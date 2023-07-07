更年期是由于卵巢卵泡功能丧失而导致月经永久停止（闭经）。临床表现可能包括潮热、盗汗、睡眠中断和更年期泌尿生殖系统综合征（雌激素缺乏引起的症状和体征，如外阴阴道萎缩）。诊断基于临床，根据 12 个月没有月经进行追溯。临床症状可以治疗（如，改变生活方式、补充和替代治疗、非激素治疗和/或激素治疗）。
在美国，生理更年期的平均年龄为 51 岁。吸烟、居住在高海拔地区和营养不良等因素可能会导致更年期提前。
绝经前后女性生殖系统的衰老是分阶段描述的（见表 更年期的各个阶段）。
生殖阶段： 包括从月经初潮到更年期过渡的时间
围绝经期指最后一次月经前几年（时间范围变化很大）至最后一次月经后1年的一段时间。 这是症状最典型的阶段，因为激素波动。
更年期过渡： 发生在围绝经期阶段；通常包括末次月经前的 4 至 8 年；以月经方式的变化为特征；分为早期和晚期
绝经后期，指最后一次月经后的时期，也分为早期和晚期阶段。
绝经过渡期持续4到8年。在吸烟的女性和较早出现更年期的女性中持续时间更长（1)。黑人女性的更年期过渡时间比白人女性更长（2）。
卵巢早衰（卵巢储备功能不足）指40岁前由非医源性卵巢衰竭引起的月经停止。致病因素主要是遗传或自身免疫因素。
绝经期阶段
特征
提前绝经过渡
绝经后期过渡
绝经后早期
绝经后晚期
持续时间
根据需要调整剂量
1-3岁
2年
3-6年
剩余寿命
月经周期
可变长度（连续周期长度的持续差异≥7天）
闭经间隔时间≥60天
—
绝经后从末次月经结束后开始
—
—
周期第 2-5 天的 FSH 水平
高但可变
高 (> 25 IU/L)†
高但可变
稳定在高水平*
—
症状
—
可能出现血管舒缩症状
最有可能出现的血管舒缩症状
—
绝经期泌尿生殖系统综合症症状增加
* 卵泡刺激素水平在最后一次月经后2年左右波动和上升，然后稳定下来。
† 因实验室而异；一些实验室列为高（> 30 IU/L）。
FSH=卵泡刺激素。
Adapted from Harlow SD, Gass M, Hall JE, et al: For the STRAW 10 Collaborative Group: Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: Addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging.Menopause 19 (4):387–395, 2012.doi:10.1210/jc.2011-3362
参考文献
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2.El Khoudary SR, Greendale G, Crawford SL, et al: The menopause transition and women's health at midlife: a progress report from the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN).Menopause 26(10):1213-1227, 2019.doi: 10.1097/GME.0000000000001424
更年期的生理学机制
随着卵巢的衰老，它对垂体促性腺激素FSH和LH的反馈性降低，初步导致一下：
卵泡期较短（月经周期较短且不规律）
排卵较少
孕酮的产生减少(见图正常月经周期中，垂体促性腺激素、雌二醇（E2）、孕酮（P）和子宫内膜的理想周期性变化）
在绝经过渡期和绝经后， 雌激素 水平波动并最终显着下降，但其他激素的变化各不相同。
雌二醇 如果发生双排卵和黄体异相 （LOOP）事件（即，由于黄体期 FSH 大幅增加而导致卵泡过早形成），则 FSH 水平可能会高于正常水平。一般情况下，活卵泡数量减少；最终，剩余的卵泡没有反应，卵巢产生很少雌二醇。雌激素也可以由周围组织（如脂肪、皮肤）的雄激素（如雄烯二酮、睾酮）转化生成的。尽管如此，在绝经后5年内，总的雌激素水平逐渐降低，雌酮取代雌二醇成为最常见的雌激素。
由于卵巢抑制素和 雌激素 能抑制垂体释放FSH和LH，因此它们的减少导致FSH和LH的显著增加。
更年期前后雄激素的变化包括雄烯二酮水平下降一半。睾酮从青春期就开始逐步下降，在绝经期下降没有加速，因为绝经后的卵巢皮质和肾上腺还继续分泌一定量的睾酮。
阴道表面细胞丢失，导致更碱性的 pH 值。结果，乳酸杆菌的数量减少，病原菌过度生长，增加了阴道感染和炎症的风险。
更年期的症状和体征
月经周期的改变通常从女性的40岁开始，主要是月经周期时间的变化。持续性的月经期时间改变，经期≥7天定义为早绝经过渡期。月经周期大于2个既往周期定义为晚绝经过渡期。
雌激素 水平的显著波动可能导致其他围绝经期症状和体征，如
乳房胀痛
月经周期的变化
情绪变化
月经期偏头痛加重
症状持续从６个月到大于10年，程度从不存在到严重。
血管舒缩功能
75%～85％的妇女由于血管舒缩功能异常出现潮热和/或夜间盗汗，通常在绝经前开始。血管舒缩症状平均持续7.4年，在某些女性群体可持续10年以上（1).
妇女感到暖或热时，就可能出汗，有时是大汗淋漓；体温增加。皮肤，尤其是面部、头部和颈部的皮肤，可能变红、变热。一阵潮热持续30秒到5分钟，随后可能出现寒战。夜晚盗汗时，潮热会变得更明显。
还应考虑潮热或盗汗的其他病因（例如， 淋巴瘤、结核、鸟分枝杆菌），特别是如果这些症状在绝经期前后没有出现或对激素治疗没有反应时。
潮热的机理是未知的，但是它们被认为是位于下丘脑的体温调节中枢的改变造成的。女性舒适的体温范围减小;当体温稍微增加就会触发热释放导致热潮红。
美国1996年至2017年的一项调查显示，自认是黑人的女性潮热患病率最高、持续时间最长，也是最受困扰的，而自认是日本人或中国人的女性潮热患病率最低。自称西班牙裔和白人女性的潮热发生率介于以下范围之间（2）。社会经济地位较低与潮热发生率增加有关，与种族/民族无关。
阴道症状
阴道症状包括阴道干涩、性交困难，偶尔有刺痛和瘙痒。由于 雌激素 减少，外阴和阴道粘膜变薄，干燥，质脆，缺乏弹性，阴道皱褶消失。
更年期泌尿生殖器综合征 包括雌激素和雄激素缺乏引起的症状和体征，如
外阴阴道萎缩
尿急
排尿困难
频繁的尿路感染和/或阴道炎
神经精神症状
绝经期短期内伴有神经精神变化（如注意力不集中、健忘、抑郁和焦虑）。许多女性在围绝经期出现这些症状，并认为更年期是原因。然而，支持更年期和这些症状之间联系的证据是混合的 (3)。此外，这些症状与更年期雌激素水平下降没有直接关系。
反复盗汗会影响睡眠，从而导致失眠、乏力、易怒和注意力不集中。然而，在更年期，睡眠障碍很常见，即使在没有潮热的女性中也是如此。
心血管
绝经后，女性的低密度脂蛋白胆固醇（LDL）水平升高。高密度脂蛋白（HDL）胆固醇水平与更年期前大致相同。LDL水平的变化可能部分解释了为什么动脉粥样硬化和冠状动脉疾病在绝经后的女性中变得更常见。然而，这些变化是由衰老还是绝经后雌激素 水平下降引起的尚不清楚。在更年期之前，高雌激素 水平可以预防冠状动脉疾病。
肌肉骨骼
高达20%的骨密度损失发生在绝经后的前5年。在经历了这段时间的快速骨质流失后，女性的骨质流失率与男性相似。
其他症状
更年期是女性一生中的一个正常生理的阶段，但每个女人的经历是不同的。
如果更年期症状严重，或者出现如关节疼痛更年期不太常见的一些症状，那么生活质量可能会下降。 对一些妇女（如，患有子宫内膜异位症，痛经，月经过多，经前期综合症，或经期偏头痛），生活质量在绝经后会得到改善。
一些绝经后女性会经历 灼口综合征。
症状和体征参考
1.Avis NE, Crawford SL, Greendale G, et al: Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition (Study of Women's Health Across the Nation).JAMA Intern Med 175 (4):531–539, 2015.doi: 10.1001/jamainternmed.2014.8063
2.El Khoudary SR, Greendale G, Crawford SL, et al: The menopause transition and women's health at midlife: a progress report from the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). Menopause 26(10):1213-1227, 2019.doi:10.1097/GME.0000000000001424
3.Gold EB, Sternfeld B, Kelsey JL, et al: Relation of demographic and lifestyle factors to symptoms in a multi-racial/ethnic population of women 40-55 years of age. Am J Epidemiol 152(5):463-473, 2000.doi:10.1093/aje/152.5.463
绝经期的诊断
月经史
血清卵泡刺激素（FSH）水平很少
围绝经期很可能发生在40多岁的患者身上，他们有围绝经期的症状和体征。但应考虑妊娠、其他病因引起的闭经 或子宫癌 引起的异常子宫出血。40岁以下长期闭经的妇女应怀疑原发性卵巢功能不全。
