见的虐待老人类型包括身体虐待，精神虐待，忽视以及经济剥削。每种类型都可能是有意或无意的。多重受害（多种形式的虐待同时发生）很常见。施虐者通常是成年子女，也可能为其他家庭成员或雇佣的或非正式的照护者。
躯体虐待是指使用外力导致身体或精神受伤或不适。包括打击、推搡、摇晃、殴打、约束、暴力喂养以及不必要的药物管理。可包括性侵犯（任何形式未经同意或武力或威胁的性亲密）。
精神虐待是指使用言语、动作或其他形式导致精神压力或苦恼。 包括发出威胁（如，将其关押），侮辱和苛刻的命令，以及保持沉默忽略个人。也包括婴儿化（施虐者将老人当作孩子进行家长式的年龄歧视），使得老年人对施虐产生依赖。
忽视指不能或拒绝提供食物、医疗、个人照护或其它生活必需品，也包括放任不管。当忽视造成身体或精神损害时考虑为虐待。
经济虐待是指剥削或忽视个人财产或资金。包括诈骗、在分发资产时施加压力、不负责任地管理一个人的钱。
报告的虐待案件不到 20%，只有约 15% 的受虐待老年人寻求当局或提供者的帮助。尽管真实发生率尚不清楚，但虐待老年人似乎是美国日益严重的公共卫生问题。美国国家老年人虐待中心援引研究报告称，多达十分之一的老年人是身体虐待、心理虐待、性虐待、经济剥削和忽视的受害者。全球 60 岁以上的社区居民中有多达六分之一是虐待的受害者（1），并且长期护理机构中比率更高（2)。大约 12% 的老年人虐待受害者经历过多种类型的虐待（3）。虐待老人与身体伤害、身体健康状况不佳、心理伤害、反复住院、经济崩溃和过早死亡有关。
虐待往往随着时间的推移更频繁更严重。新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 大流行期间，虐待老年人的报告有所增加；此外，身体和精神虐待的发生率以及多种类型的虐待案件也显着较高(4)，这可能是因为受害者的脆弱性增加，以及由于社会孤立、经济困难和影响施虐者的更多压力源和/或触发因素。心理健康状况不佳。因此，医生必须保持警惕，识别有虐待风险的老年患者，并提供适当的干预和咨询转诊。
参考文献
1.Mikton CR, Beaulieu M, Yon Y, et al: Protocol: Global elder abuse: A mega-map of systematic reviews on prevalence, consequences, risk and protective factors and interventions.Campbell Systematic Reviews 18 (2): e1227.https://doi.org/10.1002/cl2.1227
2.Yon Y, Mikton CR, Gassoumis ZD. et al: Elder abuse prevalence in community settings: A systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health 5 (2):e147-e156, 2017.doi: 10.1016/S2214-109X(17)30006-2
3.Wong JS, Breslau H, McSorley VE, et al: The social relationship context of elder mistreatment Gerontologist 60 (6):1029–1039, 2020.doi: 10.1093/geront/gnz154
4.Weissberger GH, Aaron C Lim AC, Mosqueda L, et al: Elder abuse in the COVID-19 era based on calls to the National Center on Elder Abuse resource line.BMC Geriatr 22 (1):689, 2022.doi: 10.1186/s12877-022-03385-w
老年人虐待的危险因素
对于受害人来说，虐待老人的风险因素包括
慢性疾病造成的损伤
功能损害
认知功能损害
沟通障碍
社会孤立
对于施虐者，危险因素包括物质滥用、精神疾病、暴力史、压力以及对受害者的依赖（包括共用生活设施，－（见表虐待老人的危险因素）。
老年人虐待的危险因素
因素
注释
对于受害者
社会孤立
虐待孤立的人群不易被发现或终止。社会孤立可加重压力
慢性疾病、功能障碍或两者兼有
逃脱、寻求帮助以及自我防卫的能力降低
患有慢性疾病或功能障碍的人可能需要更多的照护，这增加了照护者的压力。
认知功能损害
经济虐待以及忽视的风险显著增高
