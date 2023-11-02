妊娠37周以前出生的婴儿被认为是早产。
2021 年，美国10.48%的婴儿早产（1个)，2018年，26.53%的新生儿是早产（比2017年的26%大幅增加）（2个)。早产儿，甚至和一些足月婴儿一样大的晚期早产儿，由于早产而比足月婴儿有更高的发病率和死亡率。
早产的定义是 胎龄 出生时。
以前，任何体重<2.5公斤的婴儿都被认为是早产。尽管早产儿往往很小，但这种基于体重的定义通常是不正确的，因为许多婴儿的体重 < 2.5 公斤是术语或 期后 但是 小于胎龄。
孕龄
出生体重
早产儿往往比足月儿小。芬顿生长图表提供了对生长与胎龄的更精确评估（参见图 早产儿芬顿生长图 和 早产儿芬顿生长表）。
早产儿按出生体重分类：
<1000克：超低出生体重（ELBW）
1000至1499克：极低出生体重（VLBW）
1500至2500克：低出生体重（LBW）
参考文献
1.Hamilton BE, Martin JA, Osterman MJ: Births: Provisional Data for 2021.National Center for Health Statistics.National Vital Statistics System, Vital Statistics Rapid Release Program, no 20.Hyattsville, MD.National Center for Health Statistics.2022.
2.Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJ: Births in the United States, 2018.NCHS Data Brief, no 346.Hyattsville, MD.National Center for Health Statistics.2019.
3.Howson CP, Kinney MV, Lawn JE, editor: Born Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth. New York, March of Dimes, PMNCH, Save the Children, World Health Organization, 2012.
早产的病因
早产可能
因产科风险或并发症
由于早产而自然分娩
产科风险或并发症
自发早产
在个别患者中，自发性早产可能会或可能不会有明显的直接触发（例如，感染[见羊膜内感染和传染病在怀孕]，胎盘早剥）。危险因素有很多 (2)：
既往产科或妇科病史：
既往早产史 （最高风险）
曾接受宫颈锥切术（冷刀锥切术或环形电切术）
与当前妊娠相关的产科危险因素：
妊娠间隔短（< 6 个月）
孕前体重过重（体重不足或肥胖）或怀孕期间体重增加极端（体重增加或少于建议体重）
通过体外受精实现怀孕
多胎妊娠（如，双胞胎，三胞胎）
怀孕初期阴道流血
胎盘早剥 或前置胎盘
很少或根本没有产前检查
某些先天性缺陷（有结构性先天性心脏缺陷的胎儿早产的可能性几乎是无先天性心脏缺陷胎儿的两倍）
多胎妊娠是一个重要的危险因素；59%的双胞胎和98%的高阶倍数早产。这些婴儿中有许多是非常不成熟的；10周岁以下的双胞胎，37％的三胞胎和80％以上的高阶倍数在<32周（4)。
生活方式或人口统计风险因素：
产妇年龄较小或较大（如，<16岁、> 35岁）
非西班牙裔黑人或美洲印第安人/阿拉斯加原住民妇女（美国）
营养不良
接触某些环境污染物
压力或缺乏社会支持
工作时间长、需要长时间站立
目前尚不清楚这些生活方式或人口风险因素对其他风险因素(如营养、获得医疗保健)的影响有多大，而这些风险因素对其他风险因素的影响有多大。
病因参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Obstetric Practice, Society for Maternal-Fetal Medicine: Medically Indicated Late-Preterm and Early-Term Deliveries: ACOG Committee Opinion, Number 831. Obstet Gynecol 138(1):e35-e39, 2021.doi: 10.1097/AOG.0000000000004447
2.National Institute of Child Health and Human Development: What are the risk factors for preterm labor and birth?访问日期：2023 年 10 月 6 日。
3.Saccone G, Perriera L, Berghella V: Prior uterine evacuation of pregnancy as independent risk factor for preterm birth: A systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 214(5):572-591, 2016.doi: 10.1016/j.ajog.2015.12.044
4.Hamilton BE, Martin JA, Osterman MJ: Births: Provisional Data for 2021.National Center for Health Statistics.National Vital Statistics System, Vital Statistics Rapid Release Program, no 20.Hyattsville, MD.National Center for Health Statistics.2022.
