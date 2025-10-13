儿童HIV感染可选择的初始抗逆转录病毒（ARV）方案*
年龄组（岁）
NRTI 主干组件（使用 2）
NNRTI 或 INSTI 组分（使用1种）
出生<30天的婴儿
齐多夫定联合拉米夫定（或恩曲他滨）（均为口服溶液剂）
奈韦拉平口服溶液或
体重 ≥ 2 kg：拉替拉韦口服混悬颗粒
≥30天至2岁且体重＞3kg的儿童
阿巴卡韦†（或齐多夫定）联合拉米夫定（或恩曲他滨）（均为口服溶液）
多替拉韦分散片
体重＞6kg者：可使用阿巴卡韦/拉米夫定/多替拉韦固定剂量片剂作为完整的每日一次方案，提供分散片剂型，或者对于体重＞25kg者提供固定剂量片剂。
儿童≥2岁，体重≥14公斤
恩曲他滨 加 替诺福韦艾拉酚胺
比卡格韦
有一种固定剂量的恩曲他滨/替诺福韦艾拉酚胺/比克替拉韦片剂（提供2种剂量规格：1种适用于14至<25kg的儿童，1种适用于≥25kg的儿童），可作为完整的每日一次方案使用。
青少年 > 12 岁，体重 ≥ 25 kg
恩曲他滨 加 替诺福韦艾拉酚胺
比克替拉韦
恩曲他滨/替诺福韦艾拉酚胺/比克替拉韦的固定剂量片剂可作为完整的每日一次方案提供。
* 每个方案旨在包含2种NRTI抗逆转录病毒（ARV）药物，加上一种NNRTI或INSTI成分。目前存在几种替代的ARV方案；建议咨询儿科艾滋病毒药物专家。有关不良反应、其他方案和剂量（尤其是固定剂量组合产品的信息）和药物相互作用的信息，请参阅不断更新的艾滋病毒儿童抗逆转录病毒治疗和医疗管理小组的儿童HIV感染中使用抗逆转录病毒药物的指南。Accessed June 19, 2025.
† 阿巴卡韦仅应用于HLA-B*5701阴性的儿童。
HLA = 人类白细胞抗原；INSTI = 整合酶链转移抑制剂；NNRTI = 非核苷逆转录酶抑制剂；NRTI = 核苷/核苷酸逆转录酶抑制剂。