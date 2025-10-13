社区获得性肺炎的危险度分层（PSI）
因素
要点
病人的基本特征
年龄（岁）
年龄（岁） − 10
疗养院居住者
10
合并疾病
癌症
30
肝病
20
心脏衰竭
10
脑血管病变
10
肾病
10
体格检查
神志改变
20
呼吸频率≥ 30次/分
20
收缩压<90mmHg
20
体温≥40°C或<35°C
15
心率≥125次/分
10
化验结果
动脉血气 pH<7.35
30
血 尿素氮≥30 mg/dL（11mmol/L）
20
钠 < 130 毫当量/升（130 毫摩尔/升）
20
血糖 ≥ 250 mg/dL（14mmol/L）
10
血细胞比容 < 30%
10
PaO2<60mmHg或
氧饱和度 < 90%*
10
胸腔积液
10
分数
死亡率
建议
≤ 70
< 1%
门诊治疗†
71−90
< 5%
门诊治疗†
91−130
5−15%
住院治疗
> 130
> 15%
住院治疗
*许多学者认为低氧血症是住院治疗的绝对适应症。
†虚弱、独居或生活环境欠佳的病人应考虑紧急入院、次紧急入院、观察、家庭静脉使用抗生素或家庭护理访视。
PaO2 = 动脉氧分压。
Adapted from Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al.A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med 1997;336(4):243-250.doi:10.1056/NEJM199701233360402.