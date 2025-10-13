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巴特综合征的亚型

巴特综合征的亚型

亚型

基因（蛋白质）†

发病年龄

临床特征

I

SLC12A1 (NKCC2)†

产前/新生儿

羊水过多，早产，低钾血症/碱中毒，多尿，高钙尿，肾钙质沉着

II

KCNJ1 (ROMK1)†

产前/新生儿

与I型相似

III

CLCNKB (ClC-Kb)†

后期发作（童年）

与I型相似，可能不太严重

一些儿童表现为Gitelman表型，可在远曲小管和连接小管中发现ClC-Kb

IVa

BSND (Barttin)†

产前/新生儿

与I型相似，肾钙质沉着较少见

与感音神经性听力丧失有关

Ⅳb

CLCNKA (ClC-Ka)† and CLCNKB (ClC-Kb)†

产前/新生儿

类似于IV型

与感音神经性听力丧失有关

V

CASR (CaSR)*

后期发作

Bartter表型伴有低/正常的完整甲状旁腺激素，低血钙，高钙尿症和肾钙质沉着症

由于钙敏感受体（CaSR）功能获得性增强，可能导致ROMK和NKCC2活性降低。

* Protein abbreviations: Barttin = beta subunit of ClC-Ka and ClC-Kb; CaSR = calcium-sensing receptor; ClC-Kb = basolateral chloride channel kidney B; ClC-Ka = basolateral chloride channel kidney A; NKCC2 = Na-K-2Cl channel; ROMK = luminal potassium channel.

* Protein abbreviations: Barttin = beta subunit of ClC-Ka and ClC-Kb; CaSR = calcium-sensing receptor; ClC-Kb = basolateral chloride channel kidney B; ClC-Ka = basolateral chloride channel kidney A; NKCC2 = Na-K-2Cl channel; ROMK = luminal potassium channel.

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