早产的并发症
早产并发症的发生率和严重程度随着胎龄和出生体重的降低而增加。 一些并发症（如坏死性小肠结肠炎、早产儿视网膜病变、支气管肺发育不良、脑室出血）在早产儿中并不常见。
大多数并发症器与器官及系统功能不成熟有关。在某些情况下，并发症能够完全恢复正常，而在其他情况下，则会遗留下器官功能不全。
中枢神经系统 (CNS)
中枢神经系统并发症有
吸吮反射和吞咽反射差
由于吸吮和吞咽反射协调不足，在34周前出生的新生儿也许需要静脉内营养或管饲法。何时开始经口服喂养取决于婴儿表现出的喂养准备提示、生理稳定性以及是否需要高级呼吸支持（例如呼吸机、高流量鼻导管、CPAP）。直到经后 32 周后才开始评估喂养准备的迹象。
脑干呼吸中枢的不成熟导致呼吸暂停发作（中枢性呼吸暂停）。呼吸暂停也可能由单独的下咽阻塞（阻塞性呼吸暂停）引起。两者都可能存在（混合性呼吸暂停）。
脑室周围生发基质（位于胎儿侧脑室侧壁上的尾状核上的胚胎细胞的高度细胞质量）易于出血，其可能延伸到脑室（脑室内出血）。脑室周围白质梗死（脑室周围白质软化）也许由几种尚不完全明确的原因引起。低血压、脑血流灌注不足或血压不稳定、血压突然上升（如静脉内快速注射液体或胶体）可造成脑梗死或出血。脑室周白质损伤是脑性瘫痪和神经发育延迟的主要危险因素。
早产儿，尤其是具有败血症 ，坏死性小肠结肠炎，低氧症和脑室内或脑室周出血或白质软化史的早产儿，都存在发育延迟和认知延迟的危险（另见儿童发育）。在这些婴儿生后第一年内，需要对其进行密切的随访，以鉴定其听力，视力和神经发育的延迟。必须密切关注发育标志，肌张力，语言技能和生长（体重，身长和头围）。经鉴定的视力技能方面延迟的婴儿，应寻求小儿眼科专家的帮助。患有听力和神经发育延迟（包括肌张力增高和异常的保护性放射增高）的婴儿，应接受早期干预项目的治疗，这些干预项目提供有体格的，职业的和言语的疗法。患有严重神经发育问题的婴儿需要寻求小儿神经专家的帮助 或神经发育儿科医生。
眼
感染
肺
肺部并发症包括
产生的肺表面活性物质尚不足以防止肺泡塌陷和肺膨胀不全，会导致呼吸窘迫综合征（肺透明膜病）。 许多其他因素可能会导致出生后第一周的呼吸窘迫。不管原因是什么，许多极度早产儿和非常早产儿都有持续的呼吸窘迫和持续的呼吸支持需求 。一些婴儿在几周内成功断奶；其他人发展为慢性肺部疾病（支气管肺发育不良），需要使用高流量鼻插管延长呼吸支持, 持续气道正压 （CPAP）或其他无创通气援助，或机械通气。 呼吸支持可以使用室内空气或补充氧气。如果需要补充氧气，应使用能够维持目标氧饱和度水平 90 至 95% 的最低氧气浓度（见表 新生儿氧饱和度目标）。
呼吸道合胞病毒(RSV)的尼塞韦单抗预防疗法对于患有慢性肺病的婴儿是很重要的。如果出现以下情况，可以使用帕利珠单抗： 尼瑞单抗 不可用。
此外，如果预计在 RSV 季节期间出生，美国妇产科医师学会建议母亲在妊娠 32 至 36 6/7 周之间接种 RSV 疫苗，以预防婴儿 RSV 下呼吸道感染(1）。然而，尚不确定母亲接种 RSV 疫苗是否会使许多早产儿受益，因为出生时间可能不允许及时接种疫苗。
胃肠道的
胃肠道的并发症包括
喂养不耐受，吸入的风险增加
坏死性小肠结肠炎
喂养不耐受是非常常见的，这是因为早产儿胃容积小，吸吮和吞咽反射不成熟，以及胃和肠动力不足。这些因素阻碍了耐受口服和鼻胃管喂养的能力，并产生吸入的风险。喂养耐受性通常会随着时间的推移而增加。
坏死性小肠结肠炎 通常表现为血便，喂养困难，和膨胀的，敏感的腹部。坏死性小肠结肠炎()是最常见的早产儿外科急诊。新生儿坏死性小肠结肠炎的并发症包括有并发气腹的肠穿孔，腹腔内脓肿形成，狭窄形成和短肠综合征，败血症和死亡。
