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社区获得性肺炎的危险度分层（PSI）

社区获得性肺炎的危险度分层（PSI）

因素

要点

病人的基本特征

  • 男性

年龄（岁）

  • 女性

年龄（岁） 10

疗养院居住者

10

合并疾病

癌症

30

肝病

20

心脏衰竭

10

脑血管病变

10

肾病

10

体格检查

神志改变

20

呼吸频率≥ 30次/分

20

收缩压<90mmHg

20

体温40°C或<35°C

15

心率125次/分

10

化验结果

动脉血气 pH<7.35

30

尿素30 mg/dL（11mmol/L）

20

< 130 毫当量/升（130 毫摩尔/升）

20

血糖 250 mg/dL（14mmol/L）

10

血细胞比容 < 30%

10

PaO2<60mmHg或

氧饱和度 < 90%*

10

胸腔积液

10

分数

死亡率

建议

70

  < 1%

门诊治疗†

71−90

< 5%

门诊治疗†

91−130

5−15%

住院治疗

> 130

> 15%

住院治疗

*许多学者认为低氧血症是住院治疗的绝对适应症。

†虚弱、独居或生活环境欠佳的病人应考虑紧急入院、次紧急入院、观察、家庭静脉使用抗生素或家庭护理访视。

PaO2 = 动脉氧分压。

Adapted from Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al.A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med 1997;336(4):243-250.doi:10.1056/NEJM199701233360402.

*许多学者认为低氧血症是住院治疗的绝对适应症。

†虚弱、独居或生活环境欠佳的病人应考虑紧急入院、次紧急入院、观察、家庭静脉使用抗生素或家庭护理访视。

PaO2 = 动脉氧分压。

Adapted from Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al.A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med 1997;336(4):243-250.doi:10.1056/NEJM199701233360402.

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