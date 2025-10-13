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美国癌症协会 (ACS)、美国预防服务工作组 (USPSTF) 和美国内科医师学会 (ACP)†推荐的平均风险*无症状人群筛查程序

美国癌症协会 (ACS)、美国预防服务工作组 (USPSTF) 和美国内科医师学会 (ACP)†推荐的平均风险*无症状人群筛查程序

恶性肿瘤类型

筛查项目

频率

乳腺癌

乳腺X线检查

ACS：推荐在以下年龄段进行：

  • 40 到 44：可选

  • 45 到 54：每年

  • ≥ 55：每1-2年一次，只要女性预期寿命≥10年就继续进行

USPSTF：40 至 74 岁的女性每 2 年一次

ACP：推荐在以下年龄段进行：

  • 40 到 49：可选，在讨论了潜在的好处和危害之后（但对于大多数女性来说，危害大于好处）

  • 50 到 74：每 2 年

  • ≥ 75 岁或预期寿命为 10 年或更短的女性：停止筛查

宫颈癌

巴氏 (Pap) 测试和/或人乳头瘤病毒 (HPV) 测试

ACS：推荐在以下年龄段进行：

  • < 25：不进行筛查

  • 25–65岁：每5年单独进行一次HPV检测每 5 年进行一次巴氏涂片检查加HPV检测每3年进行一次巴氏涂片检查

  • > 65：若既往检查已完成且结果正常，则无需再进行检测

USPSTF：推荐在以下年龄段进行：

  • 21 至 29岁：每 3 年单独进行宫颈细胞学检查

  • 30 至 65岁：每 3 年单独进行宫颈细胞学检查 或者 每 5 年单独或结合细胞学（联合检测）进行人乳头瘤病毒 (HPV) 检测。

  • ＞65岁：如果以前检查结果正常，不再检查

前列腺癌

血液PSA（前列腺特异性抗原）检测

ACS：由于筛查的益处不确定，患者和医生应讨论从 50 岁开始进行前列腺癌筛查的潜在危害和益处（非裔美国人为 45 岁，或者那些父亲或兄弟在 65 岁之前患有前列腺癌的人）

USPSTF：患者和医生应讨论从 55 岁开始进行前列腺癌筛查的潜在危害和益处，但建议不要在 70 岁或以上进行筛查。

结直肠癌

粪便检测：粪便免疫化学试验（FIT）、高敏愈创木脂粪便潜血试验（gFOBT）或多靶点粪便DNA试验

结肠镜

软式乙状结肠镜检查（联合或不联合定期的FIT）

CT结肠成像

ACS：筛查年龄：从45岁开始，持续至75岁；76-85岁者，应根据个体情况决定（例如，基于总体健康状况、预期寿命和患者意愿）

ACS：筛查项目：

  • FIT 或 gFOBT 每年或

  • 每 3 年进行一次多靶点粪便 DNA 检测，或

  • 每10年进行一次结肠镜检查，或者

  • 每 5 年一次 CT 结肠成像或软性乙状结肠镜检查

USPSTF：筛查年龄：45-75 岁；76-85 岁者应个体化推荐

USPSTF：筛查测试：与ACS相同，也可每10年一次软式乙状结肠镜检查联合每年一次FIT

ACP： 年龄：建议 50 至 75 岁；不建议年龄 > 75 岁或预期寿命 < 10 岁

ACP：筛查项目：

  • 每 2 年 FIT 或 gFOBT，或

  • 每10年进行一次结肠镜检查或

  • 每 10 年一次软性乙状结肠镜检查加上每 2 年一次粪便免疫化学检测

肺癌

低剂量计算机断层扫描（CT）

ACS：针对50-80岁之间吸烟或已戒烟且有至少20包/年吸烟史的人群，每年筛查一次

*某些癌症高危患者可能需要根据不同的时间表进行筛查。

†在常规医疗护理中，也应进行甲状腺、口腔、皮肤、淋巴结、睾丸和卵巢的癌症检查。

根据美国预防服务工作组 (USPSTF)、美国癌症协会 (ACS) 和美国内科医师学会 (ACP) 关于乳腺癌结肠癌筛查的建议修改。

*某些癌症高危患者可能需要根据不同的时间表进行筛查。

†在常规医疗护理中，也应进行甲状腺、口腔、皮肤、淋巴结、睾丸和卵巢的癌症检查。

根据美国预防服务工作组 (USPSTF)、美国癌症协会 (ACS) 和美国内科医师学会 (ACP) 关于乳腺癌结肠癌筛查的建议修改。

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