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他汀类药物预防ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病）

他汀类药物预防ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病）

分类

影响*

推荐用于

示例†

高强度

降低LDL-C≥50%

临床ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病），年龄≤75

LDL-C ≥190mg/dL (4.9 mmol/L)

年龄40-75岁，10年ASCVD风险≥7.5%

糖尿病和 10 年 ASCVD 风险≥ 7.5%

阿托伐他汀40～80毫克

瑞舒伐他汀20～40毫克

中等强度

降低LDL-C 30-<50%

临床ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病），年龄> 75

年龄40-75岁，10年ASCVD风险为5%-<7.5%

年龄40到75，10年ASCVD风险≥7.5％（如果不能耐受高强度他汀类药物）

糖尿病和 10 年 ASCVD 风险 < 7.5%

阿托伐他汀10-20mg

氟伐他汀XL 80毫克

洛伐他汀40mg

匹伐他汀2～4毫克

普伐他汀40～80毫克

瑞舒伐他汀5-10mg

辛伐他汀20～40毫克

低强度

降低LDL-C <30％

不能耐受中等或高强度治疗的患者

氟伐他汀20～40毫克

洛伐他汀 20 mg

匹伐他汀1毫克

普伐他汀10～20毫克

*个人的反应可能会有所不同。

† 所有剂量均为口服，每日一次。

ASCVD =动脉粥样硬化性心血管疾病； LDL-C =低密度脂蛋白胆固醇。

Data from Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al: 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.Circulation 139: e1082–e1143, 2019.doi: 10.1161/CIR.0000000000000625

*个人的反应可能会有所不同。

† 所有剂量均为口服，每日一次。

ASCVD =动脉粥样硬化性心血管疾病； LDL-C =低密度脂蛋白胆固醇。

Data from Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al: 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.Circulation 139: e1082–e1143, 2019.doi: 10.1161/CIR.0000000000000625

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