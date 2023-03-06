儿童抗逆转录病毒疗法

在美国有> 40多种抗逆转录病毒（ARV）药物 ，包括多药联合产品，每一种都可能与其他ARV药物或常用抗生素、抗惊厥药和镇静剂产生副作用和药物相互作用。新的抗逆转录病毒药物、免疫调节剂和疫苗均在评估中。
临床和实验室的监测很重要，包括药物毒性和药物治疗失败。
由于专家对治疗策略的意见变化很快，强烈建议咨询专家。含有≥3种药物的固定剂量组合的片剂现在广泛用于年龄较大的儿童和青少年，以简化治疗方案(称为一片的方案;每日1片)并改善依从性；对于幼儿，这样的组合在美国不可用或难以使用。
儿童的标准治疗与成人相似：联合抗逆转录病毒治疗可最大限度地抑制病毒，并尽量减少对耐药菌株的选择。优选的治疗方案因年龄而有所不同，但通常包含 2 种核苷/核苷酸逆转录酶抑制剂 (NRTI) 加上整合酶链转移抑制剂 (INSTI) 或蛋白酶抑制剂 (PI)，或者不常见的非核苷逆转录酶抑制剂 (NNRTI) （见表 用于儿童 HIV 感染初始治疗的选定抗逆转录病毒 (ARV) 治疗方案）。在接受过治疗的儿童和青少年中使用 ARV 药物很复杂；表中只包括了为未接受过治疗的儿童和青少年选定的初始选择。
有关儿童抗逆转录病毒药物的信息，包括给药、固定剂量组合产品、不良反应和药物相互作用，请参阅不断更新的抗逆转录病毒治疗和艾滋病毒感染儿童医疗管理小组 关于在儿童艾滋病毒感染中使用抗逆转录病毒剂的指南 ，并参阅附录A：儿童抗逆转录药物信息。 See also the Panel's Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV.
有用的治疗信息也可在 www.hivguidelines.org 和 www.unaids.org/en/。 有关抗逆转录病毒治疗的咨询，特别是有关艾滋病毒接触后预防和预防艾滋病毒母婴传播的问题，也可通过 国家临床医生咨询中心提供咨询。
儿童HIV感染可选择的初始抗逆转录病毒（ARV）方案*
年龄组（岁）
NRTI 主干组件（使用 2）
NNRTI、PI 或 INSTI 组分（用法1）
出生<14天的婴儿
Zidovudine加 lamivudine（或emtricitabine）
奈韦拉平 或
体重 ≥ 2 kg：拉替拉韦
儿童≥14天至<4周
Zidovudine加 lamivudine（或emtricitabine）
Lopinavir/ritonavir 或
体重 ≥ 2 kg：拉替拉韦
儿童 ≥ 4周，体重 > 3 kg
Abacavir（或zidovudine）加lamivudine（或emtricitabine）
Dolutegravir
体重 > 25 公斤：阿巴卡韦/拉米夫定/多替拉韦的固定剂量片剂可作为的完整方案，每日一次提供。
儿童≥2岁，体重≥14公斤
恩曲他滨 加 替诺福韦艾拉酚胺
比卡格韦
恩曲他滨/替诺福韦-阿拉芬酰胺/比替拉韦固定剂量片剂（有两种给药强度）可作为完整的每日一次方案提供。
青少年 > 12 岁，体重 ≥ 25 kg
恩曲他滨 加 替诺福韦艾拉酚胺
比卡格韦
恩曲他滨/替诺福韦艾拉酚胺/比克替拉韦的固定剂量片剂可作为完整的每日一次方案提供。
*每个方案的设计包含2种NRTI 抗逆转录病毒（ARV）药物加上NNRTI、PI或INSTI成分。目前存在几种替代的ARV方案；建议咨询儿科艾滋病毒药物专家。有关不良反应、其他剂量（尤其是固定剂量组合产品的信息）和药物相互作用的信息，请参阅不断更新的艾滋病毒儿童抗逆转录病毒治疗和医疗管理小组 儿童感染艾滋病毒使用抗逆转录病毒药物指南。访问日期：2023 年 2 月 8 日。
INSTI =整合酶链转移抑制剂；NNRTI =非核苷逆转录酶抑制剂；NRTI =核苷逆转录酶抑制剂；PI =蛋白酶抑制剂。
(参见婴幼儿HIV感染。）
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
有关药物治疗的信息，包括不良反应、剂量（尤其是关于固定剂量组合产品的信息）、药物相互作用、教育材料和相关主题的快速链接，请参阅以下持续更新的政府网站：
ClinicalInfo.HIV.gov: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection
ClinicalInfo.HIV.gov: Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs During Pregnancy and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States
ClinicalInfo.HIV.gov: Maternal HIV Testing and Identification of Perinatal HIV Exposure
ClinicalInfo.HIV.gov: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV
ClinicalInfo.HIV.gov: Appendix A: Pediatric Antiretroviral Drug Information
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)
以下资源提供了有关 HIV/AIDS 的其他各种预防、治疗和教育方面的信息：
New York State Department of Health AIDS Institute HIV Clinical Guidelines Program: 传播实用的、以证据为基础的临床指南，为纽约的艾滋病毒感染者和/或有感染艾滋病毒和某些其他疾病的风险的人们提供优质的医疗服务
UNAIDS: 关于该组织如何指导、倡导、协调和提供必要的技术支持以连接政府、私营部门和社区的领导层以提供拯救生命的 HIV 服务的综合信息
National Clinician Consultation Center: 最新的 HIV/AIDS 指南和 HIV/AIDS 治疗、预防和暴露的关键治疗方案
围产期艾滋病咨询及转诊服务热线1-888-HIV-8765 (1-888-448-8765)：24小时免费临床咨询和治疗感染艾滋病毒的孕妇及其婴儿的建议