帕金森病是一种缓慢进展的变性疾病，以静止性震颤、肌强直、运动徐缓，最终导致步态、姿势不稳为特征表现。诊断是基于临床的。 治疗旨在利用左旋多巴加卡比多巴和/或其它药物（如，多巴胺激动剂，单胺氧化酶-B抑制剂，金刚烷胺）重建脑内多巴胺能功能。对于非痴呆患者的难治性症状，立体定向深部脑刺激或病灶手术以及左旋多巴和阿朴吗啡泵可能有帮助。
（参见运动障碍和小脑疾病概述。）
北美 45 岁以上成年人中帕金森病的患病率约为 0.6%；患病率随年龄增长而增加（1）。
本病的平均起病年龄约为6岁。患有震颤为主的疾病的患者可能比患有运动不能性强直疾病的患者更早出现运动症状（2）。
帕金森病通常是特发性的。
青少年帕金森病很是一种罕见的疾病，始于儿童或青春期，最长可达20岁。21岁-40岁之间发病被称为年轻或早发性帕金森病。青少年和早发性帕金森病更可能是遗传原因； 这些形式可能不同于晚发性帕金森病，因为
它们进展较慢。
对多巴胺能治疗非常敏感。
大多数失能是由非运动性症状引起的，例如抑郁，焦虑和疼痛。
继发性帕金森综合征 是脑功能障碍，其特征是基底节多巴胺能封锁，其类似于帕金森病，但它是由帕金森病（例如，药物，脑血管疾病，外伤，脑炎后的变化）以外的原因所致。
非典型帕金森综合征是指一组类似帕金森病的神经退行性疾病，但具有不同的临床特征，预后较差，对左旋多巴反应一般或不佳，并且具有不同的病理学改变（例如，神经变性疾病如多系统萎缩，进行性核上性麻痹，路易体痴呆和皮质基底节变性）。
参考文献
1.Willis AW, Roberts E , Beck JC, et al: Incidence of Parkinson disease in North America.NPJ Parkinsons Dis 8 (1):170, 2022.doi: 10.1038/s41531-022-00410-y
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帕金森病的病理生理学
突触核蛋白主要是神经元细胞蛋白，可以聚集成不溶性纤维并形成路易体。
散发性或特发性帕金森病的病理特征是
在黑质纹状体系统突触核蛋白形成路易小体
然而，突触核蛋白可在神经系统中的许多其他部位积聚，包括迷走神经运动背核，基底核，下丘脑，大脑皮质，嗅球，交感神经节和胃肠道的肌间神经丛。路易小体随时间沉积，许多学者认为帕金森病是系统性突触核蛋白沉积相对较晚期阶段的病变。其他突触核蛋白病（突触核蛋白沉积症），包括路易体痴呆 和多系统萎缩。帕金森病与其他突触核蛋白沉积病有共有的特点，如植物神经功能紊乱和痴呆。
很少情况下，帕金森病不产生路易小体（例如， PARK 2 基因突变所致）。
在帕金森病中，黑质、蓝斑和其他脑干多巴胺能细胞元内的色素神经元退化。黑质神经元减少导致壳核（基底节一部分）背部 多巴胺 退化，从而导致许多帕金森病的运动症状（见图基底神经节）。
基底神经节
帕金森病的病因
尽管帕金森病最初被认为是散发性的，但越来越多的证据表明，帕金森病具有很大的遗传成分，可能导致或影响至少 10% 至 25% 的病例，更常见于年轻患者（1）。基因突变的频率因种族而异。
在世界范围内， LRRK2 编码富含亮氨酸重复蛋白激酶 2) 和 GBA （编码葡萄糖脑苷脂酶），这是帕金森病的两个最常见的遗传决定因素。突触核蛋白基因的突变、重复或三重重复是帕金森病的非常罕见的家族性病例。
环境风险因素包括接触一氧化碳、使用杀虫剂和长期饮用井水。摄入咖啡因、吸烟和体力活动可降低风险。
病因参考文献
