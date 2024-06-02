检查包括

听力学测试

有时需要MRI或CT

听力学测试所有出现听力损失的人都应该进行听力学测试，它们包括

纯音听力测试

言语测听

言语分辨率测试

鼓室压测试

声反射测试。

综合这些测试结果，可以决定是否需要做其他检查以区别神经性和感音性听力损失。

纯音听力测试可以定量听力损失。听力计发出的特定频率不同强度的纯音用于判断患者的听阈（每个频率能听到声音的最低强度）。从125Hz或250Hz～8000Hz，分别测试气导（使用耳机）和最高4kHz测试骨导（把震荡器置于乳突或前额）听阈来测试每侧耳的听力。测试结果绘制成听力图 ，该图直接地显示了患者听阈和正常人听力在各个频率的差别。这种差别以dB表示。正常听阈是听力级（HI）0dB，患者听阈大于20dB Hl时被认为有听力损失。如听力减退比较严重而需要较响的测试声时，给予一侧耳较响的声音时可以被另一侧耳听到，为防止健耳的窃听而影响测试结果，需要给健耳加窄带噪声。

听力正常者右耳听力图

言语听力检查包括言语接受阈（SRT）测试和单词识别记分法。言语接受阈（SRT）是指对可识别言语的强度的测量。测试时，检查者给受试者提供一组特定声音强度的单词， 这些单词通常有2个同样重读的音节（强强格），如railroad、staircase和baseball。 检查者记录受试者正确重复50%单词的强度。 SRT接近言语频率（如500Hz，1000Hz，2000Hz）的听力水平。

单词识别记分法检查患者对不同言语声音和音素的识别能力。在患者SRT上30~40dB强度给患者听50个在语音上平衡的单音节单词。单词表包括英语对话时相同的有关频率的音素。单词表包含英语对话的相似频率声音的音素。所得的分值是患者正确重复单词的百分率，代表了在理想的听力环境下听懂言语的能力。正常值是90%~100%。该记分在传导性聋是正常的，尽管在一个高声强水平，但在感音神经性聋可以降低。识别率在神经性聋比感音性聋更严重。完整句子中理解字词是另一种类型的识别试验，通常用来评估受试者是否需要可植入装置（当助听器效果不好时）。

鼓室压测量法测量中耳对声能的阻力，不需要病人的配合。常用来检测小儿的中耳渗液。一个带有声源、微音器和压力调节器的探头塞入并密封外耳道。当外耳道压力变化的时候，微音器探头会记录来自鼓膜的反射声。正常情况下，中耳最大的声顺发生在外耳道压力与外界大气压相等的情况。异常声顺提示特殊的解剖变异。在咽鼓管阻塞和中耳积液时，最大声顺出现负值。当听骨链破坏时，如砧骨长突坏死或脱位时，中耳的声顺变大。当听骨链固定，如耳硬化时，声顺正常或减少。

镫骨肌声反射是镫骨肌在强声刺激下收缩，增加鼓膜的紧张度以保护中耳免受声损伤。镫骨肌放射是通过测量鼓膜的运动来判断何种声强可以引起中耳的声顺的变化，听反射消失可提示中耳病变或听神经瘤。任何传导性听力损失都会出现声反射消失。此外，由于面神经支配镫骨肌，面瘫时声反射消失。

高级听力检查有时是必要的。对神经系统检查异常或者听力学测试显示言语识别率降低的患者、非对称性感音神经性聋，或兼而有之而原因不明的患者，应用头部钆增强MRI来检查小脑脑桥角，以排除该部位肿瘤。

如果怀疑骨性肿瘤或骨质侵蚀，应该进行CT检查。如果怀疑血管异常，例如颈静脉球体瘤，应该进行磁共振血管造影和静脉造影检查。

听觉脑干诱发电位是用位于表皮的电极来检测声刺激引起的脑电波的变化。

耳蜗电图通过放置在鼓膜表面或穿过鼓膜的电极来检测耳蜗和第Ⅷ对脑神经活动。它可用于梅尼埃病的诊断支持和监测治疗反应，可用于清醒的患者，并有助于术中监测。

耳声发射记录耳蜗外毛细胞对外耳道的声刺激所产生的声音。这些发射是在耳蜗外毛细胞激活时发生的基本低强度回声。 耳声发射常用来筛选婴儿和怀疑使用耳毒性药物（庆大霉素、顺铂）的患者。

中枢听觉评估检测对衰变的或畸变的言语的分辨率、对侧耳有竞争性信息时的分辨率、将传入双耳的不完整或部分信息融合成完整信息的能力，当声波同时传入双耳时定位空间声源的能力等。对某些患者，如有阅读或其他学习问题的儿童、能听见但有理解困难的老年人，应该进行这项听力检查。

对听力下降的儿童，其他检测应包括眼科检查，因为许多遗传性耳聋的病因也会导致眼部异常。不明原因听力损失的儿童也应该行心电图来检查 长QT综合征 并可能还要行基因测试。