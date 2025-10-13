美国癌症协会 (ACS)、美国预防服务工作组 (USPSTF) 和美国内科医师学会 (ACP)†推荐的平均风险*无症状人群筛查程序
恶性肿瘤类型
筛查项目
频率
乳腺癌
乳腺X线检查
ACS：推荐在以下年龄段进行：
USPSTF：40 至 74 岁的女性每 2 年一次
ACP：推荐在以下年龄段进行：
宫颈癌
巴氏 (Pap) 测试和/或人乳头瘤病毒 (HPV) 测试
ACS：推荐在以下年龄段进行：
USPSTF：推荐在以下年龄段进行：
前列腺癌
血液PSA（前列腺特异性抗原）检测
ACS：由于筛查的益处不确定，患者和医生应讨论从 50 岁开始进行前列腺癌筛查的潜在危害和益处（非裔美国人为 45 岁，或者那些父亲或兄弟在 65 岁之前患有前列腺癌的人）
USPSTF：患者和医生应讨论从 55 岁开始进行前列腺癌筛查的潜在危害和益处，但建议不要在 70 岁或以上进行筛查。
结直肠癌
粪便检测：粪便免疫化学试验（FIT）、高敏愈创木脂粪便潜血试验（gFOBT）或多靶点粪便DNA试验
或
结肠镜
或
软式乙状结肠镜检查（联合或不联合定期的FIT）
或
CT结肠成像
ACS：筛查年龄：从45岁开始，持续至75岁；76-85岁者，应根据个体情况决定（例如，基于总体健康状况、预期寿命和患者意愿）
ACS：筛查项目：
USPSTF：筛查年龄：45-75 岁；76-85 岁者应个体化推荐
USPSTF：筛查测试：与ACS相同，也可每10年一次软式乙状结肠镜检查联合每年一次FIT
ACP： 年龄：建议 50 至 75 岁；不建议年龄 > 75 岁或预期寿命 < 10 岁
ACP：筛查项目：
肺癌
低剂量计算机断层扫描（CT）
ACS：针对50-80岁之间吸烟或已戒烟且有至少20包/年吸烟史的人群，每年筛查一次
*某些癌症高危患者可能需要根据不同的时间表进行筛查。
†在常规医疗护理中，也应进行甲状腺、口腔、皮肤、淋巴结、睾丸和卵巢的癌症检查。