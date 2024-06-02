睡眠和觉醒障碍的研究方法

一些疾病可能导致失眠或EDS（有时均可发生），一些只会引起其中一种(见表导致失眠和日间嗜睡的一些原因)。

表格 失眠和日间睡眠过多的一些原因 表格

失眠 最常见的原因是：

失眠障碍（如适应性睡眠障碍和精神生理性障碍）

不恰当的睡眠习惯

心理障碍，特别是情绪、焦虑和药物滥用障碍

多种躯体疾病如肺心病、骨骼肌疾病、慢性疼痛

EDS最常见病因有：

睡眠不足综合征

阻塞性睡眠呼吸暂停

多种内科、神经内科（如嗜睡症、周期性肢体运动障碍）和精神科疾病

昼夜睡眠节律紊乱如倒时差及轮班工作所致的睡眠障碍

不良睡眠习惯指无助于睡眠的行为。他们包括

摄入咖啡因或拟交感或其他刺激性药物（特别是在睡前，但对特别敏感者下午亦可致）

在深夜运动或兴奋（如看，激动人心的电视节目， 体育项目）

无规律的作息

通过睡懒觉或小憩来弥补睡眠不足的患者可能会进一步破坏夜间睡眠。

调整性失眠 由于急性的情绪压力（例如失业、住院、失去家庭成员）扰乱了睡眠。

心理生理性失眠是一种持续时间远超出的诱发因素的失眠（无论原因），通常是因为患者对疲劳一天之后的晚上无法睡眠的预期性焦虑。通常，患者会花好几小时去想自己失眠的事实，且在自己的卧室会比在外更难入睡。

躯体性睡眠障碍引起疼痛与不适的一些疾病（如关节炎、肿瘤、椎间盘突出等），尤其是由运动诱发加重的，可导致一过性的无法入睡与睡眠质量降低。夜间癫痫发作亦可影响睡眠。

多数精神性睡眠障碍与EDS和失眠相关。约80％的重度抑郁症患者报告EDS和失眠；反观，慢性失眠症患者众40％有重大精神疾病，通常是一种情绪障碍。

睡眠不足综合征是指夜间有条件睡眠但仍有睡眠不足的情况，多数因为承担着社会或工作责任。

药物相关睡眠障碍 由于长期使用或停用各种药物、非法药物或其他物质而导致的。

昼夜节律性睡眠障碍导致内源性睡眠-觉醒节律与环境明暗周期之间的错位。 原因可能是外部的（如时差、轮班工作）或内部的（例如睡眠时相延迟或提前综合征）。

中枢性睡眠呼吸暂停包括睡眠期间呼吸停止或浅呼吸的反复发作，持续时间至少10秒，这是由于呼吸运动的减少引起的。这种疾病通常会表现为被打断、不能恢复精神的睡眠。

阻塞性睡眠呼吸暂停由睡眠期间间断性的上呼吸道的部分或完全封闭，导致呼吸停止时间≥10秒。多数患者打鼾，有时病人会气喘着醒来。这些事件会扰乱睡眠并导致睡眠质量不佳和日间过度思睡（EDS）。

嗜睡症 以慢性 EDS 为特征，1 型发作性睡病常伴有猝倒症、睡眠麻痹以及入睡前或入睡后幻觉：

猝倒 是由突发的情绪反应（如大笑、生气、害怕、开心、惊讶）引起的短暂(几秒到几分钟)的肌无力或麻痹，而不伴有意识的丧失。 无力可能局限于肢体（如当鱼上钩时患者可能松开钓竿），或在大笑大怒时（如“笑到乏力”）突然瘫倒在地。猝倒症还可以表现为视力模糊、膝盖弯曲或言语不清。

睡眠瘫痪 是指刚刚入睡或刚醒来时暂时无法动弹。

睡前或半醒现象是指通常在刚入睡发生的生动的听或视幻觉，偶尔也发生在刚睡醒时。

周期性肢体运动障碍的特征为睡眠时远端肢体重复（通常为每20～40秒）的抽搐或踢腿样动作。患者常常抱怨中断的夜间睡眠或EDS。他们通常不记得其后伴随的活动和短暂觉醒，且四肢无异常感觉。

不宁腿综合征的特征是不可抗拒的抖腿冲动，以及较少见的抖手臂，通常在斜倚时伴有感觉异常（如蠕动或爬行的感觉）。为了缓解症状，病人常会不断屈伸患肢、踢腿或行走。造成难以入睡、反复夜惊或两者兼有。