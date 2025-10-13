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鼻咽癌的分期

鼻咽癌的分期

分期

原发肿瘤（最大浸润度）*

区域淋巴结转移†

远处转移‡

I

T1

N0

M0

II

T1

N1

M0

T2

N0, N1

M0

III

T1, T2

N2

M0

T3

N0-2

M0

IVA

T4

N0-2

M0

任何T

N3

M0

IVB

任何T

任何N

M1

头颈部癌的分期根据原发肿瘤的大小和部位（T），颈部转移淋巴结的数目和大小（N）以及有无远处转移（M）进行。

* T1=肿瘤局限于鼻咽或延伸至口咽和/或鼻腔而无咽旁侵犯；T2=肿瘤延伸至咽旁间隙和/或邻近的软组织；T3=肿瘤浸润颅底、颈椎、翼突和/或鼻旁窦的骨结构；T4=肿瘤有颅内延伸或累及颅神经、下咽、眼眶、腮腺和/或广泛的软组织浸润

† N0=无；N1=单侧颈部淋巴结或双侧咽后淋巴结，且最大径6cm；N2=双侧颈部淋巴结，且最大径6 cm；N3=单侧或双侧淋巴结最大径>6 cm，和/或淋巴结延伸至环状软骨以下。

‡ M0 = 无；M1 =

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

头颈部癌的分期根据原发肿瘤的大小和部位（T），颈部转移淋巴结的数目和大小（N）以及有无远处转移（M）进行。

* T1=肿瘤局限于鼻咽或延伸至口咽和/或鼻腔而无咽旁侵犯；T2=肿瘤延伸至咽旁间隙和/或邻近的软组织；T3=肿瘤浸润颅底、颈椎、翼突和/或鼻旁窦的骨结构；T4=肿瘤有颅内延伸或累及颅神经、下咽、眼眶、腮腺和/或广泛的软组织浸润

† N0=无；N1=单侧颈部淋巴结或双侧咽后淋巴结，且最大径6cm；N2=双侧颈部淋巴结，且最大径6 cm；N3=单侧或双侧淋巴结最大径>6 cm，和/或淋巴结延伸至环状软骨以下。

‡ M0 = 无；M1 =

Data from  Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

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