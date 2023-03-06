儿童抗逆转录病毒疗法

在美国有> 40多种抗逆转录病毒（ARV）药物 ，包括多药联合产品，每一种都可能与其他ARV药物或常用抗生素、抗惊厥药和镇静剂产生副作用和药物相互作用。新的抗逆转录病毒药物、免疫调节剂和疫苗均在评估中。

临床和实验室的监测很重要，包括药物毒性和药物治疗失败。

由于专家对治疗策略的意见变化很快，强烈建议咨询专家。含有≥3种药物的固定剂量组合的片剂现在广泛用于年龄较大的儿童和青少年，以简化治疗方案(称为一片的方案;每日1片)并改善依从性；对于幼儿，这样的组合在美国不可用或难以使用。

儿童的标准治疗与成人相似：联合抗逆转录病毒治疗可最大限度地抑制病毒，并尽量减少对耐药菌株的选择。优选的治疗方案因年龄而有所不同，但通常包含 2 种核苷/核苷酸逆转录酶抑制剂 (NRTI) 加上整合酶链转移抑制剂 (INSTI) 或蛋白酶抑制剂 (PI)，或者不常见的非核苷逆转录酶抑制剂 (NNRTI) （见表 用于儿童 HIV 感染初始治疗的选定抗逆转录病毒 (ARV) 治疗方案）。在接受过治疗的儿童和青少年中使用 ARV 药物很复杂；表中只包括了为未接受过治疗的儿童和青少年选定的初始选择。

有关儿童抗逆转录病毒药物的信息，包括给药、固定剂量组合产品、不良反应和药物相互作用，请参阅不断更新的抗逆转录病毒治疗和艾滋病毒感染儿童医疗管理小组 关于在儿童艾滋病毒感染中使用抗逆转录病毒剂的指南 ，并参阅附录A：儿童抗逆转录药物信息。 See also the Panel's Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV.

有用的治疗信息也可在 www.hivguidelines.org 和 www.unaids.org/en/。 有关抗逆转录病毒治疗的咨询，特别是有关艾滋病毒接触后预防和预防艾滋病毒母婴传播的问题，也可通过 国家临床医生咨询中心提供咨询。

表格 儿童HIV感染可选择的初始抗逆转录病毒（ARV）方案* 表格

(参见婴幼儿HIV感染。）