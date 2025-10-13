特定的抗癫痫药物
药品名称
适应证
不良反应
乙酰唑胺
难治性失神发作
肾结石、脱水、代谢性酸中毒
大麻二酚
≥2岁患者的Lennox-Gastaut综合征和Dravet综合征癫痫发作的辅助治疗
嗜睡、肝细胞损伤伴转氨酶升高、厌食、疲劳、失眠、腹泻
卡马西平
局灶性发作、全面强直-阵挛发作和混合性发作（但不包括失神发作、肌阵挛发作或失张力发作）
复视、头晕、眼球震颤、胃肠道（GI）不适、构音障碍、嗜睡、白细胞（WBC）计数低（3000～4000/mcL）、低钠血症、严重皮疹，包括Stevens-Johnson综合征（5%）
特异质不良反应：粒细胞减少、血小板减少、肝毒性、再生障碍性贫血
西诺氨酯
伴或不伴局灶至双侧强直-阵挛泛化的局灶性发作的辅助治疗
家族性短QT综合征患者禁用
头晕、复视、嗜睡、疲劳
极少出现嗜酸性粒细胞增多和全身症状（DRESS）的药物反应、QT间期缩短、自杀意念
氯巴占
失神发作
Lennox-Gastaut综合征中强直性或失张力发作的辅助治疗，以及伴或不伴局灶性进展至双侧强直-阵挛发作的难治性局灶性发作的辅助治疗
嗜睡、镇静、便秘、共济失调、自杀念头、药物依赖、易怒、吞咽困难
氯硝西泮
Lennox-Gastaut综合征中的非典型失神性癫痫、无张力和肌阵挛性癫痫、癫痫痉挛
可能用于对乙琥胺难治的失神发作
嗜睡、共济失调、行为异常、对有益影响的部分或完全耐受，通常在1至6个月内*
双丙戊酸钠
与丙戊酸盐相同的适应症：失神发作（典型和非典型）、局灶性发作、强直-阵挛发作、肌阵挛发作、青少年肌阵挛性癫痫、癫痫痉挛、新生儿或热性惊厥、Lennox-Gastaut综合征中的强直性或失张力发作
恶心、呕吐、胃肠道不耐受、体重增加、可逆性脱发、短暂性嗜睡、短暂性中性粒细胞减少、震颤
特异质性地，高氨血症脑病
罕见有致命性肝坏死，特别是在接受多种抗癫痫药物治疗的神经功能受损的幼儿中
艾司利卡西平
作为单一疗法或辅助疗法的局灶性癫痫
不建议用于严重肝损伤患者
头晕、复视、嗜睡、低钠血症、自杀意念、皮肤病反应（包括 Stevens-Johnson 综合征）；可能出现明显的药物反应
乙琥胺
失神癫痫发作
恶心、嗜睡、头晕、头痛
特异质反应：白细胞减少或全血细胞减少、皮炎、系统性红斑狼疮
非尔氨酯
难治性局灶性癫痫发作、Lennox-Gastaut综合征的非典型失神癫痫发作
头痛、疲劳、肝衰竭；罕见再生障碍性贫血
磷苯妥英
癫痫持续状态
共济失调、头晕、嗜睡、头痛、瘙痒、感觉异常
加巴喷丁
3岁至12岁患儿局灶性癫痫发作的辅助治疗，以及年龄≥12岁患者局灶性癫痫发作伴或不伴局灶性至双侧强直阵挛性癫痫发作的辅助治疗。
嗜睡、头晕、体重增加、头痛
在3至12岁的患者中，嗜睡、攻击性行为、情绪不稳定、多动
拉科酰胺
≥17岁患者局灶性癫痫发作的二线单药治疗或辅助治疗
≥ 4 岁患者原发性全身性强直阵挛发作的辅助治疗
头晕、复视、自杀念头