心脏
肾脏
肾脏并发症包括
生长障碍
早产儿的肾脏功能不成熟，对尿的浓缩和稀释功能比足月儿差。
晚期代谢性酸中毒和生长失败可能是由于未成熟的肾脏不能分泌固定的酸，其与高蛋白配方饲料和骨生长的结果积累。尿中钠和碳酸氢盐丢失。
代谢性
代谢并发症包括
低血糖和高血糖
高胆红素血症
代谢性骨病（早产儿骨量减少）
先天性甲状腺功能低下
与足月儿相比，高胆红素血症在早产儿中更为常见，脑黄疸（高胆红素血症引起的脑损伤）可能在血清胆红素水平低至10 mg/dL （170微摩尔/升）的体小、患病的早产儿中发生。早产儿的高胆红素水平，部分应归咎于宫外生命的肝脏排泄机制未发育成熟，包括从血浆中摄取胆红素缺陷、肝细胞内生成结合胆红素的葡萄糖醛酸酯能力不足以及将胆红素排泄至胆管内的能力不足。肠蠕动减少使胆红素葡萄糖醛酸酯在肠腔内被肠腔内酶beta-葡萄糖醛酸苷酶转化成未结合胆红素，由此增加游离胆红素的重吸收（胆红素的肠肝循环）。相反，早期喂养增加肠蠕动，从而减少了胆红素的重吸收，因此能明显地降低生理性黄疸的发生率和严重程度。不常见的是，延迟脐带夹紧(这有几个好处，一般建议)可能增加高胆红素血症的风险，因为允许输血红细胞，从而增加红细胞分解和胆红素的生产。
代谢性骨病 骨质减少常见，特别是极早产儿。它是由钙、磷和维生素 D摄入不足引起的，利尿剂和皮质类固醇的给药会加重。母乳也缺乏钙和磷，必须加强。补充维生素D是必要的，以优化肠道吸收钙和控制尿排泄。
先天性甲状腺功能减退症， 特点是低甲状腺素（T4）和促甲状腺激素（TSH）水平升高，在早产儿中比在足月儿中更常见。出生体重小于1500克的婴儿，TSH的上升可能会延迟数周，需要反复筛查才能发现。短暂性甲状腺素血症的特点是低 T4 和正常的TSH水平，在极早产婴儿中很常见；治疗L-甲状腺素是不利的（2)。
体温调节
最常见的体温调节并发症为
早产儿具有特别大的体表面积与体积比。因此，当暴露于低于中性热环境，它们迅速失去热量并且难以保持体温。中性热环境是指维持正常体温（直肠温度为36.5 ~ 37.5℃）的代谢需求(以及热量消耗)最低的环境温度。
并发症参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists: Practice Advisory: Maternal Respiratory Syncytial Virus Vaccination.2023 年。访问日期：2023 年 10 月 6 日。
2.Wassner AJ, Brown RS: Hypothyroidism in the newborn period.Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 20(5):449–454, 2013.doi: 10.1097/01.med.0000433063.78799.c2
早产的诊断
产科病史和产后身体参数
胎儿超声检查
并发症的筛查检测
早产的诊断取决于对以下情况的最佳估计： 胎龄。新生儿胎龄通常通过计算母亲最后一次正常月经的第一天到分娩日期之间的周数来确定。然而，如果孕妇月经不规律，根据最后一次月经来确定胎龄可能是不准确的。另外，如果使用排卵测试或辅助生殖技术，有时可以知道大概或准确的受孕日期。此外，根据怀孕期间的第一次胎儿超声检查，如果超声检查结果与月经日期有很大差异，则估计孕龄可能会发生变化。分娩后，新生儿体检结果也允许临床医生估计胎龄，这可以由新的巴拉德得分确认。
