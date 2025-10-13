常用抗帕金森病口服药物
药物治疗
主要不良反应
多巴胺前体
卡比多巴/左旋多巴10/100，25/100或25/250mg（即刻释放或水溶片）
中枢：嗜睡，意识混乱、体位性低血压、精神异常、梦魇、运动障碍
外周：恶心、食欲下降、面部潮红、腹部痉挛、便秘、心悸
与突然停药相关：抗精神病药恶性综合征
卡比多巴/左旋多巴 25/100 或 50/200 mg（控释片；仅推荐用于控制夜间[而非日间]症状）
抗病毒药物
金刚烷胺:
意识混乱、尿潴留、下肢水肿、眼压高、网状青斑
少见情况下，与停药或剂量减少相关： 抗精神病药物恶性综合征
多巴胺能激动剂
阿朴吗啡
恶心、呕吐、头晕（由于体位性低血压）、幻觉、冲动控制障碍（赌博、购物、暴饮暴食、收集）
仅使用罗替戈汀贴片，腿部和应用部位会出现发红、瘙痒和肿胀
普拉克索
罗匹尼罗
罗替高汀（经皮给药）
选择性B型单胺氧化酶（MAO-B）抑制剂
雷沙吉兰
恶心，失眠，嗜睡，水肿
司来吉兰*
可能加重左旋多巴所致的恶心、失眠、意识混乱及运动障碍
抗胆碱能药物†
苯扎托品
嗜睡、口干、尿潴留、便秘、眼花
老年人多见：意识混乱、谵妄、出汗减少导致体温调节受损
苯海索
儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)抑制剂
恩他卡朋‡
左旋多巴的生物利用度增加所致：运动障碍，恶心，精神错乱，幻觉
与左旋多巴无关：背部疼痛，腹泻，尿液颜色改变
托卡朋有肝毒性风险（罕见）
奥匹卡朋
托卡朋
* 司来吉兰也有颊黏膜吸收剂型。
† 老年人应尽量避免使用抗胆碱能药物。 由于这些药物有副作用，并且最近的研究结果表明，这些药物可能会增加tau蛋白病理学和神经退行性改变，因此应该限制使用。
‡恩他卡朋也有复方制剂（卡比多巴 + 左旋多巴 + 恩他卡朋）。