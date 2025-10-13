* 每个方案旨在包含2种NRTI抗逆转录病毒（ARV）药物，加上一种NNRTI或INSTI成分。目前存在几种替代的ARV方案；建议咨询儿科艾滋病毒药物专家。有关不良反应、其他方案和剂量（尤其是固定剂量组合产品的信息）和药物相互作用的信息，请参阅不断更新的艾滋病毒儿童抗逆转录病毒治疗和医疗管理小组的儿童HIV感染中使用抗逆转录病毒药物的指南。Accessed June 19, 2025.