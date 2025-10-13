选定的生理年龄相关的变化
影响的器官或系统
生理改变
临床表现
身体成分
↓瘦体重
↓肌肉质量
↓肌酐产生
↓骨骼量
↓身体总水
↑脂肪组织百分比（直到60岁，随后↓直至死亡）
药物浓度的变化（通常 ↑）
↓力量
易脱水
细胞
↑DNA破坏，↓DNA修复能力
↓氧化能力
细胞衰老加速
↑纤维化
脂褐质积聚
↑肿瘤风险
中枢神经系统
↓多巴胺受体数目
↑ α-肾上腺素能反应
↑毒蕈碱样副交感神经反应
肌肉趋于僵硬、柔韧性下降、平衡受损以及自发性运动减少（例如，↑肌张力、↓手臂摆动）
耳
高频听力丧失
↓言语辨识能力
内分泌系统
↑ 胰岛素 抵抗和葡萄糖不耐受
↑糖尿病发病率
更年期，↓ 雌激素和孕激素分泌
↓ 睾酮分泌
↓生长激素分泌
↓维生素D吸收和活化
↑甲状腺功能异常的发生
↑骨质流失
↑高渗刺激的ADH分泌
阴道干涩，性交疼痛
↓肌肉质量
↓骨量
↑骨折风险
皮肤改变
易发生水中毒
眼睛
↓晶状体柔韧性
↑瞳孔对光反射时间（收缩，扩张）
↑白内障的发生
老花眼
↑眩光，光线改变时的调节障碍
↓视力
胃肠道
↓内脏血流量
↑ 运输时间
易发生便秘和腹泻
心脏
↓固有心率和最大心率
压力感受器反应迟钝（血压降低时心率反射性加快反应减弱）
↓ 舒张期松弛
↑房室传导时间
↑心房和心室异位性搏动
易晕厥
↓射血分数
↑ 房颤发生几率
↑ 舒张功能障碍和射血分数降低的心力衰竭发生率
免疫系统
↓ T细胞功能
↓B细胞功能
↑ 感染和某些肿瘤的易感性
↓对免疫反应或感染的抗体反应，但↑自身抗体
关节
软骨组织退化
纤维化
↑ 糖基化和胶原的交联
组织失去弹性
关节紧缩
易患骨关节炎
肾脏
↓肾血流量
↓肾脏质量
↓肾小球滤过
↓肾小管分泌和重吸收
↓ 排泄自由水负荷的能力
药物水平变化与↑药物不良反应风险相关
若睡前摄入自由水，易导致夜尿增多
肝脏
↓ 肝脏肿块
↓肝脏血流量
↓细胞色素P450酶系统活性
药物浓度变化
鼻
↓嗅觉
↑ 粘膜变薄或毛细血管脆性
↓ 味觉与随之而来的 ↓ 食欲
↑ 鼻出血的可能性（轻微）
周围神经系统
↓压力感受器反射反应（即血压下降时心率增快幅度减小）。
↓ β-肾上腺素能反应性与受体数量
↓信号转导
↓毒蕈碱样副交感神经反应
保留alpha-肾上腺素能反应
易晕厥
↓ 对β受体阻滞剂的反应
对抗胆碱能药物反应过度
呼吸系统
↓肺活量
↓肺弹性（顺应性）
↑残气量
↓ FEV1
↑V/Q不匹配
↑通常久坐的人做剧烈运动或在高海拔地区活动可能发生气急
↑因肺炎死亡风险
↑肺疾病患者严重并发症（比如呼吸衰竭）的风险
血管
↓内皮依赖性血管舒张功能
↑外周阻力
易患高血压
↓ =降低； ↑ =升高；FEV1=1秒用力呼气容积；V/Q=通气/血流。
Adapted from the Institute of Medicine: Pharmacokinetics and Drug Interactions in the Elderly Workshop.Washington DC, National Academy Press, 1997, pp.8–9.