卵巢功能停止的时间根据年龄分类如下：
绝经提前：<40岁
绝经早期：40至45岁
更年期（典型年龄范围）：> 45 岁
更年期的诊断是基于临床的；当女性连续 12 个月没有月经并且没有其他可疑原因时，即可追溯确认。
盆腔检查证实外阴阴道萎缩。
可以检测FSH的水平，但是FSH不是必须的除非该患者有子宫切除术的手术史，或者其年龄小于平均的绝经年龄。单次测量可能无法提供信息，因为在绝经过渡期间水平会发生波动。FSH持续升高确诊绝经。
绝经期的治疗
非药物措施（例如认知行为疗法、临床催眠）
激素治疗（雌激素、孕激素和选择性雌激素受体调节剂）
非激素药物（例如选择性血清素再摄取抑制剂、神经激肽受体拮抗剂）
(参见 the American College of Gynecologists and Obstetricians' Practice Bulletin No. 141.)
更年期的治疗针对症状（例如，缓解因外阴阴道萎缩造成的潮热、干涩症状）。
对患者进行有关更年期生理原因以及可能的症状和体征的教育有助于患者应对所发生的变化。
绝经后女性除了治疗更年期症状外，如果她们符合以下条件，还应该筛查骨质疏松症：
骨折风险高的患者(如有骨质疏松家族史的患者)
饮食失调，低体质指数(BMI)，长期使用糖皮质激素，胃旁路手术，克罗恩病，吸收不良综合征，或既往脆性骨折或绝经后雌激素缺乏的其他危险因素。
所有≥65岁的女性
非药物措施
在随机试验中显示出治疗血管舒缩症状有效的非药物选择(1)包括认知行为疗法(2，3)和临床催眠(4，5)。这些治疗还可以改善睡眠和性功能。
对于肥胖女性来说，减肥是有效的，特别是在围绝经期早期（6, 7）。
星状神经节阻滞对于更年期的血管舒缩症状也有效(8）。该手术也用于治疗偏头痛和复杂的区域疼痛综合征，包括在前颈椎的下颈部或上胸部注射麻醉剂。
许多不同类型的非药物干预措施已被建议用于治疗更年期症状。北美更年期协会不推荐以下措施，因为关于其减轻血管舒缩症状的功效的数据不足或有负面数据（1）：
冷却技术（例如，降低恒温器，使用风扇、分层或轻便的衣服、冷却床单或其他床上用品）
避免触发因素（例如辛辣食物、酒精、 咖啡因）
饮食调整
运动
瑜伽
放松
有节奏的呼吸（进行几次缓慢的深呼吸，用鼻子吸气，用嘴呼气）
基于正念的干预措施
脊椎按摩疗法干预
针灸
神经振荡的校准
其中许多干预措施还具有其他健康益处，且潜在危害较低。例如，健康的饮食对促进健康和预防慢性病很重要，锻炼、瑜伽和放松技巧可以改善睡眠和减轻压力。个别女性可能会发现其中一些措施对血管舒缩症状有帮助。然而，临床医生应该建议女性不要使用未经证实的侵入性或其他潜在危害的方法（如极端饮食）。此外，如果措施昂贵、耗时或对体力要求较高，则未经证实的治疗方法的好处不会超过患者的负担。
非处方阴道润滑剂和湿润剂能帮助缓解阴道干涩症状。性交或其他阴道刺激有助于保持更年期患者的阴道弹性。
激素治疗
激素治疗 (雌激素, 孕激素，或两者共用）是最有效的治疗更年期症状。为了预防有子宫的女性（即未进行子宫切除术的妇女）的子宫内膜肿瘤，雌激素必须与孕激素联合使用（以对抗 雌激素 对子宫内膜的影响）；例外情况是极低剂量阴道雌激素治疗（用于更年期泌尿生殖综合征），可以在不使用孕激素的情况下进行。对于有子宫的女性来说，另一种选择是结合雌激素与巴多昔芬的组合。
选择性雌激素受体调节剂（SERMs）
非激素类药物
在精心设计的随机对照试验中，已证明对治疗血管舒缩症状有效的非激素药物如下（但是，所有这些药物的效果均不如激素疗法）（1）：
神经激肽受体拮抗剂
选择性5-羟色胺再摄取抑制 （SSRIs）
5-HT-去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)
加巴喷丁
奥昔布宁
美国食品药品监督管理局（FDA）批准了两种专门治疗潮热的非激素类药物：低剂量（7.5 mg，每天一次）帕罗西汀盐（一种SSRI）和非唑啉坦（一种选择性神经激肽-3受体拮抗剂）(10, 11, 12）。
对于非唑啉坦，潜在的副作用包括腹痛、腹泻、睡眠困难、背痛、潮热和罕见的肝损伤报告。在开始使用非唑啉坦之前需要进行肝功能测试，在治疗的前9个月需要每3个月进行一次肝功能检查。使用CYP1A2抑制剂（如环丙沙星、西咪替丁和其他药物）的患者禁用非唑啉坦。
