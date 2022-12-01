Bartter综合征和Gitelman 综合征

Bartter综合征和Gitelman综合征是常染色体隐性肾疾病，其特点是液体，电解质，尿液和激素异常，包括肾钾，钠，氯，和氢流失；低钾血症，不伴高血压的血管紧张肽原酶过多和醛固酮增多症；以及代谢性碱中毒。调查结果包括电解质，成长，有时是神经肌肉异常。通过的尿电解质测量和激素分析可协助诊断，但通常是一个排除性诊断。治疗包括非甾体类抗炎药（针对 Bartter 综合征）和电解质替代疗法。
病理生理
Bartter综合征与更为常见的Gitelman综合征是因
氯化钠重吸收紊乱
Bartter综合征的缺陷是在亨勒环路的升厚肢体。Gitelman综合征的缺陷是在前端的小管。
对于这两种综合征，氯化钠重吸收受损导致轻度血容量不足，从而导致肾素和醛甾酮释放的增加，引起钾和氢的损失。对于Bartter综合征，由于髓质浓度梯度受损而引起前列腺素分泌增加以及尿浓缩缺陷。对于Gitelman综合症，常见低镁血症和低尿钙排泄。在这两种疾病中，钠浪费高肾素和血管紧张素水平的血压正常至降低，尽管在长期低血浆量反映的结果。
在临床表现各不相同的特点（ see table Bartter综合征和Gitelman综合征的某些差异）。
Bartter综合征和Gitelman综合征的某些差异
特征
Bartter综合征
Gitelman综合征
肾缺陷的位置
亨利氏袢升高（袢利尿剂的模仿效果）
远曲小管（噻嗪类药物的模仿效果）
尿液中钙分泌
正常或增高，通常伴有肾钙质沉着症
降低
血清镁浓度
正常或减少
降低，有时降低程度巨大
肾前列腺素E2产生
增多
正常
表现时的一般年龄
出生前到儿童早期，通常伴有智力障碍和生长障碍
儿童晚期到青少年
神经肌肉症状（例如，肌肉痉挛，虚弱）
不常见或轻度
常见
病因
通常这两种症状是常染色体隐性遗传，虽然也可能会在散发病例和其他类型的家族图案中发生。值得注意的是，在 MAGED2 基因有一个X连锁的突变，可引起严重的产前巴氏综合征，这种突变是一过性的，到出生后1至2年就会消失。
两种综合征都有数种基因型 (见表Bartter综合征的亚型)；不同基因型可以有不同的表现形式(1)。
巴特综合征的亚型*
亚型
基因（蛋白质）†
发病年龄
临床特征
I
SLC12A1 (NKCC2)†
产前/新生儿
羊水过多，早产，低钾血症/碱中毒，多尿，高钙尿，肾钙质沉着
II
KCNJ1 (ROMK1)†
产前/新生儿
与I型相似
III
CLCNKB (ClC-Kb)†
后期发作（童年）
与I型相似，可能不太严重
一些儿童表现为Gitelman表型，可在远曲小管和连接小管中发现ClC-Kb
IV
BSND (Barttin)†
产前/新生儿
与I型相似，肾钙质沉着较少见
与感音神经性听力丧失有关
Ⅳb
CLCNKA (ClC-Ka)† and CLCNKB (ClC-Kb)†
产前/新生儿
类似于IV型
与感音神经性听力丧失有关
V
CASR (CaSR)†
后期发作
Bartter表型伴有低/正常的完整甲状旁腺激素，低血钙，高钙尿症和肾钙质沉着症
由于CaSR的功能获得，可能会降低ROMK和NKCC2的活性
*Bartter分类：基因异常改变了Henle环上升支中的氯化钠和钾的转运。
†蛋白缩写：Barttin = ClC-Ka和ClC-Kb的beta亚基； CaSR =钙敏感受体； ClC-Kb =肾脏基底外侧氯通道B; ClC-Ka =肾脏基底外侧氯通道A; NKCC2 = Na-K-2Cl通道； ROMK =腔内钾通道。
病因参考文献
1.Fulchiero R, Seo-Mayer P: Bartter syndrome and Gitelman syndrome.Pediatr Clin North Am 66(1):121–134, 2019.doi: 10.1016/j.pcl.2018.08.010
症状和体征
Bartter综合征往往体现在胎儿期或婴儿期或幼儿期。Gitelman综合征往往体现在童年后期或成年期。
值得注意的是，一些患者，尤其是Gitelman综合征患者，没有症状，在验血后偶然被诊断出来。
巴特综合征在产前可表现为宫内生长受限和多胎妊娠。不同形式的 Bartter综合征可以有具体表现，包括听力丧失，低血钙，和肾钙化，这取决于潜在的遗传缺陷。Bartter综合征的儿童，比Gitelman综合症更常见，可能会早产，出生后可能生长发育不良，有的孩子有智力障碍。
无法保留钾，钙，或镁可导致肌肉无力，痉挛，痉挛，抽搐，或疲劳。这在吉特曼综合征中尤其明显。两种综合征都可能出现duo'yin、多尿、嗜盐和呕吐。
