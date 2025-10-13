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早产儿视网膜病变的筛查

早产儿视网膜病变的筛查

出生时的胎龄*

第一次产检时的孕龄*

经后期的

按时间顺序的

22周

31周

9周

23周

31周

8周

24周

31周

7周

25周

31周

6周

26周

31周

5周

27周

31周

4周

28周

32周

4周

29周

33周

4周

30周

34周

4周

胎龄较大，†高危因素

不适用

4周

*月经后孕龄

† 一些高风险因素包括，例如，需要肌力增强药物支持的低血压婴儿、接受氧气补充超过几天的婴儿以及在没有氧饱和度监测的情况下接受氧气的婴儿。

Data from Fierson WM, American Academy of Pediatrics Section on Ophthalmology, American Academy of Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Association of Certified Orthoptists: Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity.Pediatrics 142(6):e20183061, 2018.doi: 10.1542/peds.2018-3061

*月经后孕龄

† 一些高风险因素包括，例如，需要肌力增强药物支持的低血压婴儿、接受氧气补充超过几天的婴儿以及在没有氧饱和度监测的情况下接受氧气的婴儿。

Data from Fierson WM, American Academy of Pediatrics Section on Ophthalmology, American Academy of Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Association of Certified Orthoptists: Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity.Pediatrics 142(6):e20183061, 2018.doi: 10.1542/peds.2018-3061

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