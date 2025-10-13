睡眠卫生
措施
实施
有规律的睡眠/觉醒时间表
每天的就寝时间，特别是起床时间，应保持一致，包括周末。患者在床上的时间不应太久。
合理使用床
限制床上的时间能够改善睡眠的持续性。如不能在20分钟内入睡，应下床，待有睡意时再回到床上。床不应用于除睡眠或性行为之外的活动（例如，不应用于阅读、吃饭、看电视、查看电子邮件、使用电脑或支付账单）。
除轮班工人和发作性睡病患者外，避免白天小睡
日间小睡可能会加重失眠患者的症状。但是，小睡可以减少发作性睡病患者对兴奋剂的需求，并改善轮班工作人员的工作表现。小睡应固定在每天同一时间，且时长限制在30分钟以内。
睡前的常规准备
固定的活动，可以培养睡觉的情绪，如刷牙、洗脸、设置闹钟等。睡前和夜间醒来时应避免接触强光和蓝光（例如手机、电视、电脑屏幕）。
有益于睡眠的环境
卧室应当较暗、安静且较为凉爽；最好仅用于睡眠或性活动。厚重的窗帘或眼罩可以消除光线，耳塞、风扇或白噪声装置有助于消除干扰性噪声。
枕头
两膝之间或腰部下垫上枕头可以增加舒适感。有背部疾病的病人，仰卧并在膝下垫上块大枕头或是侧睡并在两膝之间夹上一个枕头都会有助于睡眠。
规律运动
运动能增进睡眠、减轻压力，但如果是在深夜运动，却会因为其对神经系统的兴奋作用而干扰睡眠。
放松
压力与焦虑会干扰睡眠。睡前阅读与洗热水澡有助于放松。此外，诸如视觉想象、渐进性肌肉放松、呼吸练习等方法也可以使用。病人不应看钟表。
避免使用兴奋剂与利尿剂
应避免饮用含酒精或含咖啡因的饮料、吸烟、吃含咖啡因的食物(如巧克力)以及服用食欲抑制剂或利尿剂——尤其是在临睡前。
醒时过亮的光线照射
白天的光线照射有助于矫正昼夜节律，但如果光线暴露太接近睡眠时间，则会干扰睡眠。建议在睡前几小时不要使用有蓝光的设备。