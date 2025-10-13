‡ 更新后的NAEPP哮喘管理指南中，第3步和第4步的首选救援方案（也称为缓解疗法）包括：5-11岁患者，在24小时内按需使用1至2喷福莫特罗（需与吸入性糖皮质激素联合使用），每日福莫特罗最大剂量不超过8喷（36 mcg）；对于≥12岁的患者，24小时内不超过12喷（54 mcg）。