羟丁酸是一种用于治疗膀胱过度活动的抗胆碱能药物，也能有效治疗血管舒缩症状（研究中的剂量包括每天两次2.5或5 mg；或每天一次最多15 mg的缓释）（13）。加巴喷丁（300mg，每日3次）已被证明是有效的，耐受性良好（14）。然而，由于疗效数据有限和不良反应风险，包括潜在的药物滥用，不建议使用普瑞巴林。由于疗效数据有限，其他不推荐使用的非激素药物有suvorexant（一种双食欲素受体拮抗剂）和可乐定，因为它的疗效不如其他非激素治疗方案(1)。
草药或膳食补充剂
治疗参考文献
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3.Ayers B, Smith M, Hellier J, Mann E, Hunter MS: Effectiveness of group and self-help cognitive behavior therapy in reducing problematic menopausal hot flushes and night sweats (MENOS 2): a randomized controlled trial. Menopause 19(7):749-759, 2012.doi:10.1097/gme.0b013e31823fe835
4.Elkins G, Marcus J, Stearns V, et al: Randomized trial of a hypnosis intervention for treatment of hot flashes among breast cancer survivors. J Clin Oncol 26(31):5022-5026, 2008.doi:10.1200/JCO.2008.16.6389
5.Elkins GR, Fisher WI, Johnson AK, et al: Clinical hypnosis in the treatment of postmenopausal hot flashes: a randomized controlled trial. Menopause 20(3):291-298, 2013.doi:10.1097/gme.0b013e31826ce3ed
6.Thurston RC, Ewing LJ, Low CA, et al: Behavioral weight loss for the management of menopausal hot flashes: A pilot study.Menopause 22 (1):59–65, 2015.doi: 10.1097/GME.0000000000000274
7.Huang AJ, Subak LL, Wing R, et al: An intensive behavioral weight loss intervention and hot flushes in women [published correction appears in Arch Intern Med 170(17):1601, 2010]. Arch Intern Med 170(13):1161-1167, 2010.doi:10.1001/archinternmed.2010.162
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11.Lederman S, Ottery FD, Cano A, et al: Fezolinetant for treatment of moderate-to-severe vasomotor symptoms associated with menopause (SKYLIGHT 1): a phase 3 randomised controlled study. Lancet 401(10382):1091-1102, 2023.doi:10.1016/S0140-6736(23)00085-5