除了对任何已发现的问题或障碍进行适当测试外，常规评估包括脉搏血氧饱和度测定，全血细胞计数，电解质，胆红素水平，血培养，血清钙，碱性磷酸酶和磷水平（筛查早产性骨质减少），听力评估，颅超声检查 （筛查脑室内出血和脑室周围白质软化），并由眼科医生筛查早产儿视网膜病变 （取决于胎龄）。每天应获取体重并将其绘制在生长图表上。体长和头围应每隔一周绘制在适当的生长图表上。如果出现以下情况，应更频繁地测量头围，有时每天测量一次： 脑积水 令人担忧。
与年长的新生儿一样, 常规新生儿筛查试验在24至48小时完成。与足月婴儿不同，早产儿，特别是极早产儿，假阳性结果比例很高（1)。几种氨基酸轻度升高和酰基肉碱水平异常很常见，17-羟孕酮水平 和 T4 水平低（通常伴有促甲状腺激素水平正常）的轻度升高通常可见。极早产儿和极早产儿有延迟出现先天性甲状腺功能减退的风险，应定期筛查。
由于其他原因经常获得的x射线可能提供骨质减少和/或未被怀疑骨折的证据。双能x线吸收测定法扫描 定量超声扫描可能检测到骨量减少，但并未广泛使用。
诊断参考文献
1.Clark RH, Kelleher AS, Chace DH, Spitzer AR: Gestational age and age at sampling influence metabolic profiles in premature infants.Pediatrics 134(1):e37–e46, 2014.doi: 10.1542/peds.2014-0329
早产儿，早期早产儿和极早早产儿
早产儿是指胎龄小于37周的新生儿。早期早产儿是出生时胎龄为28周至31周6/7的早产儿。极早早产儿是出生时胎龄<28周的早产儿。
并发症
症状和体征
早产儿较小，通常出生体重<2.5kg，皮肤薄、发亮、呈粉红色，透过皮肤易见到皮下静脉。有少量的皮下脂肪、毛发或外耳廓软骨的存在。自发性活动和声音减少，同时肢体未像足月儿一样保持屈曲状态。
在男婴，阴囊只有少量褶皱，同时睾丸可能尚未下降。在女婴，大阴唇未能遮盖小阴唇。
反射在妊娠期间的不同时间发展。紧抱反射从妊娠28到32周开始，在妊娠37周时稳定。掌反射在妊娠28周开始，妊娠32周时稳定。紧张性颈反射在35周开始，并且在妊娠过期1个月时最突出。
评估
新生儿重症监护病房（NICU）的监测
并发症的筛查
NICU监测和筛查
一系列的身体检查对监测婴儿的进展和发现新问题(如呼吸问题、黄疸)很重要。频繁的体重评估对于优化基于体重的药物剂量和喂养是必要的。
生长和营养：应密切监测体重，特别是在生后的头几天，当细胞外体积收缩时；严重脱水 高钠血症 可能会发展。如果耐受，应每天评估体重；应每周对身高和头围进行评估，并标记在适当的生长图表上。
电解质平衡：需要定期测量血清电解质、葡萄糖、钙和磷酸盐水平，特别是在接受胃肠外液体和/或营养的婴儿（如早期早产儿和极早产儿）以及在出生后第一天出现的利尿过程中 （另请参见新生儿代谢、电解质和毒性紊乱）。
呼吸状态：脉搏血氧仪，有时经皮或呼气末PCO2 连续监测；根据需要进行动脉或毛细血管血气测试（另请参阅新生儿呼吸问题）。
呼吸暂停和心动过缓：外部心肺监测通常持续到接近出院时。
血液学异常：全血细胞计数(CBC)，网织红细胞计数和差异计数最初进行并间隔进行，以检测常见异常 （另请参阅围产期血液疾病）。
高胆红素血症 ：通过测定经皮和/或血清胆红素水平来检测和监测这种疾病。
全身性感染：手动微分全血细胞计数、c反应蛋白、血液培养，有时还会检测降钙素原水平，以便早期发现新生儿败血症。
中枢神经系统感染：腰椎穿刺通常只适用于有明显感染和/或癫痫症状、血培养阳性或对抗生素无反应的感染的婴儿。
