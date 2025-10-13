早产儿视网膜病变的筛查
出生时的胎龄*
第一次产检时的孕龄*
月经后期的
按时间顺序的
22周
31周
9周
23周
31周
8周
24周
31周
7周
25周
31周
6周
26周
31周
5周
27周
31周
4周
28周
32周
4周
29周
33周
4周
30周
34周
4周
胎龄较大，†高危因素
不适用
4周
*月经后孕龄
† 一些高风险因素包括，例如，需要肌力增强药物支持的低血压婴儿、接受氧气补充超过几天的婴儿以及在没有氧饱和度监测的情况下接受氧气的婴儿。
Data from Fierson WM, American Academy of Pediatrics Section on Ophthalmology, American Academy of Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Association of Certified Orthoptists: Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity.Pediatrics 142(6):e20183061, 2018.doi: 10.1542/peds.2018-3061