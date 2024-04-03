大部分年龄相关的生物学功能在30岁前达到高峰，此后逐渐呈线性衰退趋势（见表 与年龄相关的生理变化），在有压力时这种衰退是很严重的，但是通常很少或不对日常活动产生影响。因此，疾病而不是正常衰老，是老年人功能丧失的主要原因。

在很多情况下，由于衰老引起的功能衰退可能至少部分是由于生活方式、行为、饮食和环境引起，因此是可以改变的。例如，有氧运动在健康但是很少运动的老年人中能预防或部分逆转最大运动能力（单位O2消耗或Vo2max），肌肉力量以及糖耐量的下降）。

不到 15% 的老年人符合美国卫生与公众服务部 (HHS) 指南中的有氧运动和肌肉强化运动建议 (）。老年人比其他年龄组的人群活跃度低有许多原因，通常是由于疾病限制了他们的体力活动。

运动对于老年人的益处众多，远超过风险（如：跌倒，韧带撕裂，肌肉拉伤）。益处包括 (1)

降低死亡率，甚至对于吸烟者和肥胖人群亦是如此

保护骨骼肌肉力量，有氧代谢能力和骨密度，有助于维持更高的活动度与独立性

降低肥胖风险

预防与治疗心血管疾病（包括心梗后康复），糖尿病，骨质疏松，结肠癌和精神科疾病（特别是情绪障碍）

通过增加肌肉力量，平衡，协调，关节功能和耐力预防跌倒及跌倒相关损伤

改善功能能力

提供社会交往机会

增加幸福感

可能改善睡眠质量

体育锻炼是为数不多的在生理功能丧失后能使其恢复的干预手段之一。

表格 选定的生理年龄相关的变化 表格

不可改变的衰老的影响可能没有想象中夸张，更健康、更有活力的衰老对许多人来说是可能的。如今， >65岁的人比他们的祖辈更健康，能更长时间保持健康。