1.Singleton AB, Farrer MJ, Bonifati V: The genetics of Parkinson’s disease: Progress and therapeutic implications.Mov Disord 28 (1):14–23, 2013.doi: 10.1002/mds.25249
帕金森病的症状和体征
大多数帕金森病患者起病时症状隐匿。
首发症状多为单手静止性震颤。颤颤特点如下：
缓慢而粗大
静息时表现最为明显，运动时减轻，在睡眠时完全消失
情绪紧张或疲劳时震颤加重
常累及腕及手指，有时包括拇指和食指摩擦运动（搓丸），就像手里搓丸或处理小物件
通常，手或脚首先受到影响，通常不对称。下颌、舌头也可被累及，但是发声通常不受累。然而，说话可能会变得低声，具有特征性的单调，有时是口吃的构音障碍。随着僵硬的进展，颤抖可能变得不那么明显。在以僵硬-运动障碍为主的帕金森病中，静息性震颤是轻微的或不存在的。
肌强直在许多患者中独立于震颤。当临床医生活动患者僵直的关节时，由于肌张力的变化，可以产生一种半节律性的抽搐，形成一种齿轮样效果（齿轮样强直）。
动作缓慢 （运动迟缓）是帕金森病的典型特征。 重复的运动活动导致运动幅度逐渐或持续降低（运动机能减退），并且运动变得难以开始（运动不能）。
肌强直和运动减少可能造成肌肉疼痛和感觉乏力。患者多有面具脸（表情缺失），伴口唇微张，瞬目减少。过度流涎（流口水）可能导致残疾。
运动减少以及远端肌肉控制受损会导致写字过小症（写字母过小）以及日常生活更加困难。
姿势不稳 可能会在帕金森病后期发展；如果在疾病发作时出现，应怀疑其他诊断。患者行走启动，转弯和停止困难。他们拖着脚走，采取小步，抱着双臂弯曲到腰部，走路时摆臂很少或根本没有。 步伐可能会不经意地加速，而步幅逐渐缩短;此步态异常，称为慌张步态，常常是冻结步态的前期表现 （在没有警告的情况下，行走和其他随意运动可能会突然停止）。 由于姿势反射的缺失造成患者重心移位，因而患者有向前倾倒（前冲步态）或向后跌倒（后退步态）的趋势。躯体姿势呈前倾样。
痴呆 在约三分之一病人中可出现，一般在帕金森病晚期。 其发展的早期预测因素为视觉空间障碍（例如，在驾驶时迷路）以及言语流畅性降低。
睡眠障碍常见。失眠可能是由于夜间排尿或由于不能再床上翻身所致。睡眠剥夺可加重抑郁、认知功能障碍，白天嗜睡。快速眼动（REM）期睡眠行为异常可能会发生；在这种疾病中，由于REM睡眠期间通常出现的瘫痪是不存在的，所以在REM睡眠过程中会出现言语表达和不可控的、可能是剧烈的肢体运动。REM睡眠行为障碍通常伴有主要发生在α-突触核蛋白病患者中的早期神经退行性体征（这可能先于和/或增加患帕金森病的风险）、多系统萎缩或者路易体痴呆。
由于突触核蛋白沉积可发生于中枢神经系统其他部位、周围神经系统或自主神经系统，可出现帕金森综合征无关的神经系统综合征。举例如下：
在一些患者中，这些症状出现在帕金森病运动症状之前，并随时间恶化。
脂溢性皮炎也很常见
帕金森病的诊断
主要依赖运动症状的临床评估
帕金森病的诊断是基于临床的。如果患者具有特征性的表现，如单侧静止性震颤、运动减少或肌强直，则要怀疑帕金森病。在手指对鼻子的协调测试中，震颤在被测试的肢体中消失（或减轻）。
神经系统体检，可以发现患者快复及轮替运动差。感觉和肌力通常正常。反射虽然正常，但可能由于明显的震颤及肌强直而很难被引出。
由帕金森病引起的运动迟缓及运动减少需要与皮质脊髓束病变引起的运动减少和痉挛状态鉴别。不同于帕金森病，皮质脊髓束病变引起
轻瘫（虚弱或瘫痪），优先在远端抗重力肌肉
反射亢进
跖伸反应（Babinski征）
肌张力的大小与拉伸肌肉的速度和程度成正比，但到一定程度，抵抗会突然消失（折刀现象）。
