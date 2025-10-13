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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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选定的生理年龄相关的变化

选定的生理年龄相关的变化

影响的器官或系统

生理改变

临床表现

身体成分

瘦体重

肌肉质量

肌酐产生

骨骼量

身体总水

脂肪组织百分比（直到60岁，随后直至死亡）

药物浓度的变化（通常

力量

易脱水

细胞

DNA破坏，DNA修复能力

氧化能力

细胞衰老加速

纤维化

脂褐质积聚

肿瘤风险

中枢神经系统

多巴胺受体数目

α-肾上腺素能反应

毒蕈碱样副交感神经反应

肌肉趋于僵硬、柔韧性下降、平衡受损以及自发性运动减少（例如，肌张力、手臂摆动）

高频听力丧失

言语辨识能力

内分泌系统

胰岛素 抵抗和葡萄糖不耐受

↑糖尿病发病率

更年期，雌激素孕激素分泌

睾酮分泌

生长激素分泌

维生素D吸收和活化

甲状腺功能异常的发生

骨质流失

高渗刺激的ADH分泌

阴道干涩，性交疼痛

肌肉质量

骨量

骨折风险

皮肤改变

易发生水中毒

眼睛

晶状体柔韧性

瞳孔对光反射时间（收缩，扩张）

白内障的发生

老花眼

眩光，光线改变时的调节障碍

视力

胃肠道

内脏血流量

运输时间

易发生便秘和腹泻

心脏

固有心率和最大心率

压力感受器反应迟钝（血压降低时心率反射性加快反应减弱）

舒张期松弛

房室传导时间

心房和心室异位性搏动

易晕厥

射血分数

房颤发生几率

舒张功能障碍和射血分数降低的心力衰竭发生率

免疫系统

T细胞功能

B细胞功能

感染和某些肿瘤的易感性

对免疫反应或感染的抗体反应，但自身抗体

关节

软骨组织退化

纤维化

糖基化和胶原的交联

组织失去弹性

关节紧缩

易患骨关节炎

肾脏

肾血流量

肾脏质量

肾小球滤过

肾小管分泌和重吸收

排泄自由水负荷的能力

药物水平变化与药物不良反应风险相关

若睡前摄入自由水，易导致夜尿增多

肝脏

肝脏肿块

肝脏血流量

细胞色素P450酶系统活性

药物浓度变化

嗅觉

粘膜变薄或毛细血管脆性

味觉与随之而来的 食欲

鼻出血的可能性（轻微）

周围神经系统

压力感受器反射反应（即血压下降时心率增快幅度减小）。

β-肾上腺素能反应性与受体数量

信号转导

毒蕈碱样副交感神经反应

保留alpha-肾上腺素能反应

易晕厥

对β受体阻滞剂的反应

对抗胆碱能药物反应过度

呼吸系统

肺活量

肺弹性（顺应性）

残气量

FEV1

V/Q不匹配

通常久坐的人做剧烈运动或在高海拔地区活动可能发生气急

因肺炎死亡风险

肺疾病患者严重并发症（比如呼吸衰竭）的风险

血管

内皮依赖性血管舒张功能

外周阻力

易患高血压

=降低； =升高；FEV1=1秒用力呼气容积；V/Q=通气/血流。

Adapted from the Institute of Medicine: Pharmacokinetics and Drug Interactions in the Elderly Workshop.Washington DC, National Academy Press, 1997, pp.8–9.

=降低； =升高；FEV1=1秒用力呼气容积；V/Q=通气/血流。

Adapted from the Institute of Medicine: Pharmacokinetics and Drug Interactions in the Elderly Workshop.Washington DC, National Academy Press, 1997, pp.8–9.

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