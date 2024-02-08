精子异常包括精子的质和量，以及精液排射的异常。诊断包括精液分析和基因检查。最有效的治疗是胞浆内精子注射的体外受精。
（参见不孕不育概述）
精子异常的病理生理
精子产生是连续不断的。每个生殖细胞完全成熟需要72到74天。精子生成的最适温度是34°C。在输精管，支持细胞调节精子的成熟过程，而睾丸间质细胞产生必需的睾酮。果糖通常在精液囊泡内产生，并通过射精管分泌。
精子疾病可能导致
精子数量过少（少精子症）或无精子症（无精子症）
精子质量缺陷，如运动异常或结构异常
精子疾病的病因
精子生成障碍
精子生成受损可能是有下列因素造成(见表精子形成障碍的原因），导致精子量的不足和质的缺陷。
热刺激
疾病（内分泌、遗传、泌尿生殖系统）
药物（如 合成类固醇)
毒品毒素
射精功能受损：射精受损是由于逆行射精进入膀胱。
病人情况
示例
内分泌疾病
下丘脑-脑垂体-性腺轴紊乱
性腺功能减退症，有时与肥胖相关的
家族性遗传病
性腺发育不全
Y染色体片段的微灶缺损（占严重精子生成障碍患者中的10%～15%）
泌尿生殖系统疾病
感染（如淋球菌或衣原体尿道炎）
外伤
睾丸萎缩
精索静脉曲张
热刺激
过去3个月内暴露于过热环境中
发热
药物或其他物质*
过量饮酒
合成代谢类的激素
雄激素
抗雄激素（例如比卡鲁胺，环丙孕酮，氟他胺）
抗疟疾药物
长期服用阿司匹林
咖啡因过量（可能）
大麻
苯丙酸氮芥
西咪替丁
秋水仙碱
皮质类固醇
磺胺甲基异恶唑
环磷酰胺
酒精
雌激素
促性腺释放激素（GnRH）激动剂（治疗前列腺癌）
酮康唑
孕酮
甲氨蝶呤
单胺氧化酶抑制剂
呋喃妥因
阿片类
安体舒通
柳氮磺胺吡啶
某些毒素
重金属
杀虫剂
邻苯二甲酸盐
多氯联苯化合物（PCBs）
*其他药物和其他物质可能是有害的，但列出的药物危害性更大。
射精功能异常
其他原因
勃起功能障碍可能导致不孕。
Y染色体微灶缺失的男子，特别是在AZFc（无精因子c），根据缺失的具体部位能通过各种机制发展成无精症。
不育的另一种罕见的机制是男子自身产生的抗精子抗体造成的精子破坏和失活。
精子疾病的诊断
精液检查
有时需要进行基因检测
(参见 Diagnostic evaluation of the infertile male: A committee opinion, from the Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.)
对于不育的夫妻，丈夫都应该检查精子是否有异常。 病史和体格检查着重于发现潜在的病因（如，泌尿生殖系统异常）。已明确的睾丸容量；正常是20至25毫升。分析精液结果。
精液检查
男子精液检查前应告知禁性生活2～3天。然而数据表明每天射精并不影响精子计数，除非该男子本身有问题。由于精子数量不同，检测理想情况是≥2个样本，取样间隔≥1周；通过手淫在干净的瓶子中收集样本，最好在实验室进行。如果要储存精子，则采样瓶应无菌。如果这种方法有困难，可以在家用避孕套收集精液，但避孕套上不能沾染润滑剂和其他化学物质。如果第一次精液分析正常，则极不可能出现精子疾病。
在室温环境下待20～30分钟后，评估射精(见表 (见表：精子分析）。
另外还可以借助计算机进行辅助精子活动力的检测（如，精子线性活动速度），不过这些指标与生育的关系还不明确。
精液分析
因素*
正常（接受的第 5 个百分位数 [95% 置信区间]）
精液量
1.4 mL (1.3-1.5)
粘度
液化后<2cm
肉眼和显微镜下观察
透明，油脂色，每高倍显微镜视野下≤1～3个白细胞
无凝集
pH值
7.2
总精子数量
每次射精含 3900 万个精子或更多 (35-40)
总运动能力
42% (40～43)
前向运动
> 30% (29～31)
非前向运动
30% (29～31)
形态学
> 使用 Tyberberg 方法的 4% 范式 (3.9-4)
果糖
每次射精> 13微摩尔（表明至少有1条射精管是通畅的）
