鼻咽癌的分期
分期
原发肿瘤（最大浸润度）*
区域淋巴结转移†
远处转移‡
I
T1
N0
M0
II
T1
N1
M0
T2
N0, N1
M0
III
T1, T2
N2
M0
T3
N0-2
M0
IVA
T4
N0-2
M0
任何T
N3
M0
IVB
任何T
任何N
M1
头颈部癌的分期根据原发肿瘤的大小和部位（T），颈部转移淋巴结的数目和大小（N）以及有无远处转移（M）进行。
* T1=肿瘤局限于鼻咽或延伸至口咽和/或鼻腔而无咽旁侵犯；T2=肿瘤延伸至咽旁间隙和/或邻近的软组织；T3=肿瘤浸润颅底、颈椎、翼突和/或鼻旁窦的骨结构；T4=肿瘤有颅内延伸或累及颅神经、下咽、眼眶、腮腺和/或广泛的软组织浸润
† N0=无；N1=单侧颈部淋巴结或双侧咽后淋巴结，且最大径≤6cm；N2=双侧颈部淋巴结，且最大径≤6 cm；N3=单侧或双侧淋巴结最大径>6 cm，和/或淋巴结延伸至环状软骨以下。
‡ M0 = 无；M1 = 有
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.