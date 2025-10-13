精液分析
因素*
正常（公认的第5百分位数 [95% 置信区间]）
精液量
1.4 mL (1.3-1.5)
粘度
液化后<2cm
肉眼和显微镜下观察
不透明，乳白色，每高倍显微镜视野下≤1～3个白细胞
无凝集
pH值
7.2
总精子数量
每次射精含 3900 万个精子或更多 (35-40)
总运动能力
42% (40～43)
前向运动
> 30% (29～31)
非前向运动
30% (29～31)
形态学
采用Tyberberg方法的正常形态比例>4%（3.9-4）
果糖
每次射精> 13微摩尔（表明至少有1条射精管是通畅的）
活力
> 54% (50-56)
白细胞计数
< 1,000,000/mL
WBC = 白细胞
*Reference: World Health Organization (WHO): WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, sixth edition.Geneva: World Health Organization; 2021.Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO