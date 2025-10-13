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绝经期阶段

绝经期阶段

特征

绝经过渡早期

绝经过渡后期

绝经后早期

绝经后晚期

持续时间

可变

1-3年

2年

3-6年

剩余寿命

月经周期

可变长度（连续周期长度的持续差异≥7天）

闭经间隔时间≥60天

绝经后从末次月经结束后开始

周期第 2-5 天的 FSH 水平

高但可变

高 (> 25 IU/L)†

高但可变

稳定在高水平*

症状

可能出现血管舒缩症状

最有可能出现的血管舒缩症状

绝经期泌尿生殖系统综合症症状增加

* 卵泡刺激素水平在最后一次月经后2年左右波动和上升，然后稳定下来。

† 因实验室而异；一些实验室列为高（> 30 IU/L）。

FSH=卵泡刺激素。

Adapted from Harlow SD, Gass M, Hall JE, et al: For the STRAW 10 Collaborative Group: Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: Addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging.Menopause 19 (4):387–395, 2012.doi:10.1210/jc.2011-3362

* 卵泡刺激素水平在最后一次月经后2年左右波动和上升，然后稳定下来。

† 因实验室而异；一些实验室列为高（> 30 IU/L）。

FSH=卵泡刺激素。

Adapted from Harlow SD, Gass M, Hall JE, et al: For the STRAW 10 Collaborative Group: Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: Addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging.Menopause 19 (4):387–395, 2012.doi:10.1210/jc.2011-3362

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