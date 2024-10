1.National Institutes of Health: National Institute on Deafness and Other Communication Disorders: Quick Statistics About Hearing, Balance and Dizziness.2024 年 3 月 4 日更新。

2.Griffiths TD, Lad M, Kumar S, et al: How Can Hearing Loss Cause Dementia? Neuron 108(3):401–412, 2020.doi:10.1016/j.neuron.2020.08.003