帕金森病的诊断依靠特征性体征，如瞬目减少、面部表情缺乏、姿势反射受损、特征性异常步态。也存在姿势不稳定，但如果在疾病早期发生，临床医生应考虑其他可能的诊断。
在老年患者中，其他可能导致自发运动减少或小步态的病因，如严重的抑郁症，甲状腺功能减退，或者使用抗精神病药或某些止吐药，在诊断帕金森病前必须排除在外。
为了帮助鉴别继发性或非典型帕金森病，临床医生需测试患者对左旋多巴的反应。一个大的，持续的反应强烈支持帕金森病。对1200毫克/天左旋多巴反应中等或没有反应通常提示其他类型的帕金森综合征。多巴胺配体成像有助于区分帕金森病（异常成像结果）和药物引起的帕金森病（正常成像结果）或特发性震颤（正常成像结果）。然而，这种成像无法区分不同类型的退行性帕金森病，如帕金森病和路易体痴呆症。
继发性或非典型帕金森综合征的原因可通过鉴定
完整地询问病史，包括职业史、药物史及家族史
评估帕金森病以外的神经功能缺损症状
若症状不典型需进行神经影像学检查（例如早期跌倒，早期认知功能障碍，观念运动性失用[无法模仿手势]，反射亢进）
帕金森病的治疗
卡比多巴/左旋多巴（主要治疗药物）
金刚烷胺，MAO B型（MAO-B）抑制剂，或者，在少数患者中使用抗胆碱能药
多巴胺能激动剂
儿茶酚-邻-甲基转移酶(COMT)抑制剂，通常与左旋多巴联用，可应用于左旋多巴疗效减弱时
如果药物无法充分控制症状或造成不能耐受的不良反应，可手术治疗
运动及功能锻炼
很多口服药物均可缓解患者帕金森病的症状 ([1]; 见表一些常用的口服抗帕金森药物）。
左旋多巴是最有效的治疗。然而，当帕金森病进展（有时发生在诊断后不久）时，左旋多巴疗效会减弱，造成运动症状波动和运动障碍（见下方)。为了降低左旋多巴的时间，从而最大限度地减少这些影响，临床医生可以考虑优先用以下药物治疗轻度残疾的年轻患者：
MAO-B抑制剂（司来吉兰，雷沙吉兰）
多巴胺激动剂（例如普拉克索，罗匹尼罗，罗替戈汀）
金刚烷胺（这也是试图降低峰值剂量运动障碍最好的选择）
然而，如果这些药物不能充分控制症状，临床医师应及时启动左旋多巴，因为它通常可以大大提高的生活质量。现在的证据提示，左旋多巴变得无效的原因是疾病进展，而不是像之前认为的那样，由于左旋多巴的累积暴露，因此早期使用左旋多巴很可能不会加速其无效。
老年人通常需要减少剂量。避免使用可导致或加重症状的药物，特别是抗精神病药物。
左旋多巴
左旋多巴是多巴胺的代谢前体。它可以通过血脑屏障进入基底节，并脱羧形成多巴胺。外周脱羧酶抑制剂卡比多巴的联合用药可防止左旋多巴在脑外（外周）脱羧为多巴胺，从而降低在脑内产生治疗水平所需的左旋多巴剂量，并将外周循环中多巴胺产生的不良影响降至最低。
左旋多巴在缓解运动迟缓和僵硬方面最为有效，通常能显著减轻震颤(2)。
左旋多巴常见的短期不良反应有
恶心
呕吐
头晕
常见的长期不良影响 包括
心理和精神异常（例如，谵妄与困惑、妄想、视幻觉、刻板行为 [复杂、重复、刻板的行为]）
运动功能障碍（例如运动障碍，运动波动）
幻觉和偏执最常发生在老年人和存在认知功能障碍或痴呆的患者中。
随着疾病的进展，引起运动障碍的药物剂量趋于减少。随着时间的推移，达到治疗益处的剂量和引起运动障碍的剂量趋于一致。
每隔4～7天逐步增加卡比多巴/左旋多巴剂量，直到产生最大效果或出现不良反应。低剂量起始可减少不良反应，，如半片25/100mg卡比多巴/左旋多巴片剂一天3~4次（12.5/50mg，一天3~4次），并缓慢增加至约1、2、3pian25/100mg的片剂，一天4次。根据患者的耐受性和反应情况，临床医生可以每周将剂量增加至每天 4 次，每次 2 或 3 片。在不太常见的情况下，左旋多巴的剂量可增加至每天 5 次，每次 3 片。大部分帕金森病患者需要左旋多巴400〜1200mg/d，每隔2-5小时分次服用 。
