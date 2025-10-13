哮喘的阶梯治疗*
阶梯
适宜治疗†
替换治疗
1（间歇性哮喘的初始治疗）
低剂量吸入性糖皮质激素联合按需使用福莫特罗†
按需使用短效β2受体激动剂和低剂量吸入性糖皮质激素†
—
2（轻度持续初始治疗）
每日低剂量吸入皮质类固醇和按需使用短效β2激动剂
或
对于 12 岁及以上的年龄，根据需要同时使用吸入性皮质类固醇和短效 β-2 激动剂
肥大细胞稳定剂、白三烯受体拮抗剂、茶碱或齐留通（适用于 12 岁及以上人群），与按需（急救、缓解）使用的短效β2受体激动剂疗法联合使用
3（中度持续初始治疗）
每日及按需联合使用低剂量吸入性糖皮质激素和福莫特罗‡
每日使用中等剂量的吸入性糖皮质激素，以及按需使用（急救用）短效β2受体激动剂
或
每日低剂量吸入皮质类固醇加以下之一：
每人都接受按需（缓解症状）使用的短效β2受体激动剂治疗
或
对于 12 岁及以上人群，每日使用低剂量吸入性糖皮质激素，并联合使用长效抗胆碱能药物或齐留通，同时可结合按需使用（急救）短效β2受体激动剂的治疗方案
4
每日及按需联合使用中剂量吸入性糖皮质激素和福莫特罗‡
每日使用中剂量吸入性糖皮质激素，并联合长效β2受体激动剂，同时在需要时（即急救时）使用短效β2受体激动剂进行治疗
或
对于 12 岁及以上人群，采用每日中剂量吸入性糖皮质激素联合长效抗胆碱能药物治疗，并根据需要（缓解症状）使用短效β2受体激动剂疗法。
或
每日吸入中等剂量皮质类固醇加以下之一：
每人都接受按需（缓解症状）使用的短效β2受体激动剂治疗
5（重度持续哮喘的起始阶段）
对于 5 至 11 岁的儿童，采用每日高剂量吸入性糖皮质激素联合长效β2受体激动剂的治疗方案，并辅以按需使用的短效β2受体激动剂治疗。
或
对于 12 岁及以上患者，每日中高剂量吸入皮质类固醇-长效 β-2 激动剂联合长效毒蕈碱拮抗剂，并配合按需短效 β-2 激动剂治疗
和
考虑添加哮喘生物制剂（包括抗 IgE、抗 IL5、抗 IL5R、抗 IL4/IL13）
对于 5 至 11 岁的儿童，可采用每日大剂量吸入性糖皮质激素联合白三烯受体拮抗剂的治疗方案，或者每日大剂量吸入性糖皮质激素联合茶碱的治疗方案，其中可辅以按需使用的短效β2受体激动剂疗法。
或
对于 12 岁及以上人群，可采用每日中至高剂量的吸入性糖皮质激素联合长效β2受体激动剂的治疗方案，或者每日高剂量的吸入性糖皮质激素联合白三烯受体拮抗剂的治疗方案，其中可结合按需使用的短效β2受体激动剂疗法。
和
考虑添加哮喘生物制剂（包括抗 IgE、抗 IL5、抗 IL5R、抗 IL-4/IL13）
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每日大剂量吸入皮质类固醇加长效β2激动剂，再加口服皮质类固醇，并配合按需短效β2激动剂治疗
和
考虑添加哮喘生物制剂（包括抗 IgE、抗 IL5、抗 IL5R、抗 IL4/IL13）
对于 5 至 11 岁的儿童，可采用每日大剂量吸入性糖皮质激素联合白三烯受体拮抗剂以及口服全身性糖皮质激素，或者每日大剂量吸入性糖皮质激素联合茶碱以及口服糖皮质激素，其中可辅以按需使用的短效β2受体激动剂疗法。
和
考虑添加哮喘生物制剂（包括抗 IgE、抗 IL5、抗 IL5R、抗 IL4/IL13）
*在升级梯之前，必须首先对依从性，环境因素（如诱因）、合并症等进行综合回顾，必要时进行相应管理。
† 一种速效的β-2受体激动剂适用于在任何阶段提供快速缓解效果，并能预防运动引起的支气管收缩。
‡ 更新后的NAEPP哮喘管理指南中，第3步和第4步的首选救援方案（也称为缓解疗法）包括：5-11岁患者，在24小时内按需使用1至2喷福莫特罗（需与吸入性糖皮质激素联合使用），每日福莫特罗最大剂量不超过8喷（36 mcg）；对于≥12岁的患者，24小时内不超过12喷（54 mcg）。
Adapted from the Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC), Cloutier MM, Baptist AP, et al: 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group.J Allergy Clin Immunol 146(6):1217–1270, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2020.10.003
更多信息参见全球哮喘防治倡议。Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2025.Updated May 2025.Accessed May 20, 2025.Available from www.ginasthma.org.需注意，GINA 并未设立严重哮喘管理的第 6 级治疗步骤。关于 5 级及以上严重哮喘的管理对比，请参阅相关指南。