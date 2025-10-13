头颈部癌的分期根据原发肿瘤的大小和部位（T），颈部转移淋巴结的数目和大小（N）以及有无远处转移（M）进行。

* T1=肿瘤局限于鼻咽或延伸至口咽和/或鼻腔而无咽旁侵犯；T2=肿瘤延伸至咽旁间隙和/或邻近的软组织；T3=肿瘤浸润颅底、颈椎、翼突和/或鼻旁窦的骨结构；T4=肿瘤有颅内延伸或累及颅神经、下咽、眼眶、腮腺和/或广泛的软组织浸润