左旋多巴不应与食物同时给予，因为蛋白能降低左旋多巴吸收。建议每天服用 4 到 5 剂左旋多巴，以减少左旋多巴血浆水平波动对不同基底神经节的影响，这会导致运动波动和运动障碍。
如左旋多巴出现明显的外周不良反应（比如恶心、呕吐、体位性头晕目眩），增加卡比多巴的使用剂量可能有效。卡比多巴的剂量高达150mg都是安全的，不会降低左旋多巴的药效。
多潘立酮可用于治疗左旋多巴（和其他抗帕金森病药物）的不良反应。它阻断外周多巴胺受体，不会穿过血脑屏障影响大脑。通过减少左旋多巴脱羧为多巴胺，多潘立酮减轻左旋多巴的外周不良反应，从而减少恶心、呕吐和体位性低血压。推荐的剂量是
立即释放：10 毫克，每天 3 次口服，如果需要，可增加至 20 毫克，每天 3 次
缓释： 30 至 60 毫克，早上一次（此剂量可能足以控制左旋多巴的外周不良反应）
多潘立酮在美国并不常见。
卡比多巴/左旋多巴可溶性即刻释放的口服制剂无需开水送服，可用于存在吞咽障碍的患者。剂量与非可溶性即刻释放卡比多巴/左旋多巴相同。
卡比多巴/左旋多巴的控释制剂可用;然而，它通常仅用于治疗夜间症状，因为当与食物一起服用，它会被不正常吸收，在胃内存在的时间较即刻释放制剂长。
新的左旋多巴给药形式已经可用或正在开发中，但尚未显示出优于速释卡比多巴/左旋多巴 25/100 mg。
少见情况下，尽管左旋多巴会引起幻觉或谵妄，也应给予左旋多巴以维持运动功能。在这种情况下，可以用药物治疗幻觉和谵妄。
精神病 采用口服喹硫平或氯氮平治疗;这些药物，不同于其他抗精神病药物（例如，利培酮，奥氮平，其他典型的精神病药物），不加重帕金森症状。喹硫平初始剂量为25mg一天1次，夜间服用，每隔1～3天加量25mg，逐步加量到每晚400mg或200mg，每天2次。尽管氯氮平是最有效的，但临床使用有限，因为存在粒细胞缺乏的风险（发生率约为1%）。氯氮平剂量为12.5-50毫克，一天1次至12.5至25mg，一天2次。 前6个月每周监测全血细胞计数，后6个月每2周监测一次，此后每4周监测一次。然而，监测频率可根据WBC计数而变化。最近的证据表明匹莫范色林可有效控制精神病症状，且不加重帕金森症状;同时，不需要进行药物监测(3)。待有效性和安全性进一步确认后，pimavanserin可能成为控制帕金森病精神症状首选药物。
2-5年的治疗后，大多数患者对左旋多巴反应出现波动，症状控制可以在有效和无效之间不可预测的波动（开 - 关波动），因为左旋多巴疗效开始减弱。在下一个计划的剂量之前，可能会出现症状（称为关效应）。左旋多巴的药代动力学特性（尤其是作为口服药物的短半衰期）和疾病进展的综合作用导致了运动障碍和失调效应。
在帕金森病早期，有足够的存活神经元来缓冲黑质中多巴胺能受体的任何过饱和。因此，运动障碍不太可能发生，并且由于过量左旋多巴的再摄取和再利用，左旋多巴的治疗效果持续时间更长。随着多巴胺能神经元的进一步耗竭，每剂量的左旋多巴都会使越来越多的多巴胺受体饱和，导致运动障碍和药效波动，因为左旋多巴向黑质的输送依赖于左旋多巴的血浆半衰期（1.5至2小时）。
就如既往所认为的，运动障碍主要是由于疾病进展所致，而与累计暴露的左旋多巴剂量不直接相关。 疾病进展与口服左旋多巴脉冲给药相关，这增敏并改变谷氨酸受体，特别是NMDA（相关ñ-甲基-ð天冬氨酸）受体。最终，每次给药后的改善状态维持时间缩短，药物引起的运动障碍导致从无动到运动障碍波动。通常情况下，这种波动是通过将左旋多巴剂量保持在尽可能低的水平并使用短至每1至2小时的给药间隔来管理的，这是不切实际的。减少关闭（无运动）时间的替代方法包括辅助使用多巴胺激动剂以及COMT和/或MAO抑制剂；金刚烷胺可能有助于治疗运动障碍。
