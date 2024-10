精液检查

有时需要进行基因检测

(参见 Diagnostic evaluation of the infertile male: A committee opinion, from the Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.)

对于不育的夫妻,丈夫都应该检查精子是否有异常。 病史和体格检查着重于发现潜在的病因(如,泌尿生殖系统异常)。已明确的睾丸容量;正常是20至25毫升。分析精液结果。