12.Pinkerton JV, Redick DL, Homewood LN, Kaunitz AM: Neurokinin receptor antagonist, fezolinetant, for treatment of menopausal vasomotor symptoms [published online ahead of print, 2023 Apr 25]. J Clin Endocrinol Metab dgad209, 2023.doi:10.1210/clinem/dgad209
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更年期激素治疗
激素治疗（雌激素、孕激素，或两者共用）是最有效的治疗更年期症状的疗法(1)。它用于缓解血管舒缩和其他系统性更年期症状，治疗外阴阴道萎缩引起的症状，对一些患者来说，还可以预防或治疗骨质疏松症。
绝经期激素治疗通过缓解症状改善了许多妇女的生活质量，但不能改善生活质量，也不应常规给予无症状的绝经后妇女。
如果需要激素治疗来控制更年期症状，应在最短的时间内使用最小的剂量。另外，激素治疗不能推荐用来预防或治疗慢性疾病（如，冠心病，痴呆，骨质疏松）。
对于年龄小于60岁或绝经时间小于10年的健康女性来说，激素治疗的潜在益处很可能超过潜在危害。对于有骨质流失或骨折风险的女性，激素疗法可以减少骨质流失和骨折的发生率，并且可用于不适合骨质疏松症一线药物治疗的女性。
通常不推荐>60岁或绝经后>10～20年的女性开始激素治疗 (1)。在这些女性中，激素治疗的潜在危害（如冠状动脉疾病、中风、静脉血栓栓塞症、痴呆症）可能超过潜在益处。
除非临床建议明确，否则建议共同决策，因为以下原因：
激素治疗的潜在益处和危害可能很复杂。
净收益和危害可能微乎其微。
健康风险可能会随着年龄的增长而变化。
选择全身性激素治疗
有子宫的女性 （即，尚未进行子宫切除术）通常会服用雌激素，并且必须与孕激素（黄体酮或合成孕激素）联合使用，因为未经拮抗的 雌激素 会增加子宫内膜增生和癌症的风险。
对于全身雌激素治疗，可以使用口服、透皮（贴剂、洗剂、喷雾剂或凝胶）或阴道形式。治疗应从最低剂量开始;根据需要每2~4周增加剂量。剂量由于配制不同而不同。全身治疗的制剂和低剂量的例子包括
0.3 mg 结合 雌激素， 每日口服一次
0.5 mg 雌二醇，每日口服一次
每天 0.014 至 0.375 毫克雌二醇，每周一次或两次贴在皮肤上
每天0.05mg雌二醇阴道环，每3个月置入一次
每天也有不同剂量的雌二醇皮肤凝胶和喷雾剂。
孕激素连续用药（即每日）或序贯用药（每4周连续12〜14日）。制剂和剂量的例子是
醋酸甲羟孕酮：2.5毫克连续用药，和5毫克序贯用药
微粒化孕酮（一种天然的，而不是人工合成孕激素）：100毫克连续用药，和200毫克序贯用药
左炔诺孕酮52 mg（5年每天释放20 mcg，5至8年每天释放10 mcg） 宫内节育器
尽管在治疗的前6-9个月可能会发生不规则出血，但持续治疗导致停用孕激素出血的可能性较低。
雌激素和孕激素复合药物可制成药丸和透皮贴剂。
药丸（例如 0.3 毫克缀合 雌激素 加醋酸甲羟孕酮 1.5 mg，每日一次；醋酸炔诺酮 0.1 mg 加雌二醇 0.5 mg，每日一次）
贴剂（例如，每日一次，将雌二醇 0.045 毫克加左炔诺孕酮 0.015 毫克，通过每周一次贴在皮肤上的贴剂释放）
对于子宫切除术的女性，全身性雌激素可以单独使用。
全身雌激素治疗的替代方案是结合雌激素/巴多昔芬（一种选择性的 雌激素 受体调节剂[SERM]）。对于有雌激素治疗乳房压痛或出血史的女性和有癌症家族史的女性来说，这是一个很好的选择。巴多昔芬在子宫内膜中作为雌激素 受体拮抗剂，保护子宫内膜免受癌症的侵袭；因此，不需要孕激素。结合雌激素/巴多昔芬可缓解潮热、改善睡眠、防止骨质流失并减轻阴道萎缩症状。与其他形式的绝经期激素治疗相比，结合雌激素/巴泽多昔芬的益处包括乳房压痛和子宫异常出血的发生率较低；发病率与安慰剂组相似。 随访2年的妇女乳房密度和乳腺癌发生率没有增加(2)。静脉血栓栓塞的风险与雌激素相似，但结合雌激素/巴多昔芬似乎可以保护子宫内膜，并可能保护乳房。巴多昔芬作为单一药物在美国不可用。
