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常用抗帕金森病口服药物

常用抗帕金森病口服药物

药物治疗

主要不良反应

多巴胺前体

卡比多巴/左旋多巴10/100，25/100或25/250mg（即刻释放或水溶片）

中枢：嗜睡，意识混乱、体位性低血压、精神异常、梦魇、运动障碍

外周：恶心、食欲下降、面部潮红、腹部痉挛、便秘、心悸

与突然停药相关：抗精神病药恶性综合征

卡比多巴/左旋多巴 25/100 或 50/200 mg（控释片；仅推荐用于控制夜间[而非日间]症状）

抗病毒药物

金刚烷胺:

意识混乱、尿潴留、下肢水肿、眼压高、网状青斑

少见情况下，与停药或剂量减少相关： 抗精神病药物恶性综合征

多巴胺能激动剂

阿朴吗啡

恶心、呕吐、头晕（由于体位性低血压）、幻觉、冲动控制障碍（赌博、购物、暴饮暴食、收集）

仅使用罗替戈汀贴片，腿部和应用部位会出现发红、瘙痒和肿胀

普拉克索

罗匹尼罗

罗替高汀（经皮给药）

选择性B型单胺氧化酶（MAO-B）抑制剂

雷沙吉兰

恶心，失眠，嗜睡，水肿

司来吉兰*

可能加重左旋多巴所致的恶心、失眠、意识混乱及运动障碍

抗胆碱能药物†

苯扎托品

嗜睡、口干、尿潴留、便秘、眼花

老年人多见：意识混乱、谵妄、出汗减少导致体温调节受损

苯海索

儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)抑制剂

恩他卡朋‡

左旋多巴的生物利用度增加所致：运动障碍，恶心，精神错乱，幻觉

与左旋多巴无关：背部疼痛，腹泻，尿液颜色改变

托卡朋有肝毒性风险（罕见）

奥匹卡朋

托卡朋

* 司来吉兰也有颊黏膜吸收剂型。

† 老年人应尽量避免使用抗胆碱能药物。 由于这些药物有副作用，并且最近的研究结果表明，这些药物可能会增加tau蛋白病理学和神经退行性改变，因此应该限制使用。

‡恩他卡朋也有复方制剂（卡比多巴 + 左旋多巴 + 恩他卡朋）。

* 司来吉兰也有颊黏膜吸收剂型。

† 老年人应尽量避免使用抗胆碱能药物。 由于这些药物有副作用，并且最近的研究结果表明，这些药物可能会增加tau蛋白病理学和神经退行性改变，因此应该限制使用。

‡恩他卡朋也有复方制剂（卡比多巴 + 左旋多巴 + 恩他卡朋）。

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