大多数Bartter综合征或Gitelman综合征患者的血压较低或正常血压较低，并可能有容量衰竭的迹象。
一般而言，Bartter综合征和 Gitelman 综合征通常都不会导致慢性肾功能不全。
诊断
血清和尿液电解质浓度
排除类似疾病
基因检测
如果孩子有特征性症状，或偶然注意到有实验室检查的异常，如代谢性碱中毒及低血钾，那就应怀疑巴特综合征和吉特尔曼综合征。尿电解质的测量显示出钠，钾，氯浓度高，那就不适于正常容量或低血容量状态病人的状态。
诊断是通过排除其他疾病：
原发性和继发性醛固酮增多，通常可以通过高血压和正常或低血浆肾素的存在加以区分(见表区分原发性和继发性醛固酮增多症)。
偷摸的呕吐或泻药滥用，通常可以通过尿中氯的水平低加以区分（通常小于<20mmol/L）。
滥用利尿剂，通常可以通过尿氯浓度低和尿液检测利尿剂加以区分。
尿钙或尿钙/肌酐比值可以帮助区分这两种症状的24小时测量；水平典型地垂直于在巴特综合征增加，并且吉特曼氏综合症低。
明确诊断包括疾病亚型的鉴定，通过基因检测实现。基因检测现在正变得越来越普遍。
携带者的孩子有25%的机会受到隐性形式的影响，因此无症状的兄弟姐妹应该筛查电解质紊乱，主要是低钾血症和代谢性碱中毒，以及低镁血症。受影响孩子的父母可以考虑咨询遗传顾问，了解后续妊娠的产前和植入前基因筛查。
治疗
对于Bartter综合征，非甾体抗炎药(NSAIDs)
钠、钾和镁补充剂
由于肾脏前列腺素E2的分泌有助于Bartter综合征的发病机制，可使用非甾体抗炎药（如口服吲哚美辛0.33至1.33 mg/kg，每天3次或0.25至1 mg/kg，布洛芬5至10 mg/kg，每天4次） （1、2)。选择性环氧合酶（COX）-2抑制剂（如塞来昔布）也可用于Bartter综合征患者。如果使用COX-2抑制剂，患者应给予抑制胃酸的药物 （1, 2)。
电解质补充是管理的重要步骤。治疗方案通常包括氯化钠，通常为5至10 mEq/kg/天。In addition, potassium chloride should be supplemented, initially at approximately 1 to 3 mEq/kg/day。 镁缺乏的病人应给予镁盐 ，但这种治疗可能因腹泻的发生而受到限制。一些镁盐，如天冬氨酸盐、柠檬酸盐或乳酸盐，具有更好的生物利用率。对于有尿浓缩缺陷、继发性肾性尿崩症或两者都有的患者，应避免高溶质负荷，如补充钠导致的高溶质负荷，因为它加剧了强制性失水导致的多尿和多尿，并可能诱发明显的低钠血症。一般来说，电解质补充应尽量保持足够的血清水平，并使其波动最小，因此，只要不明显增加不依从的风险，就应分散给药。
虽然保钾利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂和血管紧张素受体阻断剂已用于一些患者，但目前的共识是，这些疗法在很大程度上尚未得到证实（1, 2)。
一般不推荐使用噻嗪类利尿剂来治疗高钙尿症，但这可能会使补钠变得复杂，从而加重肾结石和肾癌的风险。
营养优化很重要，尤其是对婴幼儿而言。
外源性生长激素可以用于治疗身材矮小。
治疗参考文献
1.Konrad M, Nijenhuis T, Ariceta G, et al: Diagnosis and management of Bartter syndrome: Executive summary of the consensus and recommendations from the European Rare Kidney Disease Reference Network Working Group for Tubular Disorders. Kidney Int 99(2):324–335, 2021.doi: 10.1016/j.kint.2020.10.035
2.Konrad M, Nijenhuis T, Ariceta G, et al: Diagnosis and management of Bartter syndrome: Consensus and recommendations from the ERKNetWorking Group for Tubular Disorders.2020.访问日期：2022 年 11 月 21 日。
关键点
Bartter和Gitelman综合征都有氯化钠重吸收受损，这会导致轻度血容量不足，从而导致肾素和醛固酮释放增加，导致尿钾和氢的损失。
表现因基因型而各不相同，但生长发育可能受到影响，电解质紊乱可引起肌肉无力，抽筋，痉挛，手足抽搐或疲劳。
诊断包括血，尿电解质的测定；基因检测越来越多地用于确认和识别Bartter亚型。
治疗包括电解质置换；对于Bartter综合征，也给予非甾体抗炎药。