痴呆患者可能很难照护，使照护者沮丧，可能有攻击性和破坏性，不堪重负的照护者因此实施虐待
对于施虐者
物质滥用
酒精或药物滥用，中毒或物质戒断是虐待行为的主要预测因素。物质依赖的照护者可能会尝试使用或出售处方给老年人的药物，剥夺他人的治疗
精神异常
精神障碍（例如精神分裂症、创伤后应激障碍）和情感障碍（例如重度抑郁症）会增加虐待行为的风险。
成年子女从住院精神机构出院返回老年护理之家继续照护。这些患者即便在精神机构不使用暴力，也可能在家有施虐行为。
暴力史
关系中（特别是配偶之间）以及家庭外部的暴力史可能会产生虐待老人的行为。一种理论认为暴力是应对困难的生活经历习得的反应，以及表达愤怒和沮丧的习得的方法。因为过去家庭的可靠信息很难获得，因此这个理论的理论不足
施虐者对老年人的依赖
由于对老年人经济支持、医疗或功能援助、住房、情感支持以及其他需要的依赖可能导致愤恨，从而引起虐待。如果老年人拒绝向家庭成员（特别是成年子女）提供资源，更易发生虐待
应激
压力性生活事件（如慢性经济问题，家庭中的死亡）以及照护责任增加虐待的发生管理压力或应对护理负担的困难可能会导致虐待。
对于受害者与施虐者
共用生活设施
独居的老年人较少被虐待。当共用生活设施时，先于虐待的紧张和冲突的机会大大增加。
Adapted from Pillemer K, Burnes D, Riffin C, Lachs MS: Elder abuse: Global situation, risk factors, and prevention strategies. Gerontologist 56 Suppl 2 (Suppl 2):S194–205, 2016.doi: 10.1093/geront/gnw004
老年人虐待的诊断
因为许多体征很轻微以及受害者常常不愿讨论虐待问题，因此老年人虐待很难被发现。受害者可能因为羞耻、害怕报复或对施虐者的保护掩盖虐待事实。有时，当受虐者寻求帮助，他们可能从医务人员处得到年龄歧视的反应，医务人员可能将虐待投诉当作意识混乱、偏执或痴呆。
一些受害者的社会孤立常使虐老诊断更困难。 因为施虐者常限制受害者与外界的接触（如拒绝受虐者访友或电话），虐待增加了孤立。
老年人虐待的症状体征可能错误地归因于慢性疾病（如髋部骨折归因于骨质疏松）。然而发生以下临床情况时应特别考虑有虐待的可能。
受伤或疾病与寻求医学关注之间的时间延误
患者与照护者的描述差异
与照护者解释不相符的严重受伤
患者或照护者给出的令人难以置信或含糊关于受伤的解释
尽管有合适的照护计划以及充足的资源，因慢性病加重频繁急诊就诊
功能受损的患者就医时照护人员不在场
与病史不相符的实验室检查发现
照护者不愿接受家庭健康照护（或家访护士）或将老年患者独自留给健康照护医务人员
鼓励医生考虑常规询问（建议由 American Medical Association) 或对虐待老人进行常规筛查（由联合委员会、国家虐待老人中心和美国国家科学院推荐）。医生的常规询问是基于增加的怀疑，并涉及对可能的老年人虐待的非系统访谈。常规筛查涉及系统地使用已在初级保健机构中得到验证的工具，例如 6 项筛查 Elder Abuse Suspicion Index (EASI ©)。 为了筛查拉丁裔人群，温伯格中心的风险和虐待预防筛查（WC-RAPS）已在美国讲西班牙语的老年人人群中进行了翻译和验证（1)。
病史
如果怀疑虐老，应单独询问患者，至少部分时间。其他相关人员也应单独询问。 应从关于安全感的一般问题开始询问患者，但也应包括可能涉及虐待的直接问题（如身体暴力、约束、忽视）。如果确定虐待，应指出性质、频率以及事态的严重程度。 也应找出虐待的背景环境（如酒精中毒）。
应评估患者的社会经济资源，因为它们影响着安排决定（如居住安排、雇佣专业照护人员）。检查者应询问患者是否有家庭成员或朋友能否照护、倾听、提供帮助。如果经济充裕但基本需要不能满足，检查者应寻找原因。 评估这些资源也能帮助确定虐待的危险因素（如经济压力、对患者的经济剥削）。
在与家庭照护者的询问过程中，应避免对峙。询问者应探讨对于家庭成员来说照护责任是否繁重，如果合适的话，确认照顾者的困难角色。 询问照护者最近的压力事件（如丧亲之痛、财务压力），患者的病情（如照护需要、预后）以及任何最近失落的原因。
在包括农村城镇和部落社区在内的小社区中，在筛查和应对疑似虐待老人时，必须制定额外的流程以保护机密性和隐私，因为患者、虐待行为者、提供者、医务人员和干预人员通常是相互熟知的人。面谈期间对此类过程的保证有望促进受害者的报告。
体格检查
