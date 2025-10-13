他汀类药物预防ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病）
分类
影响*
推荐用于
示例†
高强度
降低LDL-C≥50%
临床ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病），年龄≤75
LDL-C ≥190mg/dL (4.9 mmol/L)
年龄40-75岁，10年ASCVD风险≥7.5%
糖尿病和 10 年 ASCVD 风险≥ 7.5%
阿托伐他汀40～80毫克
瑞舒伐他汀20～40毫克
中等强度
降低LDL-C 30-<50%
临床ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病），年龄> 75
年龄40-75岁，10年ASCVD风险为5%-<7.5%
年龄40到75，10年ASCVD风险≥7.5％（如果不能耐受高强度他汀类药物）
糖尿病和 10 年 ASCVD 风险 < 7.5%
阿托伐他汀10-20mg
氟伐他汀XL 80毫克
洛伐他汀40mg
匹伐他汀2～4毫克
普伐他汀40～80毫克
瑞舒伐他汀5-10mg
辛伐他汀20～40毫克
低强度
降低LDL-C <30％
不能耐受中等或高强度治疗的患者
氟伐他汀20～40毫克
洛伐他汀 20 mg
匹伐他汀1毫克
普伐他汀10～20毫克
*个人的反应可能会有所不同。
† 所有剂量均为口服，每日一次。
ASCVD =动脉粥样硬化性心血管疾病； LDL-C =低密度脂蛋白胆固醇。
Data from Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al: 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.Circulation 139: e1082–e1143, 2019.doi: 10.1161/CIR.0000000000000625