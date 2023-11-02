妊娠37周以前出生的婴儿被认为是早产。

2021 年，美国10.48%的婴儿早产（1个)，2018年，26.53%的新生儿是早产（比2017年的26%大幅增加）（2个)。早产儿，甚至和一些足月婴儿一样大的晚期早产儿，由于早产而比足月婴儿有更高的发病率和死亡率。

早产的定义是 胎龄 出生时。

以前，任何体重<2.5公斤的婴儿都被认为是早产。尽管早产儿往往很小，但这种基于体重的定义通常是不正确的，因为许多婴儿的体重 < 2.5 公斤是术语或 期后 但是 小于胎龄。

孕龄 孕龄 定义为母亲最后一次正常月经期的第一天与分娩日之间的周数。更准确地说，孕龄是受孕日期前14天与分娩日期之间的差值。孕龄不是胎儿的实际胚胎年龄，而是产科医生和新生儿学家讨论胎儿成熟的普遍标准。 妊娠不足37周出生被认为是早产。早产儿进一步被划分为 (3) 极早早产：<28周

早期早产：28至31 6/7周

中度至晚期早产：32 至 < 36 6/7 周

出生体重 早产儿往往比足月儿小。芬顿生长图表提供了对生长与胎龄的更精确评估（参见图 早产儿芬顿生长图 和 早产儿芬顿生长表）。 早产儿按出生体重分类： <1000克：超低出生体重（ELBW）

1000至1499克：极低出生体重（VLBW）

1500至2500克：低出生体重（LBW）