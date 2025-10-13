急性细菌性脑膜炎的特定抗生素治疗
细菌
年龄组（岁）
抗生素治疗*
注释
革兰氏阳性菌（未明确的）
儿童和成人
万古霉素
联合
头孢曲松（头孢噻肟）联合氨苄西林†
—
革兰氏阴性菌（未明确的）
儿童和成人
头孢噻肟（或头孢曲松，美罗培南，或头孢他啶）
联合
庆大霉素、妥布霉素或阿米卡星‡（如果怀疑存在全身感染）
—
Haemophilus influenzae流感嗜血杆菌b型
儿童和成人
头孢曲松（头孢噻肟）
—
Neisseria meningitidis
儿童和成人
头孢曲松（头孢噻肟）
青霉素G可用于已行药敏试验的敏感菌株。
Streptococcus pneumoniae
儿童和成人
万古霉素加头孢曲松或头孢噻肟
青霉素可用于已行药敏试验的敏感菌株万古霉素可覆盖对青霉素高度耐药、且头孢曲松和头孢噻肟可能无法覆盖的菌株。这些菌株可占社区获得性感染的50%之多。
Staphylococcus aureus（金黄色葡萄球菌)和S. epidermidis(表皮葡萄球菌)
儿童和成人
万古霉素加用或不加利福平
万古霉素用于耐甲氧苯青霉素的菌株，萘夫西林或苯唑西林用于已行药敏试验的敏感菌株。
当万古霉素或萘夫西林无显效时加用利福平。
Listeria李斯特菌属
儿童和成人
氨苄西林（青霉素G）
或
复方新诺明
青霉素G可用于已行药敏试验的敏感菌株。
甲氧苄啶/磺胺甲噁唑可用于对青霉素过敏的患者。
革兰氏阴性肠杆菌（如 Escherichia coli(大肠埃希菌)、Klebsiella(克雷伯菌属)、Proteus(变形杆菌属)）
儿童和成人
头孢曲松（头孢噻肟）
联合
庆大霉素、妥布霉素或阿米卡星‡（若怀疑存在全身感染）
—
Pseudomonas假单胞菌属
儿童和成人
美罗培南（头孢他啶或头孢吡肟），通常单药使用，必要时可联合氨基糖苷类药物
或
氨曲南
—
*括号内为备选抗生素。
† 如果革兰氏阳性菌具有多形性，应加用氨苄西林以覆盖Listeria（李斯特菌）属。
‡ 在庆大霉素耐药常见的地区使用阿米卡星。由于氨基糖苷类药物对脑脊液的穿透性较差，因此很少被用于治疗脑膜炎。当需要时，它们可能必须鞘内或通过Ommaya储存囊，尤其是在 Pseudomonas（假单胞菌）脑膜炎的患者。使用氨基糖苷类药物时需监测肾功能。