左旋多巴/卡比多巴肠凝胶 的制剂可以通过连接到插入近端小肠的输送管的泵给予。目前正在研究这种配方，用于治疗运动剧烈波动和/或运动障碍的患者，这些患者不能通过药物缓解，也不能进行深部脑刺激。
金刚烷胺:
金刚烷胺最常用于以下方面：
缓解左旋多巴继发性运动障碍。
减轻震颤
金刚烷胺可作为轻度帕金森综合征的起始单药治疗，后期可用于加强左旋多巴的疗效。它可增加了左旋多巴的活性，增强抗胆碱能作用，或两者兼有。金刚烷胺也是NMDA-受体拮抗剂，因此可以有助于减缓帕金森病和运动障碍的进展。作为单一用药，金刚烷胺可能会在用药数月后失效。
多巴胺受体激动剂
这些药物可直接激活基底节处的 多巴胺受体。他们包括
普拉克索
罗匹罗尼
罗替高汀
阿朴吗啡
口服多巴受体激动剂可单用，但是多在几年后效果不佳。 服用小剂量左旋多巴时，早期加用上述药物，对运动障碍和开关现象高危患者有效。然而，多巴胺激动剂疾病的所有阶段均有效，包括晚期作为辅助治疗。不良反应限制多巴胺受体激动剂口服制剂使用在1〜2％的患者中，这些药物可能会导致强迫性赌博，过度购物，性欲亢进或暴饮暴食，需要减少甚至停用致病药物，甚至避免使用相同类别药物。
普拉克索 和 罗匹尼罗, 口服可代替左旋多巴或与左旋多巴一起用于早期帕金森病，如若有必要且无禁忌症的情况下，可用于晚期疾病的治疗。 这些药物的半衰期为6至12小时，可作为速释制剂服用，每天3次。它们也可以作为缓释制剂，每天一次，有助于最大程度地降低血液中的峰值和谷值。白天嗜睡是常见的不良反应。
罗替戈汀, 经皮给药，一次/天，较其他给药形式可提供更连续的多巴胺能刺激。起始剂量为每日5mg，增至每日6mg。在美国以外的国家，建议使用更高剂量（8毫克）。
阿扑吗啡 是一种多巴胺激动剂，用于频繁和严重的少动-强直型波动时的补救治疗。可以舌下给药或皮下给药。起效快（5～10分钟），但维持时间很短（60～90分钟）。根据需要，每天最多可以给予5次阿扑吗啡。首剂试用2mg，明确是否发生体位性低血压。测量用药前、用药后20分钟、40分钟及60分钟的卧立位血压。其余副作用与其他多巴胺受体激动剂的副作用相似。使用阿朴吗啡治疗前3天及治疗开始后的前2个月继续给予曲美苄胺300mg po tid，可预防恶心。
皮下泵给予阿朴吗啡在某些国家和地区可行;它可以在帕金森病晚期且不适合手术治疗的患者中用来代替左旋多巴泵。
溴隐亭在一些国家可能被使用，但在北美，它的使用很大程度上仅限于治疗垂体腺瘤，因为它会增加心脏瓣膜纤维化和胸膜纤维化的风险。
培高利特，旧的麦角衍生多巴胺激动剂，已退出市场，因为它增加了心脏瓣膜纤维化的风险。
选择性MAO-B抑制剂
选择性MAO-B抑制剂包括司来吉兰和雷沙吉兰。
司来吉兰抑制脑内分解多巴胺的两种酶中的一种，从而延长了左旋多巴的活性。在部分关症状轻微的患者中，司来吉兰有助于延长左旋多巴的有效性。司来吉兰可作为单药初始治疗，控制轻微症状；可将使用左旋多巴的时间延迟1年。 5mg 口服，一天2次的剂量不会导致高血压危象；药物的安非他明类代谢物，在患者服用非选择性MAO抑制剂消耗食物中的酪胺（例如奶酪）有时触发高血压危象。尽管事实上无不良反应，司来吉兰可能会加重左旋多巴所导致的运动障碍、心理和精神不良反应以及恶心，此时，需要减少左旋多巴的剂量。司来吉兰有可通过口腔黏膜吸收的剂型（zydis-司来吉兰）。
雷沙吉兰 抑制的酶与司来吉兰一样。它是有效的，并在疾病早期和晚期耐受性良好;雷沙吉兰1-2mg口服，一天1次，类似于司来吉兰。不像司来吉兰，它不具有苯丙胺样代谢物，因此从理论上讲，患者消耗酪胺而诱发高血压危象的风险较雷沙吉兰更低。
抗胆碱能药物
