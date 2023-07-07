更年期是由于卵巢卵泡功能丧失而导致月经永久停止（闭经）。临床表现可能包括潮热、盗汗、睡眠中断和更年期泌尿生殖系统综合征（雌激素缺乏引起的症状和体征，如外阴阴道萎缩）。诊断基于临床，根据 12 个月没有月经进行追溯。临床症状可以治疗（如，改变生活方式、补充和替代治疗、非激素治疗和/或激素治疗）。

在美国，生理更年期的平均年龄为 51 岁。吸烟、居住在高海拔地区和营养不良等因素可能会导致更年期提前。

绝经前后女性生殖系统的衰老是分阶段描述的（见表 更年期的各个阶段）。

生殖阶段： 包括从月经初潮到更年期过渡的时间

围绝经期 指最后一次月经前几年（时间范围变化很大）至最后一次月经后1年的一段时间。 这是症状最典型的阶段，因为激素波动。

更年期过渡： 发生在围绝经期阶段；通常包括末次月经前的 4 至 8 年；以月经方式的变化为特征；分为早期和晚期

绝经后期，指最后一次月经后的时期，也分为早期和晚期阶段。

绝经过渡期持续4到8年。在吸烟的女性和较早出现更年期的女性中持续时间更长（1)。黑人女性的更年期过渡时间比白人女性更长（2）。

卵巢早衰（卵巢储备功能不足）指40岁前由非医源性卵巢衰竭引起的月经停止。致病因素主要是遗传或自身免疫因素。

表格 绝经期阶段 表格

参考文献 1.Paramsothy P, Harlow SD, Nan B, et al: Duration of the menopausal transition is longer in women with young age at onset: The multi-ethnic Study of Women's Health Across the Nation.Menopause 24 (2):142–149, 2017.doi: 10.1097/GME.0000000000000736 2.El Khoudary SR, Greendale G, Crawford SL, et al: The menopause transition and women's health at midlife: a progress report from the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN).Menopause 26(10):1213-1227, 2019.doi: 10.1097/GME.0000000000001424

更年期的生理学机制 随着卵巢的衰老，它对垂体促性腺激素FSH和LH的反馈性降低，初步导致一下： 卵泡期较短（月经周期较短且不规律）

排卵较少

孕酮的产生减少(见图正常月经周期中，垂体促性腺激素、雌二醇（E2）、孕酮（P）和子宫内膜的理想周期性变化） 在绝经过渡期和绝经后， 雌激素 水平波动并最终显着下降，但其他激素的变化各不相同。 雌二醇 如果发生双排卵和黄体异相 （LOOP）事件（即，由于黄体期 FSH 大幅增加而导致卵泡过早形成），则 FSH 水平可能会高于正常水平。一般情况下，活卵泡数量减少；最终，剩余的卵泡没有反应，卵巢产生很少雌二醇。雌激素也可以由周围组织（如脂肪、皮肤）的雄激素（如雄烯二酮、睾酮）转化生成的。尽管如此，在绝经后5年内，总的雌激素水平逐渐降低，雌酮取代雌二醇成为最常见的雌激素。 由于卵巢抑制素和 雌激素 能抑制垂体释放FSH和LH，因此它们的减少导致FSH和LH的显著增加。 更年期前后雄激素的变化包括雄烯二酮水平下降一半。睾酮从青春期就开始逐步下降，在绝经期下降没有加速，因为绝经后的卵巢皮质和肾上腺还继续分泌一定量的睾酮。 阴道表面细胞丢失，导致更碱性的 pH 值。结果，乳酸杆菌的数量减少，病原菌过度生长，增加了阴道感染和炎症的风险。

绝经期的诊断 月经史

血清卵泡刺激素（FSH）水平很少 围绝经期很可能发生在40多岁的患者身上，他们有围绝经期的症状和体征。但应考虑妊娠、其他病因引起的闭经 或子宫癌 引起的异常子宫出血。40岁以下长期闭经的妇女应怀疑原发性卵巢功能不全。 卵巢功能停止的时间根据年龄分类如下： 绝经提前：<40岁

绝经早期：40至45岁

更年期（典型年龄范围）：> 45 岁 更年期的诊断是基于临床的；当女性连续 12 个月没有月经并且没有其他可疑原因时，即可追溯确认。 盆腔检查证实外阴阴道萎缩。 可以检测FSH的水平，但是FSH不是必须的除非该患者有子宫切除术的手术史，或者其年龄小于平均的绝经年龄。单次测量可能无法提供信息，因为在绝经过渡期间水平会发生波动。FSH持续升高确诊绝经。

关键点 在美国，绝经的平均年龄是51岁。

除了外阴阴道萎缩症状外，更年期症状往往在绝经开始之前的几年里和之后的一年里最为严重，外阴阴道症状会持续进一步加重。

高达20%的骨密度丢失发生在绝经后的前5年，随后与年龄相关的骨质丢失率与男性相似。

如果一个女性接近绝经期的年龄，没有怀孕而12个月没有来月经可诊断为绝经。

对于因绝经引起的阴道干涩或性交困难，推荐阴道刺激和非处方阴道润滑剂和保湿剂；如果无效，可予低剂量的阴道雌激素乳膏、片剂、栓剂或环；其他的选择包括口服奥斯派芬或阴道内脱氢表雄酮栓剂。

在激素治疗和定期维持性治疗前，请告知患者潜在的益处和损害（如，深静脉血栓形成、肺栓塞、中风、乳腺癌；胆囊疾病、压力性尿失禁的风险较低）；对于60岁以后开始激素治疗或绝经10~20年后才开始激素治疗的妇女，潜在的危害更大。

如果患者选择激素疗法以减轻潮热，处方以雌激素为基础；对于有子宫的妇女，可予孕激素或处方共轭雌激素/巴昔多芬。

采用激素疗法进行个体化治疗，使益处最大化，坏处最小化，并定期重新评估益处和坏处;低剂量经皮激素治疗可降低深静脉血栓形成和中风的风险。

考虑使用选择性血清素再摄取抑制剂（如帕罗西汀盐）、选择性血清素再吸收抑制剂（如文拉法辛）、神经激肽受体拮抗剂（如非唑啉坦）和加巴喷丁作为激素治疗缓解潮热的替代品。

有效的非药物选择包括认知行为疗法、催眠，可能还包括减肥。