脑室内出血（IVH）：对于<32周的早产儿和有复杂病程（如已知的IVH、心肺和/或代谢不稳定）的大龄早产儿，应在7至10天进行筛查。
超早产儿脑室内出血 可能临床表现为沉默，建议对这些婴儿进行常规的头颅超声检查。脑室内出血的发病率随着孕龄的增加而降低，因此对于> 32周的早产儿的常规筛查除非有明显的并发症，否则不被认为是有用的。大多数脑室内出血发生在出生后的第一周，除非有出血的临床指征，否则通过在7至10日龄时扫描获得最高产量。超早产的婴儿有脑室周围白质软化的危险，这些白质软化可能在以后的过程中发展（有出血或没有出血），所以他们应该在6周大的时候进行头颅超声检查。中度或重度出血的婴儿应使用头围测量和定期颅超声检查来检测和监测脑积水;没有临床指征的婴儿轻微出血的重复扫描没有好处( 1 ) 。然而，对于有任何出血的婴儿，建议进行密切的神经发育随访。
晚期筛查
对于出生时≤1500g或≤30周的婴儿以及临床过程不稳定的较大和较成熟的婴儿，建议筛查早产儿视网膜病变。第一次检查是根据基于婴儿的孕龄的时间表来完成的（见表筛查早产儿视网膜病变表）。根据最初的发现，检查通常在1- 3周间隔重复进行，并持续到视网膜成熟。 其中一些随访检查是在婴儿出院后完成的。使用数码视网膜摄影图像是检查和随访的另一种方法，在没有熟练的检查人员常规可用的领域。
早产儿视网膜病变的筛查
出生时的胎龄*
第一次产检时的孕龄*
月经后期的
按时间顺序的
22周
31周
9周
23周
31周
8周
24周
31周
7周
25周
31周
6周
26周
31周
5周
27周
31周
4周
28周
32周
4周
29周
33周
4周
30周
34周
4周
胎龄较大，高危因素†
不适用
4周
*月经后孕龄
† 一些高风险因素包括，例如，需要正性肌力支持的低血压婴儿、接受吸氧超过几天的婴儿以及在没有饱和度监测的情况下接受吸氧的婴儿。
Data from Fierson WM, American Academy of Pediatrics Section on Ophthalmology, American Academy of Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Association of Certified Orthoptists: Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity.Pediatrics 142(6):e20183061, 2018.doi: 10.1542/peds.2018-3061
评估参考文献
1.Kaeppler C, Switchenko N, DiGeronimo R, Yoder BA: Do normal head ultrasounds need repeating in infants less than 30 weeks gestation? J Matern Fetal Neonatal Med 29(15):2428-2433, 2016.doi: 10.3109/14767058.2015.1086741
早产儿的治疗
支持治疗
特殊异常的治疗按本手册其他章节的相关内容进行。
早产儿的一般支持治疗最好在NICU或特殊护理托儿所提供，并且使用伺服控制的孵化器来注意热环境。在所有患者接触之前和之后，谨慎遵守洗手。婴儿持续监测呼吸暂停、心动过缓和低氧血症直到妊娠35周。
在婴儿疾病允许的情况下，应鼓励父母尽量探视和接触婴儿。婴儿和父母之间的皮肤接触(袋鼠式护理)有利于婴儿的健康，促进父母的关系。即使婴儿由呼吸机和输液支持，这是可行和安全的。
喂养