抗胆碱能药物可以作为帕金森病早期的单一治疗用药，也可以作为疾病晚期辅助左旋多巴的用药。它们对震颤最有效。剂量应非常缓慢的增加。副作用包括认知障碍和口干，这使老年人特别烦恼，可是使用这些药物的主要问题。因此，抗胆碱能药物通常只用在震颤为主的帕金森病或存在肌张力障碍的年轻患者。很少，它们用在无认知障碍或精神障碍老年患者中，作为辅助治疗。
某些使用小鼠模型的研究表明，抗胆碱能药物的使用应该受到限制，因为这些药物似乎增加了 病理性tau蛋白沉积 和 神经变性;增加程度与药物的中枢抗胆碱能活性相关（4, 5)。
常用的抗胆碱能药物包括
Benztropine：夜间 0.5 mg 至 1 mg 每天 2 次至 2 mg 每天 3 次
苯海索：1 毫克，每天 3 次，最多 2 至 5 毫克，每天 3 次
联合应用抗组胺药和抗胆碱能药（如，苯海拉明，口服25～50mg一天2次到一天4次；邻甲苯海拉明，口服50mg一天1次到一天4次）有时可有效治疗震颤。
对于抑郁病人，服用抗胆碱能三环抗抑郁剂（如，阿米替林，每晚临睡前口服10～150mg）可以作为左旋多巴的辅助用药。
儿茶酚-邻-甲基转移酶(COMT)抑制剂:
这些药物（如恩他卡朋、托卡朋）可以抑制脑内左旋多巴和多巴胺的降解，从而可作为左旋多巴的辅助用药。它们通常被应用于长期服用左旋多巴因而左旋多巴疗效减弱应答不好（被称作消除效应）的患者中，
恩他卡朋 可以与左旋多巴和卡比多巴组合使用。对于任何左旋多巴剂量，可给予200mg的恩他卡朋，最大剂量为200毫克8次/天。
托卡鹏 是一种更有效的COMT抑制剂，因为它可以穿过血 - 脑屏障;然而，它应用不广泛，因为在少见情况下，报道它存在肝脏毒性。如果恩他卡朋不能有效控制关现象，托卡朋是一个不错的选择。托卡朋的剂量可从100mg逐渐增加至200毫克，一天三次。肝酶必须定期监测。 如果ALT或AST水平升高至正常范围的上限的两倍或更高，或者临床症状和体征提示肝脏受损，应停用托卡朋。
奥匹卡朋是一种新的第三代儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)抑制剂，对帕金森病患者似乎有效且安全。与托卡朋和恩他卡朋不同，奥匹卡朋不需要通过定期实验室测试或多次口服给药进行监测。推荐剂量为睡前 50 毫克。
常用抗帕金森病口服药物
药物治疗
日均剂量和适用时的最大剂量
主要不良反应
多巴胺前体
卡比多巴/左旋多巴10/100，25/100或25/250mg（即刻释放或水溶片）
25/100mg 片剂的1-3片，每天4次
中枢：嗜睡，意识混乱、体位性低血压、精神异常、梦魇、运动障碍
外周：恶心、食欲下降、面部潮红、腹部痉挛、便秘、心悸
与突然停药相关：抗精神病药恶性综合征
卡比多巴/左旋多巴25/100或50/200mg（控释片；只推荐控制夜间症状，而非白日症状）
睡前服用1或2片50/200 mg的片剂
抗病毒药物
金刚烷胺:
每天 2 次 100 毫克
意识混乱、尿潴留、下肢水肿、眼压高、网状青斑
少见情况下，与停药或剂量减少相关： 抗精神病药物恶性综合征
多巴胺能激动剂
阿朴吗啡
2至6毫克皮下注射或10-30毫克舌下注射
恶心、呕吐、头晕（由于体位性低血压）、幻觉、冲动控制障碍（赌博、购物、暴饮暴食、收集）
仅使用罗替戈汀贴片，腿部和应用部位会出现发红、瘙痒和肿胀
普拉克索
0.5～1 mg tid
最大剂量：4.5mg/天
缓释制剂：每天服用1~2次
罗匹罗尼
3-4mg tid
最大剂量：24mg/天
缓释制剂：一天给药一次
罗替高汀
每天 4、6 或 8 毫克，每天贴片
抗胆碱能药物*
苯扎托品
1 mg每天 2 次– 2 mg每天 3 次
嗜睡、口干、尿潴留、便秘、眼花
老年人多见：意识混乱、谵妄、多汗导致体温调节受损
