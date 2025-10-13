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精液分析

精液分析

因素*

正常（公认的第5百分位数 [95% 置信区间]）

精液量

1.4 mL (1.3-1.5)

粘度

液化后<2cm

肉眼和显微镜下观察

不透明，乳白色，每高倍显微镜视野下1～3个白细胞

无凝集

pH值

7.2

总精子数量

每次射精含 3900 万个精子或更多 (35-40)

总运动能力

42% (40～43)

前向运动

> 30% (29～31)

非前向运动

30% (29～31)

形态学

采用Tyberberg方法的正常形态比例>4%（3.9-4）

果糖

每次射精> 13微摩尔（表明至少有1条射精管是通畅的）

活力

> 54% (50-56)

白细胞计数

< 1,000,000/mL

WBC = 白细胞

*Reference: World Health Organization (WHO): WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, sixth edition.Geneva: World Health Organization; 2021.Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

WBC = 白细胞

*Reference: World Health Organization (WHO): WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, sixth edition.Geneva: World Health Organization; 2021.Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

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