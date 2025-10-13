‡ 在庆大霉素耐药常见的地区使用阿米卡星。由于氨基糖苷类药物对脑脊液的穿透性较差，因此很少被用于治疗脑膜炎。当需要时，它们可能必须鞘内或通过Ommaya储存囊，尤其是在 Pseudomonas（假单胞菌）脑膜炎的患者。使用氨基糖苷类药物时需监测肾功能。