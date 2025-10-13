巴特综合征的亚型
亚型
基因（蛋白质）†
发病年龄
临床特征
I
SLC12A1 (NKCC2)†
产前/新生儿
羊水过多，早产，低钾血症/碱中毒，多尿，高钙尿，肾钙质沉着
II
KCNJ1 (ROMK1)†
产前/新生儿
与I型相似
III
CLCNKB (ClC-Kb)†
后期发作（童年）
与I型相似，可能不太严重
一些儿童表现为Gitelman表型，可在远曲小管和连接小管中发现ClC-Kb
IVa
BSND (Barttin)†
产前/新生儿
与I型相似，肾钙质沉着较少见
与感音神经性听力丧失有关
Ⅳb
CLCNKA (ClC-Ka)† and CLCNKB (ClC-Kb)†
产前/新生儿
类似于IV型
与感音神经性听力丧失有关
V
CASR (CaSR)*
后期发作
Bartter表型伴有低/正常的完整甲状旁腺激素，低血钙，高钙尿症和肾钙质沉着症
由于钙敏感受体（CaSR）功能获得性增强，可能导致ROMK和NKCC2活性降低。
* Protein abbreviations: Barttin = beta subunit of ClC-Ka and ClC-Kb; CaSR = calcium-sensing receptor; ClC-Kb = basolateral chloride channel kidney B; ClC-Ka = basolateral chloride channel kidney A; NKCC2 = Na-K-2Cl channel; ROMK = luminal potassium channel.