通过鼻胃管喂养至新生儿的吸吮、吞咽和呼吸都较协调的约34周胎龄阶段，此时特别推荐母乳喂养。大多数早产儿能耐受母乳喂养，母乳中含有免疫因子和营养因子，在牛奶的配方奶中缺乏。然而母乳并不能为极低出生体重儿(即<1500g)提供足够的钙、磷和蛋白质，对他们来说，母乳需与母乳强化剂混合。特殊的含有20～24卡/盎司（2.8～3.3焦mL）的早产儿配方奶可供选择使用。
在出生后第1天或第2天，如果由于早产儿本身状况经口或鼻胃管不能给予足够的液体和热卡，可静脉输注蛋白、糖和脂肪肠外营养，以防止脱水和营养不良。通过鼻胃管的母乳或早产儿配方食品可以令人满意地保持小的，病的，早产儿的热量摄入，特别是那些有呼吸窘迫或复发性呼吸暂停的人。 从少量（例如，1-2mL，3至6小时一次）开始喂养以刺激胃肠道。当耐受时，喂奶的量和浓度在7至10天内缓慢增加。在非常小的严重的早产儿，通过外周静脉输注，经皮或外科手术放置导管，长期给予全肠道外高营养以提供足够的营养。
出院
早产儿通常会一直住院，直到他们的医疗问题得到满意的控制
在没有特殊帮助的情况下服用足够量的配方奶和/或母乳
稳步增加体重
能够在婴儿床中保持正常体温
不再出现需要干预的呼吸暂停或心动过缓症状
大多数早产儿在孕周35至37周时准备回家，体重在2至2.5kg之间。然而，差异很大。有些婴儿准备好早些时候出院，有些需要更长时间住院。婴儿留在医院的时间长短不会影响长期预后。
在出院之前，应将早产儿翻转至仰卧睡姿。应指示家长在婴儿床上不要使用蓬松的材料，包括毯子、被子、枕头和填充玩具，这些材料会增加婴儿意外猝死（SIDS）的风险。
由于早产儿在汽车座椅上有呼吸暂停、氧饱和度降低和心动过缓的风险，美国儿科学会目前建议在出院前所有早产儿在他们将在出院后使用的汽车座椅上监测氧饱和度90至120分钟。然而，没有商定的通过或未通过测试的标准，加拿大儿科学会（CPS）最近的一份报告发现，汽车座椅测试的重复性较差，并且无法预测死亡或神经发育迟缓的风险。因此，CPS不建议在出院前进行常规检测（1)。考虑到对汽车座椅测试的担忧，汽车旅行的常识性方法是，在所有汽车座椅行驶期间，非驾驶成人观察新出院的早产儿，直到婴儿到预产期并仍然能够耐受进入汽车座椅。因为婴儿的颜色需要观察，所以旅行应该限制在白天。长途旅行应该被分成45到60分钟的一段，这样婴儿就可以从汽车座椅上被拿出来重新变换位置。
调查显示，大多数汽车座椅的安装不是最理想的，所以建议由认证的汽车座椅检查员检查汽车座椅。美国的检验站点可以通过 美国国家公路交通安全管理局。有些医院提供检查服务。只有经过认证的汽车座椅专家才能提供汽车座椅安装建议。
美国儿科学会建议汽车座椅仅用于车辆运输，而不是家用婴儿座椅或床 (2) 。
出院后，非常早产和非常早产的婴儿应接受仔细的神经发育随访，并根据物理、职业和语言治疗的需要，适当地早期转介到干预项目。
治疗参考文献
1.Narvey MR; Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee: Assessment of cardiorespiratory stability using the infant car seat challenge before discharge in preterm infants (< 37 weeks' gestational age).Paediatr Child Health 21(3):155–162, 2016.doi: 10.1093/pch/21.3.155