拉莫三嗪
≥2岁患者局灶性发作、Lennox-Gastaut综合征全身性发作、全身性强直阵挛发作的辅助治疗
在≥16岁的患者中，在停用同时使用的酶诱导抗癫痫药物（如卡马西平、苯妥英、苯巴比妥）或丙戊酸后，用于局灶性发作或局灶性至双侧强直阵挛发作的替代单药治疗
头痛、头晕、嗜睡、失眠、疲劳、恶心、呕吐、复视、共济失调、震颤、月经异常、皮疹（发生率2%至3%），每50至100名儿童中有1名以及每1000名成人中有1名的皮疹会发展为Stevens-Johnson综合征
成人肌阵挛发作加重
左乙拉西坦
癫痫持续状态
≥4岁患者局灶性发作的辅助治疗、>6岁患者全身性强直-阵挛发作的辅助治疗、>12岁患者肌阵挛发作的辅助治疗以及青少年肌阵挛性癫痫的辅助治疗。
疲劳、虚弱、共济失调、情绪和行为变化
奥卡西平
作为4至16岁患者的局灶性发作的辅助治疗，以及成人局灶性发作的治疗
疲劳、恶心、腹痛、头痛、头晕、嗜睡、白细胞减少、复视、低钠血症（2.5%）。
吡仑帕奈
≥12岁癫痫患者局灶性发作和全面性强直-阵挛发作的辅助治疗
不适用于4岁以下儿童
攻击性、情绪和行为变化、自杀意念、头晕、嗜睡、疲劳、易怒、跌倒、头痛、恶心、呕吐、腹痛、体重增加、步态紊乱
苯巴比妥
全身性强直阵挛发作、局灶性发作、癫痫持续状态、新生儿癫痫发作
嗜睡、眼球震颤、共济失调
在儿童中，学习困难，反常多动
特异质反应：贫血、皮疹
苯妥英
局灶性至双侧强直阵挛性发作、局灶性意识障碍性发作、惊厥性癫痫持续状态
预防继发于头部外伤的癫痫发作
巨幼细胞性贫血、牙龈增生、多毛症、腺病、骨密度下降
苯妥英血药浓度过高时：眼球震颤、共济失调、构音障碍、嗜睡、易怒、恶心、呕吐、精神错乱
特异质反应：皮疹、剥脱性皮炎
很少会加重癫痫发作
普瑞巴林
局灶性癫痫发作的辅助治疗
头晕、嗜睡、共济失调、视力模糊、复视、震颤、体重增加
肌阵挛发作加重
噻加宾
≥12岁患者局灶性癫痫发作的辅助治疗
头晕、头昏、意识模糊、思维迟缓、疲劳、颤抖、镇静、恶心、腹痛
托吡酯
≥2岁患者的局灶性癫痫发作，非典型失神发作
原发性全面性强直-阵挛发作的二线单药治疗或辅助治疗
注意力不集中、感觉异常、疲劳、言语功能障碍、意识模糊、厌食、体重减轻、出汗减少、代谢性酸中毒、肾结石（1%至5%）、精神病（1%）
丙戊酸盐
失神发作（典型和非典型）、局灶性发作、强直阵挛发作、肌阵挛发作、青少年肌阵挛性癫痫、癫痫痉挛、新生儿惊厥或热性惊厥、Lennox-Gastaut综合征中的强直性或失张力性发作
癫痫持续状态
一般不建议育龄妇女使用
恶心、呕吐、胃肠道不耐受、体重增加、可逆性脱发（5%）、短暂性嗜睡、短暂性中性粒细胞减少、震颤
特异质性高氨血症脑病
罕见的致命性肝坏死，尤其是在接受多种抗癫痫药物治疗的神经功能受损儿童中
氨己烯酸
局灶性癫痫发作的辅助治疗
癫痫痉挛
嗜睡、头晕、头痛、疲劳、不可逆转的视野缺陷（需要定期进行视野评估）
唑尼沙胺
≥16岁患者局灶性癫痫发作的辅助治疗，Lennox-Gastaut综合征中强直性或失张力性癫痫发作的替代或辅助治疗
抑郁症、精神病、尿路结石、少汗症
* 对氯硝西泮的严重反应很少见。