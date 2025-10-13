血红素生物合成途径的底物和酶及其功能缺失或获得相关疾病
底物与酶*
卟啉病
神经内脏症状
皮肤症状
遗传方式
甘氨酸+琥珀酰辅酶A
红细胞特异性delta-合成酶-2 (ALAS 2)†
X连锁原卟啉症（由于酶活性增加）†
否
表型与红细胞生成性原卟啉症类似
X连锁
δ-氨基乙酰丙酸
δ-脱水酶（ALAD）（也称为胆色素原[PBG]合酶）
ALAD缺乏性卟啉症
是
否
常染色体隐性遗传
胆色素原
胆色素原脱氨酶（也称为羟甲基胆色烷合酶）
急性间歇性卟啉症
是
否
常染色体显性
羟甲基胆色烷
尿卟啉原Ⅲ同合酶
先天性红细胞生成性卟啉症
否
严重、致残性皮肤病
常染色体隐性遗传
尿卟啉原Ⅲ
尿卟啉原脱羧酶
迟发性皮肤卟啉症
否
皮肤脆弱、水疱、大疱
两种变异型：
肝性红细胞生成性卟啉症
否
婴儿期起严重起泡；经常毁容
常染色体隐性遗传
粪卟啉原Ⅲ
粪卟啉原氧化酶
遗传性粪卟啉症
是
皮肤脆弱，水疱
常染色体显性
原卟啉原Ⅸ
原卟啉原氧化酶
混合型卟啉症
是
皮肤脆弱，水疱
常染色体显性
原卟啉Ⅸ
亚铁螯合酶
红细胞生成性原卟啉症
没有，严重的肝胆疾病患者除外
皮肤疼痛、肿胀、发红；苔藓化和其他轻微的皮肤变化，但没有起泡
常染色体隐性遗传
血红素（并入各种血红素蛋白中的最终产物）
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*血红素生物合成通路中连续的中间产物，从甘氨酸和琥珀酰CoA开始到血红素结束。一种酶的缺乏可使其前体物堆积。
†X连锁原卟啉症源于功能获得性突变，该突变使得ALAS 2活性增加，引起原卟啉的积累。ALAS 2活性下降导致铁粒幼红细胞性贫血。