skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

血红素生物合成途径的底物和酶及其功能缺失或获得相关疾病

血红素生物合成途径的底物和酶及其功能缺失或获得相关疾病

底物与*

卟啉病

神经内脏症状

皮肤症状

遗传方式

甘氨酸+琥珀酰辅酶A

红细胞特异性delta-合成酶-2 (ALAS 2)

X连锁原卟啉症（由于酶活性增加）†

表型与红细胞生成性原卟啉症类似

X连锁

δ-氨基乙酰丙酸

δ-脱水酶（ALAD）（也称为胆色素原[PBG]合酶）

ALAD缺乏性卟啉症

常染色体隐性遗传

胆色素原

胆色素原脱氨酶（也称为羟甲基胆色烷合酶）

急性间歇性卟啉症

常染色体显性

羟甲基胆色烷

尿卟啉原Ⅲ同合酶

先天性红细胞生成性卟啉症

严重、致残性皮肤病

常染色体隐性遗传

尿卟啉原Ⅲ

尿卟啉原脱羧酶

迟发性皮肤卟啉症

皮肤脆弱、水疱、大疱

两种变异型：

  • 常染色体显性（占病例的20–25%）

  • 无已知遗传关联（散发性，占75–80%）

肝性红细胞生成性卟啉症

婴儿期起严重起泡；经常毁容

常染色体隐性遗传

粪卟啉原Ⅲ

粪卟啉原氧化酶

遗传性粪卟啉症

皮肤脆弱，水疱

常染色体显性

原卟啉原Ⅸ

原卟啉原氧化酶

混合型卟啉症

皮肤脆弱，水疱

常染色体显性

原卟啉Ⅸ

亚铁螯合酶

红细胞生成性原卟啉症

没有，严重的肝胆疾病患者除外

皮肤疼痛、肿胀、发红；苔藓化和其他轻微的皮肤变化，但没有起泡

常染色体隐性遗传

血红素（并入各种血红素蛋白中的最终产物）

*血红素生物合成通路中连续的中间产物，从甘氨酸和琥珀酰CoA开始到血红素结束。一种酶的缺乏可使其前体物堆积。

†X连锁原卟啉症源于功能获得性突变，该突变使得ALAS 2活性增加，引起原卟啉的积累。ALAS 2活性下降导致铁粒幼红细胞性贫血

*血红素生物合成通路中连续的中间产物，从甘氨酸和琥珀酰CoA开始到血红素结束。一种酶的缺乏可使其前体物堆积。

†X连锁原卟啉症源于功能获得性突变，该突变使得ALAS 2活性增加，引起原卟啉的积累。ALAS 2活性下降导致铁粒幼红细胞性贫血

在这些主题中