安坦
2-5 毫克，每天 3 次
选择性B型单胺氧化酶（MAO-B）抑制剂
雷沙吉兰
1mg，每天1次
恶心，失眠，嗜睡，水肿
司来吉兰†
每天 2 次，每次 5 毫克，早餐和午餐时服用
可能加重左旋多巴所致的恶心、失眠、意识混乱及运动障碍
儿茶酚-邻-甲基转移酶(COMT)抑制剂:
恩他卡朋‡
每剂左旋多巴给予200mg
最大剂量：200mg，每日8次
左旋多巴的生物利用度增加所致：运动障碍，恶心，精神错乱，幻觉
与左旋多巴无关：背部疼痛，腹泻，尿液颜色改变
托卡鹏有肝毒性的风险（罕见）
Opicapone
临睡前 50mg
托卡朋
100–200 毫克，每天 3 次
*抗胆碱能药物在老年患者中应慎用。 由于这些药物有副作用，并且最近的研究结果表明，这些药物可能会增加tau蛋白病理学和神经退行性改变，因此应该限制使用。
†司来吉兰有口腔黏膜吸收剂型。
‡恩他卡朋有三联组合药物片剂（卡比多吧，左旋多巴，恩他卡朋）
手术
如果药物治疗无效和/或有不可耐受的不良反应，可考虑手术，包括深部脑刺激和病灶手术。
深部脑刺激 对于左旋多巴引起的运动障碍或显着运动波动的患者，通常建议进行丘脑底核或苍白球内部的检查；这种手术可以调节基底神经节的过度活动，从而减轻帕金森病患者的帕金森症状。对于只存在震颤的患者，有时推荐丘脑腹外侧核刺激术;然而，因为大多数病人也有其他症状，通常优先选用刺激底丘脑核，因为这不仅可缓解震颤，也可改善其他症状。当主要问题是运动障碍控制不足或患者认知能力下降的风险增加时，苍白球内是一个很好的目标。
Lesional手术旨在阻断苍白球传递到丘脑的过度活动；在以震颤为主的帕金森病患者中，丘脑切开术有时用于控制震颤。然而，病变手术不是可逆的，并且不能随时间调节; 不推荐双侧损伤手术，因为它会发生严重的不良反应，如吞咽困难和情绪障碍。皮损手术涉及丘脑底核是禁忌，因为它会导致严重的颤搐。
患者选择 是帕金森病功能性手术成功的最重要因素。当运动障碍和/或运动波动的药物治疗无效或受到严重限制时，通常考虑手术。药物治疗可能是不充分的，因为药物有副作用，阻止左旋多巴剂量的进一步增加，这可能会减轻症状。
其他选择标准包括
帕金森病存在 5 至 15 年
患者年龄 < 70 岁
没有显着的认知能力下降，没有情感障碍，并且根据预期寿命，没有终末期疾病（例如，癌症、慢性肾功能衰竭、肝功能衰竭、严重的心脏病、不受控制的糖尿病或高血压）
认知功能障碍，痴呆或精神障碍的患者不合适进行手术，因为手术会加重认知功能障碍和精神疾病，以及额外的精神损害远远超过的运动功能改善所带来的好处。
高强度聚焦超声（HIFU）
MR引导的高强度聚焦超声可用于控制帕金森病患者对药物难治的严重震颤。通过此程序，可以消融丘脑的腹侧中间核，而出血和感染的风险最小，当使用更具侵入性的神经外科手术时可能会发生这种情况。
除了震颤以外，HIFU 还有望治疗运动迟缓和僵硬症状，同时降低运动障碍的发生率（6）。尽管 HIFU 比其他外科手术侵入性更小，但深部脑刺激仍然受到大多数专家临床医生的青睐。
物理治疗
治疗目标是最大可能地恢复患者的活动能力。患者应增加每日活动量，直到达到最大耐受量。如果不能，包括规律性运动锻炼在内的理疗及职业训练有助于维持躯体现状。 治疗师可以指导患者学会相应的策略，并帮助在家中建立适宜的措施（如安装扶手以减少跌倒的风险）。
为了预防或缓解便秘（可能由帕金森病、抗帕金森病药物和/或不活动引起），患者应食用高纤维饮食，尽可能多地锻炼，并饮用足量的液体。 食品添加剂（如，车前子）和刺激性泻药（如，每天口服便塞停10～20mg每天1次）对缓解便秘有效。
护理和临终事宜
治疗参考文献