孕激素（例如，醋酸甲羟孕酮为10mg口服每天一次或150毫克的肌注一月一次，醋酸甲地孕酮10至20毫克口服每天一次，黄体酮每晚300mg）有时单独使用，以减轻热潮红症状，当 雌激素 禁用时；但其不像雌激素 改善潮热症状那么有效，而且不能缓解阴道干涩症状。对花生过敏的女性患者禁止食用花生油中的微粒化孕酮。较新的组合产品不含花生油。单用孕激素治疗更年期激素对骨密度的影响尚不确定。使用某些孕激素避孕药会降低骨密度（长效醋酸甲羟孕酮），并且对其他方面没有影响（左炔诺孕酮宫内节育器）。
绝经期泌尿生殖系统综合征的治疗
当唯一的症状是泌尿生殖系统时， 首选阴道激素治疗。外用制剂（例如乳膏、阴道片剂、栓剂或环）对于泌尿生殖系统症状可能比口服制剂更有效，如果这些症状没有得到充分治疗，有时除了全身治疗外还可以使用外用制剂。
低剂量的阴道雌二醇片剂、栓剂、环或乳膏（例如，片剂 4 或 10 mcg、7.5 mcg 环、0.5 mg 雌二醇乳膏）的释放量较少 雌激素 至体循环。当阴道雌激素以最低推荐剂量使用时，不需要孕激素。阴道雌激素应推荐最低剂量使用，因为高剂量的会像雌激素口服或经皮制剂释放较多的雌激素，并且对于有子宫的妇女建议加入孕激素。在接受激素治疗的女性中，任何阴道出血，无论是全身的还是阴道的，都应该立即进行评估，以排除子宫内膜癌。
阴道内脱氢表雄酮 (DHEA) 可以缓解阴道干燥和其他阴道萎缩症状；它可以有效缓解更年期引起的性交疼痛（3）。
当使用低剂量阴道雌激素或 DHEA 或 ospemifene 时，不需要使用孕激素；然而，没有这些药物的长期子宫内膜安全性数据（1)。
如果女性无法自行进行阴道雌激素治疗或脱氢表雄酮（例如，如果患有严重关节炎），或者如果她们更喜欢使用除雌激素口服药物以外的药物，则欧司哌米芬是一种 SERM，可用于治疗因阴道萎缩引起的性交困难。（4）。在最近接受激素治疗的女性中，潮热可能会暂时增加，但在大多数女性中，潮热会在大约6周后消退。欧司哌米芬可能会增加静脉血栓形成的风险。
如果症状轻微或禁忌使用雌激素，非激素非处方治疗（如阴道润滑剂、保湿剂）可能就足够了（1）。
对于中度至重度泌尿生殖系统症状，治疗方法包括
阴道内雌激素
阴道内DHEA
全身激素治疗
Ospemifene
对于乳腺癌高危女性，可在咨询肿瘤科医生后使用少量外用雌二醇（5）。
骨质疏松症管理
雌激素 治疗对增加骨密度的有效果，并减少绝经后妇女骨折的发生率（不特指患有骨质疏松症的患者）。在一项大型研究中，激素治疗可以降低24%的骨折发生率(6)。然而, 雌激素 治疗（加或不加孕酮），通常不建议作为治疗或预防骨质疏松症的一线方案。当骨质疏松症或骨质疏松症的预防是唯一的问题时，在下列情况下，临床医生应该考虑开始激素治疗：
女性患骨质疏松症的风险很高。
只有当患者患有骨质疏松高风险，但不能够使用 一线药物治疗骨质疏松症时（见326页）。
年龄小于60岁或绝经后少于10年。
风险和副作用
全身雌激素治疗及联合使用雌/孕激素治疗的风险包括
雌激素 治疗在那些患有乳腺癌或是乳腺癌高危人群，中风，冠状动脉疾病，或血栓形成的高风险的妇女是禁忌的。
子宫内膜癌的风险在有子宫并给予无对抗的雌激素治疗的妇女中更高。然而，任何接受激素治疗的妇女出现阴道出血都应立即进行评估，以排除子宫内膜癌。
使用标准剂量（如复合雌激素0.625mg和醋酸甲羟孕酮2.5mg，qd）联合治疗3~5年后，患乳腺癌的风险开始增加 (7)。在妇女健康倡议的随机试验中，将口服结合雌激素与醋酸甲羟孕酮或不与醋酸甲氧孕酮进行比较，当单独使用 雌激素时，7年时患癌症的风险略低，但使用10至15年后，这种益处似乎消失了（8）。
低剂量经皮雌激素比口服雌激素发生静脉血栓栓塞和中风的风险更低。老年绝经后妇女（绝经后>10年或开始激素治疗时>60岁）在接受口服标准剂量联合治疗时冠状动脉疾病的风险更高(9, 10)。
关于 痴呆症 的数据喜忧参半在妇女健康倡议试验中，在≥65岁的参与者中，更年期激素治疗增加了痴呆症的风险，结合雌激素和甲羟孕酮醋酸酯的联合治疗结果比单独使用雌激素更不利 (9）。但对于随机分组时年龄在50至55岁的患者，干预后平均7.2年出现中性结果。
系统性联合治疗或单独使用雌激素可能会增加胆囊疾病和尿失禁的发生率。然而，低剂量的阴道 雌激素 治疗降低了复发性尿路感染的发生率，并改善了压力和紧急失禁（11)。在健康女性于围绝经期及绝经后短期内使用激素治疗，所有这些疾病的风险都很低。
