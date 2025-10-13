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银屑病亚型

银屑病亚型

亚型

描述

治疗和预后

Hallopeau连续性肢端皮炎

局限于远端手指或脚趾的脓疱型银屑病，有时仅累及单个指/趾

消退后被鳞屑和痂皮取代

治疗： 全身维甲酸类、维生素 D3 类似物（如卡泊三醇）、局部糖皮质激素、全身免疫抑制剂（如生物制剂、小分子药物）。

预后：加重或缓解

红皮病型银屑病

缓慢或突然出现弥漫性红斑，通常见于斑块型银屑病患者（也可能是红皮病型银屑病的首发表现）；典型的银屑病斑块不明显或缺如

最常见的诱因是不当使用局部或全身糖皮质激素或光疗。

治疗： 全身免疫抑制剂（例如甲氨蝶呤、环孢素、生物制剂、小分子）或强力局部治疗，有时作为住院治疗

焦油、蒽林和光疗可能导致病情恶化

预后：消除诱发因素后预后良好

泛发性脓疱型银屑病

全身爆发红斑和无菌性脓疱

治疗：系统性免疫抑制剂（例如，生物制剂、环孢素）

预后：若不治疗，可能因高输出量心力衰竭致死

点滴状银屑病

突然出现多发的斑块，直径0.5～1.5cm，常位于儿童和年轻人的躯干，继发于链球菌性咽炎

治疗：必要时使用抗生素治疗潜在的链球菌感染

使用抗生素后可能进行局部和/或全身治疗

预后：极好，一般可永久治愈

可能进展为斑块型银屑病

反转型银屑病

间擦部位（通常为腹股沟、臀部、腋窝、乳房下和耳后皱襞处以及未切除包皮的阴茎头处）的银屑病

皲裂或裂隙可在受累区域中心或边缘形成

可能没有鳞屑

治疗： 使用最低有效强度的局部糖皮质激素，可联合或不联合维生素 D3 类似物（如卡泊三醇）。

对于难治性病例，可使用0.1%他克莫司软膏

焦油和蒽林可能产生刺激作用

预后：加重或缓解

甲银屑病

指（趾）甲出现点状凹陷、点彩斑、边缘磨损、变色（油滴征）和增厚，伴有或不伴有甲板分离（甲松离）

可能酷似甲真菌感染。

其他类型银屑病患者中有30%～50%出现甲受累

治疗： 对免疫抑制剂（例如生物制剂、小分子）的全身治疗反应最佳

对于耐受性较好或意志坚定的患者，可考虑在甲皱襞处进行糖皮质激素病灶内注射

预后：通常对治疗无反应

掌跖银屑病

手掌和（或）足底出现角化过度的离散斑块，且易于融合

治疗： 全身维甲酸类、局部糖皮质激素、维生素 D3 类似物（如卡泊三醇）、全身免疫抑制剂（如甲氨蝶呤、环孢素、生物制剂、小分子药物）。

预后：

时轻时重

即使治疗亦很少完全治愈

斑块型银屑病

逐渐出现的孤立性红色丘疹或斑块，表面覆以厚厚的银白色有光泽的鳞屑

皮损呈自然缓解和复发规律，也可因诱发因素的出现和消失而改变

治疗： 使用最低有效强度的局部糖皮质激素，可联合或不联合维生素 D3 类似物（如卡泊三醇）。

全身免疫抑制剂（例如甲氨蝶呤、环孢素、生物制剂、小分子）

预后：加重或缓解

掌跖脓疱病（手掌和足底脓疱性银屑病）

手掌和足底逐渐出现深在的脓疱

发作时可能引起疼痛并导致功能障碍

典型的银屑病损害可能缺失

治疗：系统性维甲酸类药物或补骨脂素联合紫外线A（PUVA）疗法

预后：加重或缓解

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