插管诱导的镇静和止痛药物
药物治疗
剂量（静脉注射）
注意事项
异丙酚*
0.5-1 mg/kg（负荷剂量）和 0.25-0.5 mg/kg （后续维持剂量）
一种用于快速诱导镇静和失忆的药物（< 1分钟）
依托咪酯†
0.1～0.15 mg/kg，1分钟内（负荷剂量）
依托咪酯不能缓解疼痛，可能需要使用短效合成阿片类药物
咪达唑仑‡
0.02～0.03 mg/kg（作为0.5～1 mg负荷剂量）
短效镇痛药（镇静作用最小）；单次最大剂量不应超过2.5毫克
芬太尼§, ¶
每2分钟0.5微克/千克
一种短效合成阿片类药物；成人初始剂量为 50-100 微克，最大总剂量为 5 微克/千克（或约 250 微克）
氯胺酮¶
1-2 mg/kg，1-2 分钟内给药（负荷剂量），0.25-0.5 mg/kg（维持剂量）
氯胺酮是一种短效分离型镇静剂；与其他镇静剂联合使用或用于肥胖患者时应调整剂量（基于理想体重而非实际体重）
* Data from Miner JR, Burton JH: Clinical practice advisory: Emergency department procedural sedation with propofol. Ann Emerg Med 50(2):182–187.e1, 2007.doi:10.1016/j.annemergmed.2006.12.017
† Data from Miner JR, Danahy M, Moch A, Biros M: Randomized clinical trial of etomidate versus propofol for procedural sedation in the emergency department. Ann Emerg Med 49(1):15–22, 2007.doi:10.1016/j.annemergmed.2006.06.042
‡ Data from Horn E, Nesbit SA: Pharmacology and pharmacokinetics of sedatives and analgesics. Gastrointest Endosc Clin N Am 14(2):247–268, 2004.doi:10.1016/j.giec.2004.01.001
§ Data from Hikma.Fentanyl citrate injection [package insert].U.S. Food and Drug Administration website.019101s063lbl.pdf (fda.gov).Revised December 15, 2023.Accessed June 11, 2024 and from Brown TB, Lovato LM, Parker D: Procedural sedation in the acute care setting. Am Fam Physician 2005;71(1):85–90, 2005.
¶ Data from David H, Shipp J: A randomized controlled trial of ketamine/propofol versus propofol alone for emergency department procedural sedation. Ann Emerg Med 57(5):435–441, 2011.doi:10.1016/j.annemergmed.2010.11.025 and from Brown TB, Lovato LM, Parker D: Procedural sedation in the acute care setting. Am Fam Physician 71(1):85–90, 2005.