应彻底检查患者的虐待体征，特别是初次就诊时。（见表虐待老人的迹象）。医生可能需要从可信任的家庭成员或患者的朋友，州政府承认保护服务机构，或偶尔从执法机构处得到帮助鼓励照护者或病人允许评估。如果确定虐待或怀疑虐待，大部分州都强制性转介至成人保护服务机构。
老年人虐待的体征
项目
体征
行为
患者拒绝
照护者婴儿化对待患者
照顾者坚持提供病史
一般表现
卫生状况差（凌乱的外观，不整洁）
不适宜的着装
皮肤粘膜
皮肤干瘪或其他脱水症状
瘀伤，特别是处于不同阶段演变的多处淤伤
压力性溃疡
缺乏照顾的皮损
头部和颈部
外伤性脱发（与男性或女性脱发区分布不同）
躯干
伤痕（可提示实施工具的形状-如器皿、棍棒、腰带）
消化道区域
直肠出血
阴道出血
压力性溃疡
虫害
肢端
提示使用约束或浸泡烧伤的腕或踝部（即在手套-袜子区）
骨骼肌系统
既往未诊断的骨折
不能解释的疼痛
不能解释的步态紊乱
精神和情绪健康
抑郁症状
焦虑症
应评估认知状态（参见 精神状态检查）。认知缺损是老年人虐待的危险因素，可能影响病史的可靠性以及患者处理决策的能力。
评估心境和情绪状态。如果患者觉得抑郁、羞耻、内疚、焦虑、恐惧或恼怒，应该探求情绪下的想法。若患者将家庭紧张或冲突最小化或合理化或者不愿讨论虐待问题，检查者应分析确定这些态度是否干扰承认或接受虐待。
评估功能状态，包括日常生活能力（ADLs），注意影响自我保护的身体限制。如果ADLs需要帮助，检查者应确定目前的照护者是否有足够的情绪、经济和智力能力完成这些任务。否则需要确定新的照顾者。
应发现引起或加重虐待的共存疾病。
检查
做需要的影像学和实验室检查（如电解质确定有无脱水，白蛋白确定营养状况，药物浓度确定是否按规定的治疗方案）确定并记录虐待。
文档
医疗记录应包括实际的或怀疑虐待的完整报告，最好用患者自己的话表述。 应包括任何伤害的详细描述，可能的话提供照片、图画、X线或其它客观文件（如实验室检查结果）。具体的尽管有商定的照护计划和足够的资源，需要如何没有得到满足的例子也应记录在案。
诊断参考文献
1.Ramirez M, Solomon J, Riquelme M, et al: Development and Spanish translation of the Weinberg Center Risk and Abuse Prevention Screen (WC-RAPS).J Elder Abuse Negl31 (1):38–55, 2019. doi: 10.1080/08946566.2018.1531099 Epub 2018 Nov 8
老年人虐待的治疗
一个跨学科团队解决方案（包括医生、护士、社会工作者、律师、执法人员、精神科医生和其他从业人员）是必不可少的。 应调查任何既往的干预（如法庭保护令）以及失败的原因，以避免重复发生任何错误。
干预
如果患者现处于危险之中，医生在与患者协商后，应该考虑安排住院、执法干预或搬至安全的地方。应告知患者每一个选择的风险及后果。
如果患者目前并没有处于危险之中，应采取措施以降低风险，但不那么紧迫。干预的选择取决于行为人的伤害意图。例如，如果因为对于医嘱的误解，一个家庭成员管理太多的药物，唯一需要的干预可能是给予更清晰的指示。如出现故意过量使用，需要更深入的干预。
总而言之，应根据每一种不同的情况进行个体化干预。干预措施可能包括
医疗辅助
文化敏感xing宣教（如教导受害者关于虐待及可有的选择，帮助他们制定安全计划）
创伤知情心理支持（例如，对受害者和可能的家庭进行短期或长期心理治疗，以解决抑郁症和特定创伤在个人生活中的作用）
执法以及法律干预（如逮捕罪犯，保护令，包括资产保护的法律宣传）
替代性住房（如老年庇护中心、护理之家、虐待者收容所)
转介服务以提供基本支持（例如交通和食品援助）并减少社会孤立
如果受害者有决策能力，他们应该帮助决定自己的干预措施。如果没有，由跨学科团队，理想的情况下为监护人或监督官做大部分决定。基于暴力的严重程度、受害人先前的生活方式选择以及法律后果作出决定。通常，没有简单的正确选择；每个病例都必须认真监测。
护理和社会工作问题
作为跨学科团队的成员，护士及社会工作者应该帮助防止虐待老年人并监测效果。护士、社会工作者，或两者都可被任命为协调员，以确保相关信息的准确记录，有关各方联系和通报情况，必要时提供每天24小时的照护。
应该每年向所有护士及社会工作者提供在职的有关虐待老人的教育。在一些州，医生、护士及社会工作者需要强制性地接受关于虐待儿童的教育。然而，只有少数的几个州有强制性的关于虐待老人的专业教育。
报告
所有州都需要呈报机构内怀疑或证实的虐待，大部分州要求家庭内发生的虐待也需要报道。美国所有州设立法律，为弱势、丧失民事行为能力或残疾成年人提供保护及服务。
