绝经期阶段
特征
绝经过渡早期
绝经过渡后期
绝经后早期
绝经后晚期
持续时间
可变
1-3年
2年
3-6年
剩余寿命
月经周期
可变长度（连续周期长度的持续差异≥7天）
闭经间隔时间≥60天
—
绝经后从末次月经结束后开始
—
—
周期第 2-5 天的 FSH 水平
高但可变
高 (> 25 IU/L)†
高但可变
稳定在高水平*
—
症状
—
可能出现血管舒缩症状
最有可能出现的血管舒缩症状
—
绝经期泌尿生殖系统综合症症状增加
* 卵泡刺激素水平在最后一次月经后2年左右波动和上升，然后稳定下来。
† 因实验室而异；一些实验室列为高（> 30 IU/L）。
FSH=卵泡刺激素。
Adapted from Harlow SD, Gass M, Hall JE, et al: For the STRAW 10 Collaborative Group: Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: Addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging.Menopause 19 (4):387–395, 2012.doi:10.1210/jc.2011-3362