2.Durbin DR, Hoffman BD; COUNCIL ON INJURY, VIOLENCE, AND POISON PREVENTION: Child Passenger Safety. Pediatrics 142(5):e20182460, 2018.doi: 10.1542/peds.2018-2460
早产儿的预后
预后因并发症的存在和严重程度或多胎的存在而异，但通常死亡率以及智力障碍和其他并发症的可能性随着胎龄和出生体重的增加而大大降低（见表 极早产儿的神经发育障碍）。
极早产儿的神经发育障碍
按妊娠周数划分的幸存者神经发育障碍 (NDI) (%)
国家（已报告的 NDI 严重程度）
22
23
24
25
26
日本（严重）
30.4
39.5
16.2
17.0
—
美国（任何）
62.5
46.4
42.0
—
—
瑞典（中度/重度）
60.0
51.1
33.7
26.5
16.8
英国（中度/重度）
44.7
29.6
25.4
20.3
—
荷兰（中度/重度）
—
—
0.0
17.0
8.8
瑞士（中度/重度）
—
—
50.9
41.5
34.0
Data from Torchin H, Morgan AS, Ancel PY: International comparisons of neurodevelopmental outcomes in infants born very preterm. Semin Fetal Neonatal Med 25(3):101109, 2020.doi: 10.1016/j.siny.2020.101109
预防早产
虽然早期和适当的产前护理是重要的整体，没有良好的证据表明这种护理或任何其他干预减少早产的发生率。
有关使用分娩分解法阻断早产、择时产前使用糖皮质激素促进肺成熟的讨论 (参见 早产)。
关键点
早产有许多危险因素，但在大多数情况下是不存在的。
并发症包括低体温，低血糖，呼吸窘迫综合征，呼吸暂停发作，心室内出血，发育迟缓，脓毒症，早产儿视网膜病，高胆红素血症，坏死性小肠结肠炎和进食不良。
预后与出现的并发症及其严重程度有关，但生存率通常随胎龄和出生体重的增加而增加。
治疗疾病和支持体温和喂养。
尽管拥有一致产前护理的女性早产率较低，但没有证据表明改善产前护理或其他干预措施可降低早产的发生率。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
National Highway Traffic Safety Administration: Car Seat Inspection (United States)
晚期早产儿
出生时胎龄为34周至36周/6/6周的婴儿被认为晚期早产。
晚期早产儿的并发症
尽管临床医生倾向于关注妊娠期<34周妊娠的婴儿出现问题的更为显着和明显的表现，但晚期早产儿存在许多相同疾病的风险(参见早产儿并发症)。与足月婴儿相比，他们的住院时间更长，再入院率更高，诊断为医疗障碍。大多数并发症器与器官及系统功能不成熟有关，与过早出生的婴儿相似，但通常不太严重。 然而，早产儿的一些并发症（例如，坏死性小肠结肠炎，早产儿视网膜病变，支气管肺发育不良，脑室内出血）在晚期早产儿中很少见。在大多数情况下，并发症完全解决。
晚期早产儿更常见的并发症包括:
晚期早产儿的评估
常规筛查并发症
在晚期早产儿的护理实践中存在差异，特别是关于婴儿经常入住NICU的胎龄和/或出生体重。一些医院通常允许婴儿<35周妊娠至新生儿重症监护病房，而其他医院可能截止<34周。还有一些医院采取了酌情处理的方法。无论婴儿在哪儿，所有晚期早产儿都需要密切监测以下情况：