1.Fox SH, Katzenschlager R, Lim S-Y, et al: International Parkinson and movement disorder society evidence-based medicine review: Update on treatments for the motor symptoms of Parkinson's disease.Mov Disord 33 (8):1248–1266, 2018.doi: 10.1002/mds.27372 Epub 2018 Mar 23.
2.Fahn S, Oakes D, Shoulson I, et al: Levodopa and the progression of Parkinson's disease.N Engl J Med 351 (24):2498–2508, 2004.doi: 10.1056/NEJMoa033447
3.Cummings J, Isaacson S, Mills R, et al: Pimavanserin for patients with Parkinson's disease psychosis: A randomised, placebo-controlled phase 3 trial, Lancet 383 (9916):533–540, 2014.doi: 10.1016/S0140-6736(13)62106-6
4.Yoshiyama Y, Kojima A, Itoh K, Uchiyama T, Arai K: Anticholinergics boost the pathological process of neurodegeneration with increased inflammation in a tauopathy mouse model.Neurobiol Dis 2012 45 (1):329–336, 2012.doi: 10.1016/j.nbd.2011.08.017
5.Yoshiyama Y, Kojima A, Itoh K, et al: Does anticholinergic activity affect neuropathology?Implication of neuroinflammation in Alzheimer's disease.Neurodegener Dis 15 (3):140-148, 2015.doi: 10.1159/000381484
6.Vibhor KrishnaV, Paul S. Fishman PS, Eisenberg HM, et al: Trial of globus pallidus focused ultrasound ablation in Parkinson's disease.N Engl J Med 388 (8):683–693, 2023.doi: 10.1056/NEJMoa2202721
关键点
帕金森病是突触核蛋白病，因此可以与其他突触核蛋白病（例如，具有Lewy小体的痴呆，多系统萎缩）重叠发生。
出现以下典型特征需怀疑帕金森病：静止性震颤、肌强直、运动徐缓和姿势不稳为特征表现。
区别帕金森病和其他可引起类似表现的疾病主要依赖于病史、体格检查、左旋多巴的反应性，有时需依赖神经影像学。
通常，使用左旋多巴/卡比多巴（治疗的主要药物），但其他药物（金刚烷胺、多巴胺激动剂、MAO-B抑制剂、COMT抑制剂）可以在左旋多巴/卡比多巴之前和/或与左旋多巴一起使用。
如果患者症状药物难以控制，并且没有认知障碍或精神障碍，可考虑外科手术，如深部脑刺激，。