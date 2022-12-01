Bartter综合征和Gitelman 综合征

Bartter综合征与更为常见的Gitelman综合征是因

氯化钠重吸收紊乱

Bartter综合征的缺陷是在亨勒环路的升厚肢体。Gitelman综合征的缺陷是在前端的小管。

对于这两种综合征，氯化钠重吸收受损导致轻度血容量不足，从而导致肾素和醛甾酮释放的增加，引起钾和氢的损失。对于Bartter综合征，由于髓质浓度梯度受损而引起前列腺素分泌增加以及尿浓缩缺陷。对于Gitelman综合症，常见低镁血症和低尿钙排泄。在这两种疾病中，钠浪费高肾素和血管紧张素水平的血压正常至降低，尽管在长期低血浆量反映的结果。

在临床表现各不相同的特点（ see table Bartter综合征和Gitelman综合征的某些差异）。