温度：体温过低的风险很高，一些晚期早产儿可能需要在孵化器中。婴儿的体温应定期评估。 对于母亲病房内的婴儿，房间温度应保持在22至25°C（72至77°F），与新生儿护理区建议的温度相似。
体重：根据婴儿的摄入量，可能会出现体重过度下降、脱水和高钠血症。 婴儿应每天称量体重，并计算和跟踪体重下降的百分比。 如果体重下降超过10％，应检查电解质。
喂养和摄入：晚期早产儿可能母乳喂养或奶瓶喂养不佳，并且摄取的牛奶量不足。通常需要鼻胃管喂养辅助，特别是在怀孕34周的婴儿中。由于母乳可能需要1到4天的时间，因此可能需要补充母乳或配方奶粉。 应跟踪婴儿喝的奶量、湿尿布的数量或尿量（以mL/kg/h计算）。
葡萄糖：早期低血糖（在生命的前12小时内）很常见，因此应按照美国儿科学会（1）的建议，在生命的头24小时内进行早期喂养和血糖筛查。此外，一些专家建议每12小时继续进行一次筛查直至出院，以检测因乳汁摄入不足而导致低血糖的婴儿。
评估参考文献
1.Committee on Fetus and Newborn, Adamkin DH: Postnatal glucose homeostasis in late-preterm and term infants.Pediatrics 127(3):575–579, 2011.doi: 10.1542/peds.2010-3851
晚期早产儿的治疗
支持治疗
并发症的特殊治疗
治疗已识别的疾病。 对于没有特殊情况的婴儿，支持侧重于体温和喂养。
晚期早产儿的压力来自代谢需求以维持正常核心温度36.5~37.5°C（97.7~99.5°F），其大致对应腋温36.5~37.3°C（97.7~99.1°F）。保持体温在正常范围内的代谢需求（以及因此卡路里消耗）最低的环境温度是热中性温度。正常的核心温度可以在较低的环境温度下维持，代价是代谢活动增加，因此正常的核心温度不能保证环境温度足够。一旦核心温度低于正常温度，环境温度低于所谓的体温调节范围，因此远低于热中性范围。在临床实践中，温度为22.2至25.6°C（72至78°F）的房间与毯子下的皮肤接触，襁褓多条毯子和戴帽子可以为大型房间提供热中性环境 有些更成熟的晚期早产儿。较小和较不成熟的晚期早产儿通常需要培养箱一段时间以提供热中性环境。
强烈鼓励母乳喂养。母乳提供了牛奶配方中所没有的免疫和营养因子，对晚期早产儿有很好的耐受性。如果婴儿不吸吮和/或不能充分吞咽，应该由少量的鼻胃管开始喂养，并且随着时间逐渐增加。
晚期早产儿的预后
预后因并发症的存在和严重程度而异。一般而言，随着孕龄和出生体重的增加，死亡率和并发症的可能性会大大降低。
呼吸问题通常在没有长期后遗症的情况下解决。当婴儿达到妊娠 37 至 38 周（几乎总是 43 周）时，呼吸暂停发作通常会消失。
神经发育障碍（见 儿童发育）在2岁和幼儿园时评估的晚期早产儿（与足月儿相比）更为常见（1)。通过监测提前识别发育标志并提供一个干预计划，为婴儿显示延误可能会有所帮助。
预后参考文献
1.Woythaler M: Neurodevelopmental outcomes of the late preterm infant. Semin Fetal Neonatal Med 24(1):54-59, 2019.doi: 10.1016/j.siny.2018.10.002
关键点
虽然晚期早产儿（妊娠≥34周至<36 6/7周之间出生）的大小和外观看起来与足月儿相似，但他们的并发症风险增加。
并发症包括体温过低，低血糖，喂养不良，体重过度减轻，呼吸窘迫，高胆红素血症以及出院后再入院的可能性增加。
治疗疾病和支持体温和喂养。
监测神经发育状态并提供适当的转诊以解决任何残疾问题。