孕激素可能产生副反应（如腹胀、乳房压痛、乳腺密度增加、头痛、低密度脂蛋白增多）；微粒化黄体酮似乎副作用较少，但可能会导致嗜睡（可以通过睡前服用将其最小化）。 孕激素可能会增加血栓形成的风险。 目前没有关于孕激素长期安全性的数据资料。
开激素治疗处方之前，随着治疗的持续，临床医生应和患者讨论其风险和利弊。
激素治疗参考文献
1.The 2022 Hormone Therapy Position Statement of The North American Menopause Society Advisory Panel: The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause 9(7):767-794, 2022.doi:10.1097/GME.0000000000002028
2.Pinkerton JV, Pickar JH, Racketa J, et al: Bazedoxifene/conjugated estrogens for menopausal symptom treatment and osteoporosis prevention.Climacteric 15 (5):411–418, 2012.doi: 10.3109/13697137.2012.696289
3.Labrie F, Archer DF, Koltun W, et al: Efficacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) on moderate to severe dyspareunia and vaginal dryness, symptoms of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary syndrome of menopause.Menopause 23 (3):243–256, 2016.doi: 10.1097/GME.0000000000000571
4.Constantine G, Graham S, Portman DJ, et al: Female sexual function improved with ospemifene in postmenopausal women with vulvar and vaginal atrophy: Results of a randomized, placebo-controlled trial.Climacteric 18 (2): 226–232, 2015.doi:10.3109/13697137.2014.954996
5.Faubion SS, Larkin LC, Stuenkel CA, et al: Management of genitourinary syndrome of menopause in women with or at high risk for breast cancer: consensus recommendations from The North American Menopause Society and The International Society for the Study of Women's Sexual Health.Menopause 2 5(6):596–608, 2018.doi: 10.1097/GME.0000000000001121
6.Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, et al: Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: Principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial.JAMA 288 (3):321–333, 2002.doi:10.1001/jama.288.3.321
7.Chlebowski RT, Hendrix SL, Langer RD, et al: Influence of estrogen plus progestin on breast cancer and mammography in healthy postmenopausal women: the Women's Health Initiative Randomized Trial. JAMA 289(24):3243-3253, 2003.doi:10.1001/jama.289.24.3243