美国>75％的州，指定接收虐待报告的机构是国家社会服务部（成人保护服务机构）。在其他的州，指定机构是州内老龄问题的单位。机构内的虐待，应联络当地长期护理申诉专员办事处。美国任何地方的这些机构和办事处的电话都可联系老年保健指南（800～677～1116或www.eldercare.gov）或国家受虐老人中心（855～500～3537 或www.ncea.acl.gov）以及通过提供患者居住的城市乡村邮政编码获得。健康保健医护人员应该知道自己州的法律及报告流程。
照护者问题
健康老人或认知障碍老人的照护者可能无法提供充分的照护或没有意识到他们的行为有时可能涉及虐待。这些照护者可能沉浸于他们的照护角色中，他们变得有社会顾虑，缺乏一个关于什么是正常的照护的客观参照。照护者压力的有害影响包括抑郁症、与压力有关的疾病增加以及萎缩的社交网络。这些需要详细记录在案。医生需要指出照护者的这些影响。向照护者提供包括成人日间照护、短期项目及家庭健康照护等服务项目。家庭应该通过联系老年护理定位器（800～677～1116或 www.eldercare.gov）或全国地区机构老龄化协会（202～872～0888或HealthinAging.org)获得帮助。
老年人虐待的预后
受虐待的老年人面临严重负面后果的高风险，包括过早死亡、抑郁、心理健康不佳、心理困扰、焦虑和自杀念头（1)。在社区居住的65岁以上的成年人中，因虐待、剥削或忽视而被转介到保护服务机构，与年龄匹配的对照组相比，虐待似乎单独预示着更低的存活率。
预后参考
1.Yunus RM, Hairi NN, Choo, WY: Consequences of elder abuse and neglect: A systematic review of observational studies. Trauma Violence Abuse 20 (2):197–213, 2019.doi: 10.1177/1524838017692798 Epub 2017 Feb 22.
老年人虐待的预防
医生或其他健康照护医务人员可能是受害者除肇事者之外唯一可以接触的人，因此应对虐待的危险因素及虐待征象要提高警惕。 认识到高风险情况可以防止虐待老人的发生—如当一个虚弱的或有认知障碍的人正由曾有物质滥用、暴力、精神障碍或照护者负担的人照护时。 当一个年老体弱的人（如卒中史或新发疾病的患者）出院至不稳定的家庭环境时，医生应该特别留意。医生也应该记得，肇事者及受害者可能并不符合固有观念。
老年人常同意与他们有药物、酒精问题或严重精神疾病的家庭成员共处一室。这个家庭成员可能从精神卫生机构或其他机构出院搬至老人家中，并没有监测可能导致虐待的危险因素。医生因此应该向病人提出建议让其考虑这种居住安排是否合理，特别是当过去这段关系很紧张时。
另外可以考虑从正式服务机构和非正式私人机构筛选聘用住家帮工。一小部分雇佣家庭帮工的患者有关于盗窃，忽视或虐待的担忧，这点也十分重要。筛选和培训这类工作人员可有助于防止虐待。
患者也应主动降低被虐待的风险（如通过保持社会关系，增加社会和社区接触）。在签署任何关系到他们居住在哪或谁为其做经济决策时寻求法律协助。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
National Center on Elder Abuse (CEA): Publications: This web site provides information regarding the work of elder abuse prevention, including publications on adult protective services, guardianship and conservatorship, laws and legislation, cultural issues, and training and professional development.
Levin MK, Reingold D, Solomon J: Elder abuse shelter programs: From model to movement.This article discusses the best practices for setting up abuse shelters for older people, which are an essential part of care for those experiencing abuse.The article also describes the components of an effective shelter.