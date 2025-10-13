筛查儿童糖尿病并发症和相关疾病
并发症
开始筛查
筛查频率
方法
1型糖尿病
高血压
经诊断
每次就诊
血压的测量
血脂紊乱
诊断后不久（糖尿病稳定后），年龄建议会有所不同：
ADA：如果 LDL ≤ 100 mg/dL (2.59 mmol/L)，则在第 9 至 11 年重复一次；然后，如果 < 100 mg/dL，则每 3 年重复一次
若异常，优化血糖控制和营养治疗。
对于 10 岁以上的儿童，如果 6 个月后 LDL > 160 mg/dL (4.14 mmol/L) 或 > 130 mg/dL (3.37 mmol/L) 且存在心血管危险因素，则开始他汀类药物治疗。
ISPAD：如果结果正常，每 3 年一次
低密度脂蛋白、高密度脂蛋白和甘油三酯水平，初始时非空腹可接受
肾病
患糖尿病 2 至 5 年后，从青春期或 10 至 11 岁（以较早者为准）开始
如果正常，则每年一次
ADA：如果异常，则在 6 个月内对 3 个样本中的 2 个进行重复确认
尿 白蛋白：肌酐比率
神经病变
患糖尿病 2 至 5 年后，从青春期或 10 至 11 岁（以较早者为准）开始
定期访问，至少每年一次
足部检查包括足部脉搏、针刺、10g单丝感觉试验、振动和踝反射
视网膜病
患糖尿病 2 至 5 年后，从青春期或 10 至 11 岁（以较早者为准）开始
2至4年
由眼科医生或其他经过培训、经验丰富的临床医生进行散瞳检查
乳糜泻
经诊断
2年
和
ADA：诊断后5年
ISPAD：每2–5年
乳糜泻抗体（若总IgA正常，检测组织转谷氨酰胺酶IgA；若总IgA低，检测组织转谷氨酰胺酶IgG和抗麦胶蛋白抗体）
甲状腺疾病
经诊断
如果甲状腺抗体为阴性，则需要 1 至 2 年；如果出现甲状腺功能减退症状或甲状腺抗体为阳性，则需要更早
在确诊时：促甲状腺激素（TSH）水平、游离甲状腺素（T4）水平、甲状腺抗体（抗甲状腺球蛋白抗体和抗甲状腺过氧化物酶抗体）
连续监测：TSH，若TSH异常则进一步检测FT4
社会心理问题
经诊断
至少每年一次
评估糖尿病困扰、抑郁、饮食失调
2型糖尿病
高血压
经诊断
每次访问
血压的测量
血脂紊乱
经诊断
1年
同1型
肾脏疾病（肾病）
经诊断
1年
同1型糖尿病
神经病变
经诊断
定期访问，至少每年一次
同1型糖尿病
视网膜病
经诊断
1年
同1型糖尿病
社会心理问题
经诊断
至少每年一次
同1型糖尿病
阻塞性睡眠呼吸暂停
未指定
ADA：每次就诊时
根据病史，如有指征则转诊进行睡眠评估
代谢功能障碍相关肝病
诊断时
美国糖尿病协会：1年
丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶
Data from American Diabetes Association Professional Practice Committee.14.Children and Adolescents: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care.2025;48(1 Suppl 1):S283-S305.doi:10.2337/dc25-S014 and from Limbert C, Tinti D, Malik F, et al.ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: The delivery of ambulatory diabetes care to children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes.23(8):1243-1269, 2022.doi: 10.1111/pedi.13417.
ADA=美国糖尿病协会；ALT=丙氨酸氨基转移酶；AST=天冬氨酸氨基转移酶；HDL=高密度脂蛋白；LDL=低密度脂蛋白；ISPAD=国际儿童和青少年糖尿病协会；游离T4=游离血清甲状腺素；TSH=促甲状腺激素。