8.Chlebowski RT, Rohan TE, Manson JE, et al: Breast cancer after use of estrogen plus progestin and estrogen alone: analyses of data from 2 Women's Health Initiative randomized clinical trials. JAMA Oncol 1(3):296-305, 2015.doi:10.1001/jamaoncol.2015.0494
9.Manson JE, Chlebowski RT, Stefanick ML, et al: Menopausal hormone therapy and health outcomes during the intervention and extended poststopping phases of the Women's Health Initiative randomized trials. JAMA 310(13):1353-1368, 2013.doi:10.1001/jama.2013.278040
10.Cho L, Kaunitz AM, Faubion SS, et al: Rethinking Menopausal Hormone Therapy: For Whom, What, When, and How Long?. Circulation 147(7):597-610, 2023.doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061559
11.Christmas MM, Iyer S, Daisy C, et al: Menopause hormone therapy and urinary symptoms: a systematic review [published online ahead of print, 2023 May 16]. Menopause 10.1097/GME.0000000000002187, 2023.doi:10.1097/GME.0000000000002187
关键点
在美国，绝经的平均年龄是51岁。
除了外阴阴道萎缩症状外，更年期症状往往在绝经开始之前的几年里和之后的一年里最为严重，外阴阴道症状会持续进一步加重。
高达20%的骨密度丢失发生在绝经后的前5年，随后与年龄相关的骨质丢失率与男性相似。
如果一个女性接近绝经期的年龄，没有怀孕而12个月没有来月经可诊断为绝经。
对于因绝经引起的阴道干涩或性交困难，推荐阴道刺激和非处方阴道润滑剂和保湿剂；如果无效，可予低剂量的阴道雌激素乳膏、片剂、栓剂或环；其他的选择包括口服奥斯派芬或阴道内脱氢表雄酮栓剂。
在激素治疗和定期维持性治疗前，请告知患者潜在的益处和损害（如，深静脉血栓形成、肺栓塞、中风、乳腺癌；胆囊疾病、压力性尿失禁的风险较低）；对于60岁以后开始激素治疗或绝经10~20年后才开始激素治疗的妇女，潜在的危害更大。
如果患者选择激素疗法以减轻潮热，处方以雌激素为基础；对于有子宫的妇女，可予孕激素或处方共轭雌激素/巴昔多芬。
采用激素疗法进行个体化治疗，使益处最大化，坏处最小化，并定期重新评估益处和坏处;低剂量经皮激素治疗可降低深静脉血栓形成和中风的风险。
考虑使用选择性血清素再摄取抑制剂（如帕罗西汀盐）、选择性血清素再吸收抑制剂（如文拉法辛）、神经激肽受体拮抗剂（如非唑啉坦）和加巴喷丁作为激素治疗缓解潮热的替代品。
有效的非药物选择包括认知行为疗法、催眠，可能还包括减肥。
附加信息
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Pinkerton JV: Hormone Therapy for Postmenopausal Women. N Engl J Med 382(5):446-455, 2020.doi:10.1056/NEJMcp1714787