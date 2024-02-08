男子精液检查前应告知禁性生活2～3天。然而数据表明每天射精并不影响精子计数，除非该男子本身有问题。由于精子数量不同，检测理想情况是≥2个样本，取样间隔≥1周；通过手淫在干净的瓶子中收集样本，最好在实验室进行。如果要储存精子，则采样瓶应无菌。如果这种方法有困难，可以在家用避孕套收集精液，但避孕套上不能沾染润滑剂和其他化学物质。如果第一次精液分析正常，则极不可能出现精子疾病。

在室温环境下待20～30分钟后，评估射精(见表 (见表：精子分析）。

另外还可以借助计算机进行辅助精子活动力的检测（如，精子线性活动速度），不过这些指标与生育的关系还不明确。

表格 精液分析 表格

没有性腺功能减退或者先天性双侧输精管缺失的男性患者如果一次射精量<1mL，射精后应该检查尿液中的精子量。如果尿液与精液中的精子量不成比例地升高提示精液反流。