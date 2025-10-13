声音等级
声强和声压（声音的物理学参数）以分贝(dB)表示。1dB是比较两个值的无单位的数，其定义为测量值和参考值比值的对数，再乘以常数K：
dB=k log（Vmeasured/Vref）
习惯上，声压级（SPL）的参考值是正常、健康青年人在1000Hz可以听到的最轻声音的响度*。声音可以通过声压(N/m2)，也可以通过声强(watts/m2)来表示。
因为声强等同于声压的平方，上述的常数K在以声压表示时是20，以声强表示时是10。因此，每20dB增加表示声压增加了10倍，声强增加了100倍。
下表中的dB值仅仅是可以引起耳聋风险的粗略估计。其中一些是dB声压级数值(N/m2)，其他的代表dB峰值或者A计权dB（这个计权值强调的是对人类听力最大危害的频率）。
dB
举例
0
人耳可以听到的最小声音
30
低语，安静的图书馆
60
正常的对话，缝纫机声、打字声
90
割草机、车间工具、卡车交通（每天8小时暴露于90 dB是在无保护情况下的最大暴露时间†）
100
链锯、气压钻孔机、雪地汽车（在未保护状态下最大暴露量为2h/d）
115
喷砂、摇滚音乐、汽车喇叭（在未保护状态下最大暴露量为15min/d）
140
枪口爆炸声、喷气发动机声（噪声引起疼痛，即使短暂暴露也会损伤未保护的耳朵；即使佩戴听力保护装置也可能发生损伤）
180
火箭发射台
*在听力测试中，因为人耳在不同频率上的响应不同，每个测试频率的参考值都不同。听力图上报告的阈值考虑到了这一点；无论实际声压级（SPL）是多少，正常阈值始终为0 dB。
†这是强制性的联邦标准，但在并非短期暴露于>85dB的声级水平时推荐采取保护措施。