活力
> 54% (50-56)
白细胞计数
< 1,000,000/mL
白细胞
*Reference: World Health Organization (WHO): WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, sixth edition.Geneva: World Health Organization; 2021.Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
没有性腺功能减退或者先天性双侧输精管缺失的男性患者如果一次射精量<1mL，射精后应该检查尿液中的精子量。如果尿液与精液中的精子量不成比例地升高提示精液反流。
基因检测
如果发现少精症或无精症，应该做基因检测。基因检测包括：
标准核型分析
标记染色体位点的聚合酶链反应（PCR）（检测影响Y染色体的微缺失）
评估 CFTR基因的突变
CFTR基因突变患者的伴侣也应该在孕前检查排除是否是囊性纤维化携带者。
其他检测
如果精液检查有异常，特别是精子浓度<1千万个/mL时，需要进行内分泌检测。初步的筛查项目应当包括
血清卵泡刺激素（FSH）水平
睾酮 水平
如果睾酮低，应检测血清黄体生成素（LH）和催乳素水平。精子产生异常的男子FSH水平通常是正常的，但FSH升高可明确提示精子产生异常。催乳素升高需除外肿瘤累及或侵犯脑垂体前叶或者摄入各种处方药或休闲类药物的可能。如果无法解释 FSH 水平升高的原因，则需要进行基因检测。
感染评估 如果精液中的白细胞 (WBC) 计数 ≥ 1,000,000/mL，则进行（例如淋病、衣原体感染），包括微生物学检测。
如果夫妻双方的常规检查不能解释不育的原因，准备行体外受精或输卵管内配子植入，一些不育诊疗中心可以提供特殊的精子检查项目。包括以下：
精子抗体测试，最常见的是直接免疫珠测试
精子活力测试（例如，低渗肿胀测试，从精子中排除超活染料）
精子 DNA 片段化试验，包括单细胞凝胶电泳试验（彗星试验）和末端脱氧核苷酸转移酶介导的脱氧尿苷三磷酸 (dUTP) 切口末端标记试验 (TUNEL)
以上这些特殊检查的意义有争议，尚未证实。一些临床医生认为，这些测试中的一项或多项可能有助于预测体外受精的成功率。
如果需要，睾丸活检来区分阻塞性或非阻塞性无精症。
精子疾病的治疗
克罗米芬
克罗米芬治疗无效时求助于辅助生育技术
治疗潜在的泌尿生殖系统疾病。
如果检测到感染，给予适当的抗生素。
男方精子计数在1千万个/mL至2千万个/mL之间，不伴有内分泌失调，可服用枸橼酸克罗米芬（25~50mg一天口服1次，每月服用25天，连续3~4个月）。克罗米酚具有抗雌激素作用，可以刺激精子的产生，增加精子数量。然而是否能提高精子活动力和改善精子形态尚不清楚，是否增加受孕力尚未证实。
如果男方精子计数<1千万个/mL或者克罗米酚治疗失败而男方的精子活力正常，最有效的治疗是单卵单精子穿刺的体外受精（即胞浆内精子注射）。（因为这个程序被广泛使用，精子渗透检测现在很少进行。）
另外，有时可以配合排卵监测并用洗涤过的精液样本进行人工授精。 通常可在6个月经周期内受孕，但这种治疗只是有点有效。
精子数量减少，活动力减弱并不妨碍受孕。 在这种情况下，可通过可控性促排卵加人工授精或者其他辅助生育技术（例如体外受孕，胞浆内精子注射），提高受孕率。男性生殖专家通常可以使用简单的外科手术取出精子进行胞浆内单精子注射，即使是在精液中很少或没有精子的男性中也是如此。
如果男方不能产生足够的、有活力的精子，可考虑用捐献者的精子人工授精。 供精者精子冷冻≥6个月，在人工授精前供精者再次进行检查是否患有传染性疾病，这样可以降低患AIDS和其他性病的风险。在美国，如果捐精者诊断寨卡病毒感染，或者在Zika病毒感染区生活或旅游，疾病预防和控制中心（CDC）推荐延迟收集精液3个月。
关键点
产生精子受损或射精障碍导致精子的数量和治疗下降。
诊断精液异常从精液分析开始，有时需要遗传学检测。
纠正潜在的泌尿生殖系统疾病（如有），或用克罗米芬柠檬酸盐或体外受精或胞浆内精子注射治疗。